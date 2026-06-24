Paradoxul Bursei românești: printre cele mai performante din lume, în timp ce economia se contractă, inflația e la 2 cifre, ratingul pe muchie, criza politică deja toxică. BRD: „Complezență. Deocamdată”

Bursa de Valori București înregistrează una din cele mai bune performanțe bursiere din lume în 2026, în ciuda unei economii în contracție, a unei inflații de peste 10% și a unui rating suveran aflat la un singur pas de pierderea statutului de investment-grade, arată un raport macroeconomic realizat de departamentul de cercetare al BRD-Groupe Société Générale.

Indicele BET a crescut cu 26% de la începutul anului și cu 63% în ultimele 12 luni (evoluție valabilă la data de 24 iunie – vezi grafic stânga mai jos), peste indicele S&P 500 al bursei americane (+8%), peste DAX-ul german (+3%), peste indicele WIG20 din Polonia (+9%) și peste indicele BUX din Ungaria (+16%). Analiștii BRD califică situația drept „complacency” – complezență –, o descriere care sugerează că piața bursieră nu reflectă încă integral riscurile macroeconomice și politice din economie.

Notă: O explicație a acestei supraperformanțe este, paradoxal, inflația ridicată care obligă investitorii să caute randamente mai mari pe bursă și să investească în companiile cu putere de impunere a prețurilor mai mari. În același timp, bursa românească nu ilustrează veridic evoluția economiei românești, nefiind foarte reprezentativă pentru dinamica generală a PIB și fiind dominată de sectorul energetic, din care provine o parte semnificativă a inflației, care se vede în profiturile acestor firme (mare parte de stat).

Conform analiștilor, sectorul energetic rămâne principalul motor al bursei: acțiunile Hidroelectrica, OMV Petrom, Romgaz, Transgaz și Conpet au beneficiat de prețurile ridicate ale energiei, generate de criza din Orientul Mijlociu și de blocarea Strâmtorii Ormuz (vezi grafic dreapta mai sus).

De notat că Hidroelectrica, cea mai mare companie listată la BVB cu o capitalizare de aproape 79 de miliarde de lei, se tranzacționează la un P/E de 23,4 și oferă un randament al dividendului de 4,18%. OMV Petrom are o capitalizare de 64,7 miliarde lei, un P/E de 21,2 și un dividend yield de 4,49%.

Cursul EUR/RON – stabilizat, dar cu riscuri de volatilitate

În același timp, analiștii arată că cursul euro/leu s-a stabilizat în jurul valorii de 5,24 lei/euro după ce în luna mai a atins noi minime istorice, însă aceștia avertizează că „episoade de volatilitate pot reapărea pe măsură ce presiunile de depreciere persistă”.

Estimările pieței indică un curs de 5,30 lei/euro la finalul anului 2026 și pe tot parcursul anului 2027, BRD estimând un curs mediu de 5,13-5,18 în 2026 și de 5,22 în 2027.

Comparativ, forintul ungar a ajuns recent la cea mai bună valoare din septembrie 2021 (~348,6 per euro), beneficiind de schimbarea politică de la Budapesta și de deblocarea fondurilor UE. Coroana cehă a atins maxime de 6 luni, în timp ce zlotul polonez a rămas relativ stabil.

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