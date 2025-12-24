cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

24 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Papa cere un armistiţiu de Crăciun – Mesaj pentru Rusia

Rss
De Iulian Soare

24 decembrie, 2025

Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume.

„Reînnoiesc această cerere adresată tuturor persoanelor de bună credinţă, pentru ca ele să respecte, măcar în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului, o zi de pace”, a declarat Papa la plecarea din reşedinţa sa de la Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, înainte de a reveni la Vatican.

„Poate că ne vor asculta şi vor exista 24 de ore de pace în întreaga lume”, a adăugat Suveranul Pontif. „Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”, a remarcat el.


Leon al XIV-lea urmează să celebreze, miercuri seară, prima sa slujbă de Crăciun de când a fost ales papă, înainte de a rosti joi, la prânz, tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi” în care Suveranul Pontif face, în mod tradiţional, o trecere în revistă a conflictelor din lume.

Luna aceasta, Suveranul Pontif a spus că nu este „realist” să se încerce obţinerea păcii în Ucraina fără Europa.

„Căutarea unui acord de pace fără a include Europa în discuţii nu este, permiteţi-mi să spun, realistă. Războiul este în Europa şi cred că Europa trebuie să fie parte integrantă a garanţiilor de care avem nevoie pentru securitate, atât astăzi, cât şi în viitor”, a punctat Papa.

(Citește și: Papa Leon al XIV-lea se oferă să găzduiască la Vatican negocieri de pace între Rusia și Ucraina)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți