Premieră în UE: Franța introduce „majoratul digital”: rețelele sociale, interzise pentru minorii sub 15 ani – Liceenilor li se interzice utilizarea telefoanelor mobile la ore

După dezbateri care s-au întins pe parcursul mai multor luni, Parlamentul francez a adoptat definitiv, marţi, propunerea de lege care vizează „protejarea minorilor împotriva riscurilor la care îi expune utilizarea reţelelor sociale”, al cărei articol principal constă în interzicerea reţelelor sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani, relatează publicația franceză Le Figaro, preluată de News.ro.

Votul face din Franţa prima ţară din Europa care adoptă o astfel de reglementare, arată Le Figaro.

Senatul a adoptat primul text rezultat din comisia mixtă paritară (CMP), cu 243 de voturi pentru şi 2 împotrivă. Câteva ore mai târziu, Adunarea Naţională a urmat exemplul camerei superioare.

Verificarea revine în sarcina platformelor și rețelelor sociale

A fost un succes salutat de susţinătorii proiectului de lege, care cred că este timpul de a acţiona imediat. „Platformele ne-au epuizat răbdarea”, a spus senatoarea (de la Uniunea Centristă) Catherine Morin-Desailly, pledând, de altfel, ca acest vot să servească „drept stimulent pentru Comisia Europeană”.

Bruxelles-ul a prezentat în aprilie o aplicaţie europeană de verificare a vârstei, dar încă lipsesc „măsuri de prevenire şi de însoţire” care să vină în completarea acestei aplicaţii, a spus senatoarea.

Textul final adoptat în Franţa are câteva articole. Primul, cel mai emblematic, prevede că „accesul la un serviciu de reţele sociale online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub vârsta de cincisprezece ani”. Interdicţia nu vizează „enciclopediile online”, precum Wikipedia, sau alte servicii precum „platformele de dezvoltare şi partajare a software-ului liber sau a proiectelor digitale cu scop educaţional, cu sursă deschisă”.

În forma actuală, textul nu prevede nicio metodă de verificare: le revine platformelor, precum Facebook sau TikTok, sarcina de a le defini.

Legea extinde interdicția de utilizare a telefoanelor mobile în timpul orelor de la școlile primare și gimnaziu la liceu – aplicarea se va face din acest an școlar

Propunerea de lege extinde, de asemenea, interdicţia privind utilizarea telefoanelor mobile la liceu, adică dincolo de şcolile primare şi gimnaziale. Cu toate acestea, regulamentul intern al instituţiei de învăţământ poate prevedea excepţii.

Parlamentul a fost divizat în privinţa acestui text legislativ.

„Dacă legea privind interzicerea reţelelor sociale pentru minorii sub 15 ani va fi votată astăzi, TOŢI vor trebui să-şi prezinte cartea de identitate sau să utilizeze recunoaşterea facială pentru a se conecta la reţelele sociale. LFI va vota împotrivă”, a declarat deputatul mişcării „La France Insoumise” (extrema stângă), Antoine Léaument, pe X. Pe de altă parte, Gabriel Attal, preşedintele grupului „Ensemble pour la République” (EPR) din Adunarea Naţională, s-a bucurat pentru „victorie imensă şi încununarea unei lupte”, potrivit Le Figaro și News.ro.

Executivul doreşte acum să acţioneze rapid, astfel încât propunerea de lege să poată fi pusă în aplicare încă de la începutul noului an şcolar, adică din septembrie, pentru conturile noi de pe reţelele sociale şi „la expirarea unui termen de patru luni”, adică la începutul lunii ianuarie 2027, pentru cele create înainte de această dată.

„Am eliminat telefoanele mobile din şcolile gimnaziale la începutul anului şcolar trecut şi vom extinde această măsură la licee la începutul anului şcolar viitor”, a promis Emmanuel Macron la sfârşitul anului trecut.

Mesajul a fost repetat marţi: „Trebuie să acţionăm fără întârziere, pentru a ne proteja copiii de pericolele reţelelor sociale”, a subliniat în faţa senatorilor ministrul delegat pentru chestiuni digitale, Anne Le Hénanff. „Franţa deschide calea în Europa, fiind prima ţară care instituie vârsta majorităţii digitale”, a adăugat ea, precizând că o „coaliţie de cincisprezece ţări europene (…) doreşte să transpună această normă socială în legislaţia naţională”.

Rămâne de văzut, de acum înainte, dacă interdicţia va fi aplicată în practică sau dacă principalii vizaţi vor găsi modalităţi de a o ocoli, conchide Le Figaro.

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