Parlamentul European anunță amânarea ratificării acordului comercial UE-SUA

Parlamentarii europeni au convenit să amâne ratificarea acordului comercial UE-SUA, ca urmare a amenințărilor tarifare ale președintelui Donald Trump legate de Groenlanda, au anunțat marți principalele grupuri politice, potrivit AFP.

Există un „consens majoritar” între grupurile politice pentru a îngheța acordul comercial încheiat anul trecut între SUA și UE, a declarat președinta grupului S&D (social-democrat), Iratxe Garcia Pérez, potrivit Le Figaro.

PPE (dreapta), cel mai mare grup din Parlamentul European, a confirmat de asemenea acest blocaj al discuțiilor legate de acord. Acordul, încheiat vara trecută, prevede taxe vamale de 15% asupra exporturilor europene către Statele Unite, dar eliminarea acestora pentru exporturile americane către UE.

Blocarea accesului companiilor americane pe piața europeană fără taxe este „un instrument foarte puternic”, a afirmat marți liderul grupului PPE, Manfred Weber. „Este o pârghie extrem de puternică. Nu cred că întreprinderile sunt de acord să renunțe la piața europeană”, a adăugat Valérie Hayer, președinta grupului centrist Renew.

Parlamentul planifica un vot în săptămânile următoare privind eliminarea tarifelor pentru anumite produse americane, ca parte a acordului.

Trump a anunțat că Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Țările de Jos, Finlanda și Regatul Unit vor fi supuse unei taxe vamale de 10% pentru toate bunurile începând cu 1 februarie, care va crește la 25% începând cu 1 iunie.

„Această taxă vamală va fi datorată și plătibilă până în momentul în care se va ajunge la un acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei,” a scris el pe Truth Social.

