PSD, ”decizie fermă, asumată şi ireversibilă”: Nu va vota Guvernul Mureșan, parlamentarii săi rămân în sală pentru a asigura cvorumul

”Decizia fermă, asumată şi ireversibilă” a PSD, luată în unanimitate, este de a nu vota Guvernul Siegfried Mureşan, luni, dar vor rămâne în sală pentru a asigura cvorumul, a anunțat Sorin Grindeanu, luni, după ședința social-democraților.

”Rămâne cum am stabilit, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la presisuni mediatice sau la şantaj politic”, a declarat Grindeanu. Liderul PSD afirmat că PSD nu va vota ”Guvernul Bolojan de rit nou – condus de Siegfried Vasile Mureşan”.

Parlamentarii social-democraţi vor fi în sală la vot, pentru a asigura cvorumul, dar vor rămâne în bănci, a mai spus liderul PSD.

”Partidul Social Democrat a luat astăzi o decizie fermă, asumată şi ireversibilă: nu vom vota Guvernul Bolojan de rit nou – condus de Siegfried Vasile Mureşan”, a susţinut Grindeanu.

”Deci rămâne cum am stabilit şi în şedinţele anterioare. Urmare a acestui vot de miercuri (când este programat votul de învestitură – n.red.) care va duce la picarea guvernului, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la şantaj politic şi nu ne lăsăm intimidaţi de cei care, cu tupeu, au umplut spaţiul public în ultimele zile de fake news-uri şi ne-au acuzat cu tot felul de invenţii doar pentru a forţa un vot PSD pentru acest guvern în Parlament”, a spus PSD.

Cabinetul Mureșan, șanse slabe de a trece la votul în Parlament

Pentru a fi învestit, cabinetul Mureşan are nevoie de cel puţin 233 de voturi „pentru”. Partidele care l-au propus totalizează doar 169 de voturi.

Diferenţa de peste 60 de voturi e greu de acoperit, mai ales că minoritățile (17 deputați) nu vor vota, pentru că una dintre măsurile propuse în programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan vizează reducerea numărului de parlamentari, ceea ce i-ar afecta direct.

Reamintim că audierile miniştriilor propuși în Guvernul Siegfried Mureşan începe luni, în comisiile parlamentare de specialitate, și va continua și marți.

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