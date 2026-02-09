Protocol semnat între Parchetul European și Ministerul Fondurilor Europene – Transperență totală și acces direct al procutorilor la baza de date MySMIS

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), care vor avea acces direct la baza de date MySMIS, cu proiectele finanţate din bani europeni.

Orice suspiciune de fraudă poate fi investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică, având în vedere că fondurile europene sunt bani publici, a explicat ministrul.

”Anchetatorii au la dispoziţie traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată. Asta înseamnă anchete mai rapide, mai bine fundamentate şi, mai ales, un control mai bun al banilor publici. MySMIS este sistemul în care se regăsesc toate datele relevante despre proiectele de coeziune finanţate din fonduri europene: beneficiari, contracte, plăţi, indicatori, stadiu de implementare”, a mai explicat Dragoș Pîslaru.

Astfel, procurorii şi structurile de control vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu aceste proiecte, ”fără intermedieri, fără întârzieri şi fără opacitate administrativă”, fără să mai fie nevoite să solicite informații, ceea ce genera costuri suplimentare în parchete și la MIPE.

”Banii europeni sunt bani publici, iar fiecare euro furat sau folosit incorect înseamnă mai puţine spitale, mai puţine şcoli, mai puţină infrastructură pentru oameni. Cine lucrează corect va avea în continuare sprijinul statului; cine încearcă să fure va avea în faţă un stat care cooperează strâns cu instituţiile naţionale şi europene de integritate. Ca ministru, nu mă interesează doar câţi bani absorbim, ci şi cum îi folosim. De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituţiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA şi DLAF”, a mai declarat Pîslaru.

Acesta a menjţionat că-şi doreşte în continuare mai multă transparenţă, mai mult control acolo unde este necesar şi toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”.

