Parlamentul European aprobă, cu o largă majoritate, abandonarea gazelor naturale ruseşti în toamna lui 2027

Membrii Parlamentului European au aprobat, miercuri, interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale rusești în UE – începând din toamna lui 2027 cel mai târziu -, cu scopul de a priva Moscova de resurse pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate acest text, care este necesar să obțină o ultimă undă verde a statelor membre ale Uniunii Europene (UE) – cu o majoritate calificată -, de obicei o formalitate.

„Abandonarea gazelor naturtale ruseşti este un mare succes al Uniunii Europene. Un gest cu adevărat istoric”, a salutat marţi raportoarea textului Inese Vaidere.

„De când a început războiul la scară mare (în februarie 2022), Uniunea Europeană a plătit peste 216 miliarde de euro pe energie fosilă rusească. Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi Rusiei şi finanţăm în continuare masacrele din Ucraina”, a declarat această aleasă a Partidului Populare European (PPE, dreapa) din Letonia.

Textul prevede o interzicere treptată a achiziţionării de gaze naturale rusești, care urmează să se aplice cel mai târziu la 1 noiembrie 2027 contractelor pe termen lung – cele mai sensibile, deoarece ele sunt încheiate uneori pe o perioadă de zeci de ani, scrie AFP, preluată de news.ro.

Penalităţi financiare ar putea să fie aplicate întreprinderilor care ocolesc această interdicţie.

În schimb, acordul nu prevede o interzicere totală a achizţiilor de petrol şi de combustibil nuclear ruseşti, la care recurg în continuare multe state membre UE.

Comisia Europeană (CE) a optat în favoarea unei propuneri legislative şi nu în favoarea unor sancţiuni, deoarece aceasta poate fi adoptată cu o majoritate calificată a statelor membrte UE, în loc de unanimitate.

Scopul este să ocolească vetourile Ungariei şi Slovaciei, două ţări considerate apropiate Moscovei şi care se opun aprig acestor măsuri.

Premierul ungar Viktor Orban a ameninţat, de altfel, să conteste planul în justiţie.

