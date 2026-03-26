Parlamentul European a aprobat cu condiții acordul comercial dintre UE și SUA: Amendamentele

Parlamentul European a aprobat legislația pentru implementarea unui acord comercial UE-SUA, după luni de incertitudine cauzate de amenințările președintelui Donald Trump privind tarifele, potrivit BBC.

Majoritatea parlamentarilor au votat în favoarea măsurilor joi, dar au adăugat o serie de condiții pentru a se asigura că SUA respectă partea sa din acordul încheiat în iulie anul trecut.

Legea ar stabili tarife de 15% pentru majoritatea bunurilor UE – în scădere de la 30%, cât a fost amenințarea inițială – în schimbul investițiilor europene în SUA și al eliminării taxelor de import UE pentru bunurile industriale americane.

Votul intervine după luni de întârzieri cauzate de amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda și o decizie a Curții Supreme a SUA care a declarat ilegale unele dintre tarifele sale.

Parlamentarii UE au adoptat textul cu 417 de voturi pentru, 154 împotrivă și 71 de abțineri. Textul va trebui aprobat de toate cele 27 de state membre ale blocului înainte de implementare, votul final fiind așteptat în aprilie sau mai.

Situații care ar duce la suspendarea acordului

Joi, parlamentarii au consolidat garanțiile, inclusiv o prevedere de suspendare a acordului dacă SUA impun tarife suplimentare peste 15% sau introduc noi taxe pentru bunurile UE. O altă prevedere ar opri acordul dacă SUA ar amenința suveranitatea teritorială a UE.

De asemenea, europarlamentarii au inclus o „clauză de început” („sunrise clause”), conform căreia reducerile tarifare UE vor intra în vigoare doar dacă SUA respectă partea lor din acord – inclusiv reducerea tarifelor la 15% pentru produsele UE care conțin mai puțin de 50% oțel și aluminiu.

Când acordul-cadru a fost anunțat vara trecută, Trump a spus că tariful de 50% al SUA asupra oțelului și aluminiului la nivel global se va aplica în continuare UE.

Dar joi, parlamentul a votat că va accepta zero tarife pentru bunurile americane doar dacă sute de produse europene fabricate cu oțel și aluminiu sunt excluse din tariful de 50%.

O „clauză de încheiere” („sunset clause”) prevede că acordul se va încheia la 31 martie 2028.

„În această etapă, am primit asigurări din partea SUA că intenționează să respecte acordul”, a declarat după vot comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis.

„Deși vom continua eforturile de a menține relații constructive și de a evita volatilitatea, nu vom închide ochii la niciun risc pentru interesele noastre.”

Comisarul european pentru comerț Maros Sefcovic a descris votul drept un „pas crucial”.

Acordul-cadru a fost încheiat în iulie anul trecut

Acordul-cadru a fost încheiat în timpul unei întâlniri dintre președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Trump la terenul de golf Turnberry din Scoția în iulie anul trecut.

Von der Leyen l-a salutat ca pe un „acord uriaș”, în timp ce Trump a spus că este un „acord bun pentru toată lumea”.

Trump a declarat atunci că UE va crește investițiile în SUA cu 600 miliarde de dolari (446 miliarde de lire sterline), inclusiv prin achiziții de echipamente militare americane, și va cheltui 750 miliarde de dolari în energie.

Von der Leyen a spus că creșterea achizițiilor de gaze naturale lichefiate americane, petrol și combustibili nucleari va ajuta la reducerea dependenței Europei de energia rusă.

SUA și Uniunea Europeană sunt cei mai mari parteneri comerciali unul pentru celălalt.

Potrivit datelor europene, în 2024 au fost schimbate bunuri și servicii în valoare de peste 1,9 trilioane de dolari, aproape o treime din comerțul global. Doar comerțul cu bunuri a totalizat aproximativ 976 miliarde de dolari în 2024. SUA au importat aproximativ 606 miliarde de dolari în bunuri din UE și au exportat circa 370 miliarde de dolari.

***