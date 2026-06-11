Prima retragere din Guvernul Tomac, înainte de anunțarea listei. Adrian Papahagi: „Nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic”

Adrian Papahagi, care a acceptat portofoliul de la Cultură în eventualul Cabinet tehnocrat Eugen Tomac, a anunțat, joi, într-o postare pe Facebook, că se retrage de pe lista premierului desemnat, întrucât nu este dispus să fie parte într-un „conflict politic și instituțional” care îl depășește și pe care nu și-l dorește.

„În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens.

Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare. Nu voi comenta însă actualitatea până când noul guvern se prezintă în parlament.

Zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni. Îi urez deci succes premierului desemnat în sarcina extrem de grea care i-a fost încredințată”, încheie Papahagi.

Reamintim că premierul desemnat, Eugen Tomac, a promis inițial că va definitiva și trimite partidelor programul de guvernare și lista miniștrilor în cursul zilei de miercuri.

Joi, el a amânat pentru sfârșitul zilei demersul, deși termenul de 10 zile pe care-l are, conform Constituției, pentru a se prezenta cu programul și lista în Parlament expiră duminică.

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