Papa Leon, în Liban – țara cu cea mai numeroasă comunitate creștină din Orientul Mijlociu

Papa Leon al XIV-lea se află până marți în Liban, țara cu cea mai numeroasă comunitate creștină din Orientul Mijlociu. Este cea de-a doua etapă a primei sale călătorii în străinătate, care a început în Turcia.

Suveranul Pontif, aflat în ceea ce el a descris ca fiind o misiune de pace, a îndemnat duminică liderii politici din Liban să persevereze în eforturile de pace, în ciuda situației regionale „extrem de complexe, conflictuale și incerte”, potrivit Reuters.

Libanul a fost zguduit de extinderea conflictului din Gaza, când Israelul și gruparea militantă musulmană șiită libaneză Hezbollah au intrat în război, culminând cu o ofensivă israeliană devastatoare. Țara, care găzduiește 1 milion de refugiați sirieni și palestinieni, se luptă, de asemenea, să iasă dintr-o criză economică severă, după decenii de cheltuieli excesive care au dus economia în colaps la sfârșitul anului 2019.

Duminică, Papa Leon Papa a declarat că singura soluție în conflictul de zeci de ani dintre Israel și poporul palestinian trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând poziția Vaticanului.

„Știm cu toții că, în acest moment, Israelul încă nu acceptă această soluție, dar noi o considerăm singura soluție. Suntem, de asemenea, prieteni cu Israelul și încercăm să fim o voce mediatoare între cele două părți, care ar putea să le ajute să ajungă la o soluție echitabilă pentru toată lumea”, a adăugat Papa, vorbind în italiană, în avionul care îl aducea în Liban.

Suveranul Pontif are, luni, un program încărcat. Va vizita mormântul Sfântului Charbel, un sfânt catolic venerat în întreaga regiune. În cursul dimineții, mulțimea s-a adunat acolo pentru a-l întâmpina.

„Așteptam cu nerăbdare vizita papei, pentru că ne dă speranță în acest moment. El a venit să ne confirme că ceea ce trăim acum nu va fi întotdeauna așa. Și credem că el aduce cu sine mesajul păcii, de care avem cu adevărat nevoie.”, a spus reverendul Toni Elias, un preot maronit din Rmeich, un oraș creștin situat aproape de granița cu Israelul.

Programul Papei include o rugăciune la locul exploziei chimice din 2020 din portul Beirut, care a ucis 200 de persoane și a provocat pagube în valoare de miliarde.



De asemenea, va oficia o liturghie în aer liber pe malul mării, în Beirut, și va vizita un spital de psihiatrie, una dintre puținele instituții de sănătate mintală din Liban, unde îngrijitorii și rezidenții așteaptă cu nerăbdare sosirea sa.

***