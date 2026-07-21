Panama și China reînnoiesc acordul maritim-portuar

Panama a anunțat luni un acord cu China pentru reînnoirea unui tratat de transport maritim care le oferă avantaje navelor panameze în porturile chineze.

Acordul vine în contextul în care Panama se plânge că navele sale sunt supuse unor controale mai stricte în China, după anularea concesiunii unei companii din Hong Kong care opera două porturi în Canalul Panama, potrivit AFP.

După negocierile de săptămâna trecută de la Beijing, cele două țări au „ajuns la un consens” și vor „merge mai departe cu procedurile de reînnoire” a acordului, a transmis luni Ministerul de Externe al statului Panama într-un comunicat.

Acordul, care expiră anul acesta, oferă tarife preferențiale și reguli birocratice mai simple pentru navele sub pavilion panamez în porturile chineze.

Potrivit unor relatări din presa locală, aproape 500 de nave panameze au fost reținute pentru inspecție în 2026, însă ministrul interimar de externe Carlos Hoyos a declarat luni că aceste cifre au revenit acum la „nivelul istoric”.

China a intensificat controalele asupra navelor panameze după o decizie a unei instanțe din statul central-american, care a anulat contractul pentru Panama Ports Company — o filială a firmei din Hong Kong CK Hutchison — ce opera două terminale în canal.

Trump a încercat să-și afirme controlul asupra acestei rute interoceanice-cheie, susținând că era administrată de China, deși canalul este supravegheat de o instituție panameză autonomă față de guvern.

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