Papa cere un armistiţiu de Crăciun – Mesaj pentru Rusia

Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume.

„Reînnoiesc această cerere adresată tuturor persoanelor de bună credinţă, pentru ca ele să respecte, măcar în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului, o zi de pace”, a declarat Papa la plecarea din reşedinţa sa de la Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, înainte de a reveni la Vatican.

„Poate că ne vor asculta şi vor exista 24 de ore de pace în întreaga lume”, a adăugat Suveranul Pontif. „Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”, a remarcat el.

Leon al XIV-lea urmează să celebreze, miercuri seară, prima sa slujbă de Crăciun de când a fost ales papă, înainte de a rosti joi, la prânz, tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi” în care Suveranul Pontif face, în mod tradiţional, o trecere în revistă a conflictelor din lume.

Luna aceasta, Suveranul Pontif a spus că nu este „realist” să se încerce obţinerea păcii în Ucraina fără Europa.

„Căutarea unui acord de pace fără a include Europa în discuţii nu este, permiteţi-mi să spun, realistă. Războiul este în Europa şi cred că Europa trebuie să fie parte integrantă a garanţiilor de care avem nevoie pentru securitate, atât astăzi, cât şi în viitor”, a punctat Papa.

***