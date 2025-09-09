Memorandum între Electrica și Romgaz pentru dezvoltarea a 400 MW în capacități de producție și stocare a energiei verzi

Electrica și Romgaz au parafat un Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, a anunțat distribuitorul de energie electrică, într-un comunicat de presă.

”Cele două companii vor iniția un model de colaborare pentru implementarea unei viziuni comune: dezvoltarea integrată a unei capacități de 400 MW în energie regenerabilă. Această inițiativă se bazează pe convergența dintre competențele operaționale și capacitatea de producție energetică ale celor două companii, generând o propunere de valoare distinctă pe piața regională.

Parteneriatul va fi implementat prin intermediul unui vehicul investițional dedicat, în care Electrica va avea rolul de dezvoltator principal, iar Romgaz va acționa ca partener strategic minoritar. Structura aleasă permite valorificarea complementarităților strategice dintre cele două entități”, se arată în comunicatul de presă, citat de Agerpres.

Electrica va fi majoritar în vehiculul de investiții – Compania a atras recent 500 de mil. euro

Potrivit CEO-ului Electrica, Alexandru Chiriță, parteneriatul cu Romgaz marchează un moment definitoriu în strategia de dezvoltare a companiei pe care o reprezintă.

”După succesul emisiunii de obligațiuni verzi de 500 milioane EUR din iulie 2025 și accesarea a 200 milioane EUR finanțare BEI, această colaborare cu Romgaz demonstrează că modelele de cooperare între companiile energetice românești pot accelera semnificativ tranziția. Combinăm forța financiară cu expertiza tehnică pentru a dezvolta împreună cu Romgaz 400MW capacitate verde, care vor contribui direct la ținta națională de energie regenerabilă până în 2030”, a afirmat Chiriță.

La rândul său, Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, a punctat faptul că memorandumul semnat cu Electrica confirmă angajamentul pentru investiții în energie curată și consolidarea rolului de pilon al securității energetice a României.

Grupul Electrica oferă servicii pentru aproximativ patru milioane de utilizatori și acoperă 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

