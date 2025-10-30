Pariu nuclear de 80 mld. $ al administrației Trump, pentru potolirea setei de energie a inteligenței artificiale

Administrația Trump a lansat un parteneriat strategic de 80 de miliarde de dolari cu companiile energetice Westinghouse, Cameco și Brookfield pentru a construi reactoare nucleare la scară largă. Acordul vine în urma unui val de contracte de achiziție de energie produsă în centrale nucleare încheiate între companiile tehnologice.

Administrația Trump își respectă angajamentul de a revigora energia nucleară a Americii printr-un parteneriat strategic cu companiile energetice Westinghouse și Cameco pentru a ajuta la construirea de centrale nucleare la scară largă în SUA, cu o investiție totală de cel puțin 80 de miliarde de dolari.

În cadrul acordului istoric, Cameco Corporation, Brookfield Asset Management și Westinghouse Electric Company au încheiat un contract cu termeni și condiții obligatorii cu Departamentul de Comerț al Statelor Unite pentru a stabili un parteneriat strategic, care să accelereze implementarea la scară globală a reactoarelor nucleare Westinghouse, de nouă generație. Parteneriatul vizează, de asemenea, revigorarea lanțurilor de aprovizionare și a bazei industriale de energie nucleară din SUA și din străinătate.

Brookfield și Cameco au achiziționat Westinghouse în noiembrie 2023.

În cadrul noului parteneriat strategic, Guvernului SUA i se va acorda o participație, care, odată ce va fi exercitată, îi va da dreptul să primească 20% din orice fluxuri de numerar care depășesc 17,5 miliarde dolari efectuate de Westinghouse. Pentru ca participația să fie exercitată, Guvernul SUA trebuie să ia o decizie finală de investiție și să încheie acorduri definitive pentru a finaliza construcția de noi reactoare nucleare Westinghouse în SUA, cu o valoare agregată de cel puțin 80 de miliarde USD.

Fiecare proiect Westinghouse AP1000 cu două unități creează sau susține 45.000 de locuri de muncă în industrie în 43 de state, iar o implementare a proiectelor la nivel național va crea peste 100.000 de locuri de muncă în construcții, afirmă Westinghouse.

„Programul va consolida poziția Statelor Unite ca una dintre puterile mondiale de energie nucleară și va crește exporturile de tehnologie a reactoarelor Westinghouse la nivel global”, a declarat producătorul reactorului.

Connor Teskey, președintele Brookfield Asset Management, a declarat: „Acest parteneriat cu guvernul SUA va contribui la deblocarea potențialului pe care Westinghouse și energia nucleară îl pot avea pentru a accelera dezvoltarea inteligenței artificiale în Statele Unite, satisfăcând în același timp cererea tot mai mare de energie electrică și nevoile de securitate energetică la scară largă.”

Parteneriatul strategic vine în urma unui ordin executiv din mai 2025, despre care președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „Împreună cu producția internă de combustibili fosili, energia nucleară poate elibera America de dependența de rivalii geopolitici”, într-un mesaj clar despre sursele de energie pe care Administrația le preferă pentru a satisface cererea tot mai mare de energie electrică a Americii.

Administrația Trump a dat un impuls suplimentar unei industrii a energiei nucleare deja revitalizate.

Anul trecut, Constellation Energy a semnat cel mai mare acord de achiziție de energie electrică din istorie cu Microsoft, care a deschis calea pentru repornirea centralei nucleare Three Mile Island Unit 1.

Anul acesta, Constellation, cel mai mare operator de energie nucleară din SUA, a semnat un acord de achiziție de energie pe 20 de ani cu Meta pentru producția Centrului de Energie Curată Clinton din Illinois.

Talen Energy a semnat un acord cu Amazon pentru a furniza energie fără emisii de carbon de la centrala nucleară Susquehanna deținută de Talen în Pennsylvania pentru centrele de date Amazon Web Services din regiune.

Și chiar săptămâna aceasta, NextEra Energy și Google au anunțat un acord de repornire a Centrului de Energie Duane Arnold din Iowa – singura instalație nucleară din stat – pentru a ajuta la satisfacerea cererii în creștere de energie electrică din SUA, determinată de inteligența artificială și de multiplicarea centrelor de date.

Cei mai mari consumatori de energie semnează contracte de achiziție a energiei (PPA) de la centrale nucleare operaționale sau repornite, dar pariază și pe următoarea generație de tehnologie nucleară – reactoarele modulare mici (SMR) despre care se crede că sunt mai simple și mai ieftine de construit și instalat.

Noua eră nucleară este aproape, au scris experții de la Goldman Sachs Global Institute într-o analiză de luna trecută.

La nivel global, se preconizează că cererea de energie pentru centrele de date va crește cu 165% până în 2030, aducând capacitatea totală a centrelor de date la aproximativ 137 GW – aproximativ 60% din aceasta va trebui satisfăcută cu o nouă capacitate de generare în bandă, potrivit Goldman Sachs Research.

Energia nucleară poate juca un rol major în acest sens, deoarece marii consumatori, deși se orientează în mare măsură către gaze naturale, caută, de asemenea, să utilizeze surse de energie durabile, evitând în același timp problemele de furnizare aleatorii ale energiei eoliene și solare, a spus Goldman Sachs.

În ultimele decenii, SUA au încetinit dezvoltarea industriei nucleare interne și a lanțurilor de aprovizionare, în timp ce China și Rusia au preluat conducerea în investițiile și instalarea de reactoare nucleare la nivel global, a remarcat Goldman Sachs Global Institute.

În Statele Unite, construcția ultimelor două reactoare la centrala Vogtle din Georgia a durat aproximativ 15 ani și au costat peste 35 de miliarde de dolari. Suma finală este mai mult decât dublul proiecțiilor inițiale de 14 miliarde de dolari.

SUA sunt lider mondial în ceea ce privește capacitatea nucleară instalată, dar licențele de funcționare ale majorității reactoarelor americane urmează să expire în anii 2030.

Parteneriatul strategic de 80 de miliarde de dolari ar putea contribui semnificativ la satisfacerea unei părți din cererea de energie pentru inteligență artificială prin noi sisteme de producție energie electrică în reactoare nucleare.

După cum a afirmat Goldman Sachs Global Institute, „succesul va depinde de capacitatea națiunilor de a construi infrastructura și parteneriatele necesare, cu soluțiile de capital potrivite, pentru a susține o industrie nucleară robustă”.

