Pakistanul se oferă să găzduiască negocierile de pace SUA-Iran – Washingtonul l-ar putea trimite pe vicepreşedintele JD Vance

Prim-ministrul Pakistanului a declarat, marţi, că este dispus să găzduiască discuţii între Statele Unite şi Iran pentru încetarea războiului, la o zi după ce preşedintele Donald Trump a amânat ameninţările de a bombarda centralele electrice iraniene.

Într-o postare pe X, prim-ministrul Shehbaz Sharif a spus că Pakistanul salută şi susţine pe deplin eforturile în curs de desfăşurare pentru continuarea dialogului în vederea încetării războiului din Orientul Mijlociu, potrivit news.ro.

„Sub rezerva acordului dintre SUA şi Iran, Pakistanul este pregătit şi onorat să fie gazda care să faciliteze discuţii semnificative şi concludente pentru o soluţionare cuprinzătoare a conflictului actual”, a scris el după ce luni a vorbit cu preşedintele iranian Massoud Pezeshkian.

Donald Trump a declarat luni că SUA şi Iranul au purtat discuţii „foarte bune şi productive” despre o „rezolvare completă şi totală a ostilităţilor din Orientul Mijlociu”. El a spus că discuţiile au început duminică şi au continuat luni, cu implicarea trimisului special Steve Witkoff şi a ginerelui său, Jared Kushner.

The Guardian citează surse pakistaneze care au declarat că vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost propus ca negociator-şef din partea SUA în cazul în care discuţiile vor avea loc, în locul lui Steve Witkoff sau al ginerelui lui Trump, Jared Kushner. Cei doi au coordonat negocierile nucleare cu Iranul înainte de război.

JD Vance este considerat pe scară largă un sceptic faţă de decizia SUA de a bombarda Iranul şi a păstrat în mare parte tăcerea cu privire la conflict.

SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reuşit să înregistreze progrese suficiente în cadrul discuţiilor menite să pună capăt programului nuclear al Iranului, deşi Omanul, care a fost mediator, a afirmat că se înregistraseră progrese semnificative.

De atunci, Iranul a atacat ţările care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructura energetică din Golf şi a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume.

