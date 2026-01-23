Parcurile fotovoltaice au devenit a doua capacitate de generare de energie electrică a României. Cu prosumatorii capacitatea în panouri trece de 7.000 MW – 2026 se anunță cel mai bun an în materie de capacități noi

Parcurile fotovoltaice au devenit a doua sursă de energie electrică a României, în termeni de putere instalată, conform ultimelor date în timp real ale Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), citate de publicația specializată e-nergia.ro.

3.249 MW este acum puterea instalată în parcurile fotovoltaice, construite de investitori privați, potrivit datelor în timp real de la ANRE. Această capacitate în fotovoltaic este depășită doar de hidrocentrale (vezi foto mai jos).

La acest nivel, fotovoltaicele dispecerizabile au devenit a doua sursă de energie electrică din România, în termeni de putere instalată, depășind eolienele.

Dublu cu prosumatorii: >7.000 MW în fotovoltaic în 2026

Pragul de 3.000 MW putere instalată în parcuri fotovoltaice a fost depășit în luna noiembrie. Saltul fotovoltaicul peste eolian la calculul puterii instalate s-a făcut după ce, acum câteva zile, un parc fotovoltaic de 135 MW din Oltenia, la care gigantul chinezesc de stat China Huadian are cea mai mare participație, a primit licența de de explotare comercială de la ANRE.

Pe lângă parcuri, capacitatea instalată în fotovoltaic mai numără și cei aproape 3.300 MW instalați la prosumatori – ultimele date sunt de la începutul lunii noiembrie. În ritmul actual de dezvoltare și având în vedere proiectele deja anunțate este posibil ca pragul de 10.000 MW pentru anul 2030 să fie depășit.

Cea mai mare producție de energie solară din istoria României s-a consemnat în data de 16 iunie 2025, la ora 12.33, când producția instantanee a parcurilor fotovoltaice dispecerizabile, măsurată de Transelectrica, se ridica la 1.866 MW.

Instalările de centrale fotovoltaice au crescut accelerat în ultimii ani și s-a depășit pragul de 7.000 MW instalați, capacitate cumulată a parcurilor și a prosumatorilor. Iar în acest an s-ar mai putea adăuga încă 2.500 MW, potrivit ultimelor prognoze venite din industrie.

Problema eolianului și solarului este intermitența producției – Stocarea și centralele pe gaz vor veni să o rezolve: în acest an se vor finaliza Mintia și Iernut

În primele 11 luni din 2025, România a pus în sistemul energetic capacități cumulate de 1.836 MW (fără prosumatori), acesta fiind cel mai bun an din ultimul deceniu în materie de capacități noi de generare conectate la Sistemul Energetic Național (SEN).

Datele Transelectrica arată că anul trecut s-au pus în funcțiune, până la 1 decembrie: 157MW pe gaz, 38MW eolian, 1284MW solar și 357MW stocare. În total 1836MW, peste recordul de anul trecut, când s-au realizat conectări la rețea într-un singur an de 1251MW, cât în opt ani anteriori. Aceste date nu include prosumatorii, care înseamnă încă 750MW doar în primele 11 luni din 2025.

În același timp, în 2026 se vor finaliza proiectele din PNRR (undeva la încă 800MW), Mintia și Iernut (centrale pe gaz cu capacități cumulate de peste 2100MW), posibil și hidrocentrala Răstolița, plus alte proiecte mari, inclusiv cu finanțare privată, de la investitori. Unele estimări vorbesc despre încă peste 3000MW noi în sistem în 2026.

O bună parte din aceste proiecte energetice sunt finanțate cu fonduri UE.

