Parlamentarii, obligați să declare întâlnirile cu terţe persoane pe tema conținutului actelor normative

Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, un proiect de lege de modificare a Statutului deputaţilor şi al senatorilor, proiect ce stabilește reguli de transparenţă prin care deputații și senatorii sunt obligați să înregistreze în platforma dedicată şi disponibilă publicului larg (Registrul Unic al Transparenţei Intereselor – RUTI) toate întâlnirile cu persoane terţe pe marginea modificării/completării unor iniţiative legislative.

Modificările aduse marți Statutului deputaţilor şi senatorilor (Legea 96/2006) prevăd că parlamentarii vor avea obligaţia:

să publice întâlnirile avute cu persoane terţe cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestora (dacă sunt planificate) sau în cel mult 48 de ore de la finalizarea acestora (dacă întâlnirile sunt fără o planificare prealabilă)

informaţiile pe care parlamentarii vor fi obligaţi să le înscrie în RUTI se referă la numele persoanelor şi denumirea entităţilor reprezentate, data şi locul întâlnirii, scopul întâlnirii.

În cazul neîndeplinirii acestor obligaţii, parlamentarii vor putea fi sancţionaţi cu avertisment scris, conform procedurii prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaţilor, respectiv în Regulamentul Senatului.

Și persoanele terțe – reprezentanţii societăţilor comerciale, societăţilor de advocacy, de public affairs, asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor, organizaţiilor sindicale sau patronale, ai camerelor de comerţ – care au un interes pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedură parlamentară, sunt obligați să se înregistreze în RUTI.

RUTI există din 2016, dar parlamentarii au fost exceptați de la această obligație

Proiectul votat de Parlament a fost întocmit de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, condusă de senatoarea USR Violeta Alexandru, conform unui comunicat USR.

”Măsurile adoptate astăzi nu sunt despre dictatură, aşa cum au ţipat în plen reprezentanţii AUR. Sunt despre transparenţă. La fel cum se întâmplă în Parlamentul European este normal ca oamenii să cunoască ce companie, ce sindicat, patronat sau ONG are acces la parlamentari, ce întrevederi au avut senatorii şi deputaţii şi pe marginea cărui act normativ”, declară senatoarea USR Violeta Alexandru.

RUTI a fost creat în 2016, la propunerea Violetei Alexandru, atunci ministru pentru Consultare publică şi dialog social, în scopul creşterii transparenţei cu privire la interacţiunea pe care decidenţii din guvern (prim-ministru, miniştri, secretari de stat) o au cu grupuri specializate din societatea civilă şi mediul de afaceri.

Prevederile sunt acum extinse şi la parlamentari, mai ales că OCDE a propus statelor care vor să adere (prin „Recomandările privind Transparenţa şi Integritate în influenţarea deciziilor publice”) un set de principii privind transparenţa interacţiunilor dintre decidenţi şi terţe persoane, arată USR într-un comunicat.

