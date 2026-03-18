Parlamentul scoțian respinge legalizarea morții asistate

Membrii Parlamentului Scoțian (MSP) au respins un proiect legislativ ce ar fi făcut ca Scoția să devină prima parte a Regatului Unit ce legalizează moartea asistată. Propunerile, înaintate de liberal-democratul Liam McArthur, ar fi permis adulților cu boli terminale și discernământ să solicite ajutor medical pentru a-și încheia viața.

În urma unei dezbateri finale încărcate de emoție, proiectul de lege a fost respins cu 69 de voturi contra 57. Cei care se opun morții asistate au ridicat mai multe îngrijorări cu privire la proiectul de lege, în special temeri legate de faptul că oamenii ar putea fi constrânși să accepte o moarte asistată.

McArthur i-a acuzat pe cei care au respins proiectul că au dat un „răspuns lamentabil de inadecvat la suferința și trauma trăite de scoțienii aflați pe moarte și de familiile acestora”.

Ce prevedea proiectul

Proiectul de lege privind Moartea Asistată pentru Adulții cu Boli Terminale ar fi legalizat posibilitatea ca un medic sau un cadru medical autorizat să ofere unui pacient eligibil un medicament letal pentru a-și pune capăt propriei vieți.

Pentru a ajunge în acel punct, pacienții urmau să completeze două declarații prin care să își exprime dorința și să treacă de verificările medicilor, pentru a se vedea dacă au fost constrânși sau influențați.

Un proiect de lege pentru legalizarea morții asistate în Anglia și Țara Galilor este în curs de examinare la Westminster, deși pare puțin probabil să treacă înainte de sfârșitul mandatului parlamentar.

McArthur a adus mai multe modificări proiectului în încercarea de a-i câștiga de partea sa pe parlamentarii indeciși. Aceasta a inclus limitarea eligibilității la cei care mai au mai puțin de șase luni de trăit, în pofida faptului că parlamentarul argumentase anterior împotriva unei astfel de măsuri.

Dar, în cele din urmă, eforturile sale au fost în zadar, relatează BBC. Din nou și din nou, în timpul dezbaterii finale, cuvântul care a fost pe buzele oponenților proiectului a fost „constrângere”.

Parlamentarul independent Jeremy Balfour, născut fără brațul stâng și cu un braț drept care se termină la cot, a declarat că persoanele cu dizabilități sunt „îngrozite” de legislația privind moartea asistată. El a avertizat că proiectul de lege ar deschide „o cutie a Pandorei” și a spus că nu poate exista „nicio protecție semnificativă” împotriva constrângerii. „Vă implor să luați în considerare consecințele pentru cei mai vulnerabili”, a spus Balfour.

Pam Duncan-Glancy, care folosește un scaun cu rotile, i-a îndemnat pe parlamentari să „aleagă să facă viața mai ușoară, nu moartea”. Alții au ridicat întrebări cu privire la protecția medicilor care nu doresc să participe la moartea asistată și la lipsa de supraveghere a medicilor care ar urma să aprobe procesul.

Criticii au argumentat, de asemenea, că accentul ar trebui pus pe îmbunătățirea îngrijirilor paliative.

Ruth Maguire (SNP), care a invocat îngrijorări legate de costurile propunerilor, a declarat: „Nu este o alegere liberă dacă nu ai acces la îngrijiri paliative bune”.

Parlamentara, care a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în stadiul trei, în 2021, a vorbit despre propria sa afecțiune ce îi limitează viața. „Mi se face pielea de găină gândindu-mă că aș putea sta într-o rezervă de spital și un medic să aducă în discuție [moartea asistată] în timp ce evaluăm opțiunile de tratament”, a declarat ea, în fața parlamentului.

Al treilea proiect pe acest subiect dezbătut în Scoția

Cu toate acestea, au existat și câteva contribuții puternice din partea susținătorilor proiectului de lege. McArthur a citat cazul unui bărbat care a ajuns să „cerșească să i se pună capăt vieții” după ce i-a fost extirpat penisul din cauza cancerului.

Pe tot parcursul dezbaterii, parlamentarul liberal-democrat a fost lăudat pentru abordarea sa constructivă și echilibrată. Însă, abandonând la tonul său de obicei conciliant, el le-a spus parlamentarilor că „nu este suficient de bine” să susțină principiile generale ale proiectului de lege doar pentru a se opune acestuia în etapa finală. „Așa cum demonstrează un număr tot mai mare de țări și state din întreaga lume, inclusiv Jersey și Insula Man, există o altă cale și trebuie să facem lucrurile mai bine. Acesta este momentul. Acesta este proiectul de lege. Aceasta este schimbarea de care scoțienii aflați pe moarte au nevoie cu disperare să o facem. Îi implor pe parlamentari să aibă curajul propriilor convingeri,” a declarat inițiatorul proiectului.

Proiectul de lege al lui McArthur a fost al treilea prezentat Parlamentului Scoțian de la descentralizarea din 1999, dar primul care a trecut de votul primei etape.

Parlamentarilor li s-a acordat vot liber asupra propunerilor, ceea ce înseamnă că nu au fost obligați să voteze conform liniei partidului.

În timp ce guvernul a fost neutru în privința morții asistate, prim-ministrul John Swinney s-a opus.

Vorbind după dezbatere, liderul SNP le-a declarat reporterilor că se simte „ușurat”. Proiectul de lege trecuse de votul primei etape, privind principiile sale generale, la o marjă relativ confortabilă de 14 voturi.

Cu toate acestea, trecerea unui vot final a fost întotdeauna considerată o misiune dificilă, mai mulți parlamentari susținând proiectul în prima etapă nu pentru că sprijineau legea, ci pentru că au considerat că este o problemă care trebuie dezbătută în profunzime.

Și așa s-a dovedit a fi, parlamentarii dezbătând proiectul pe parcursul a cinci sesiuni, inclusiv o rară ședință de vineri la Holyrood. Totul a culminat cu un moment de referință în istoria Parlamentului Scoțian, parlamentarii votând decisiv împotriva morții asistate, după ce 12 parlamentari care susținuseră proiectul în prima etapă au votat împotrivă în etapa a treia.

Vorbind după vot, Liam McArthur le-a spus reporterilor că este „devastat” și a avertizat că unii parlamentari s-ar putea să aibă regrete. El a adăugat că problema „nu va dispărea”. Ally Thompson, de la organizația Dignity in Dying, s-a declarat „extrem de dezamăgită”. Ea a declarat pentru BBC Scotland News: „În această seară, oamenii aflați pe moarte din Scoția au primit o lovitură uriașă. Votul a fost împotriva siguranței și împotriva compasiunii.”

Dr. Gordon Macdonald, CEO al Care Not Killing, și-a exprimat ușurarea. „Credem că proiectul de lege reprezenta riscuri serioase pentru cei mai vulnerabili din societate – inclusiv persoanele cu dizabilități și cele care suferă de abuz domestic”, a adăugat el.

