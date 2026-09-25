Papa Leon al XIV-lea, prima vizită a unui suveran pontif în Franța în aproape 20 de ani – Avertisment privind AI-ul – „Există nevoia urgentă de a evita un paradis al mașinilor”

Papa Leon a ajuns vineri, 25 septembrie, în Franța, pentru o vizită de patru zile, prima vizită oficială a unui papă în această țară în aproape două decenii. Suveranul pontif a declarat că vine ca „pelerin al păcii”, într-un moment marcat de numeroase conflicte internaționale, relatează agențiile internaționale de presă.

În timpul zborului spre Paris, Papa Leon al XIV-lea a declarat că principalul mesaj pe care îl transmite în cadrul vizitei este unul de pace, despre care a spus că este cu atât mai important în actualul context internațional.

Suveranul Pontif a fost întâmpinat pe aeroportul Orly, la scara avionului, de președintele Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron. În timpul vizitei, papa va avea întâlniri cu oficiali francezi și va merge la UNESCO, la Notre-Dame din Paris, la sanctuarul de la Lourdes și la Metz.

Papa Leon avertizează că AI-ul poate crea un viitor în care întregul Pământ devine „un paradis al mașinilor”

Unul dintre principalele subiecte așteptate să fie abordate de Papă este inteligența artificială. Suveranul pontif a avertizat că inteligența artificială poate aduce beneficii, dar și noi riscuri pentru securitate, pace și demnitatea umană, iar vineri, în deschiderea vizitei apostolice din Franța, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel la reconsiderarea dezvoltării inteligenței artificiale.

Primul papă american, care a făcut din semnalul de alarmă cu privire la riscurile AI o parte centrală a activității sale în cele 16 luni de când se află la conducerea Bisericii Catolice, a plasat această problemă în centrul vizitei sale în Franța, prima a unui papă în aproape 20 de ani.

„Dacă vrem să evităm să ne pierdem umanitatea în mijlocul unui «paradis al mașinilor» care ne invadează și ne condiționează viața de zi cu zi, există o nevoie urgentă de educație în discernământ etic”, a spus el, vorbind la Palatul Élysée.

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Papa a reiterat, de asemenea, învățăturile pro-viață ale Bisericii, criticând inițiativele de a permite moartea asistată pentru cei care au boli incurabile, la două luni după ce politicienii francezi au aprobat o astfel de măsură.

„Sunt îngrijorat de acele tendințe din societate care riscă să transforme știința și tehnologia în afaceri cu scop lucrativ care promovează manipularea genetică, mamele surogat, comerțul cu organe umane sau posibilitatea de a-ți aranja propria moarte”, a spus el.

În cadrul vizitei sale în Franța, papa Leon va încerca, de asemenea, să repare imaginea Bisericii după scandalurile de abuz și este de așteptat să prezinte o viziune pentru viitorul Europei într-un discurs de luni, conform Reuters.

De asemenea, suveranul pontif urmează să conducă vineri o slujbă de rugăciune la Paris, la catedrala Notre-Dame restaurată, fiind prima vizită a unui papă de la incendiul care aproape a distrus catedrala în 2019.

Un alt punct pe agenda papei pentru ziua de vineri este un discurs adresat personalului de la sediul organismului ONU pentru cultură și educație, UNESCO, care se confruntă cu deficite bugetare după ce administrația Trump a redus finanțarea.

De asemenea, vizita papei Leon are loc în contextul în care liderii catolici din Franța au fost în conflict cu guvernul în ceea ce privește consacrarea, în 2024, a dreptului la avort în Constituția franceză, o premieră mondială, și adoptarea legii care legalizează moartea asistată pentru adulții cu boli incurabile.

Totodată, papa se va întâlni duminică, la Lourdes, cu șapte victime franceze ale abuzurilor comise de clericii catolici.

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