Pakistan: Acordul de pace dintre SUA și Iran ar putea fi semnat în următoarele 24 de ore

Statele Unite și Iranul sunt aproape de încheierea unui acord care ar putea pune capăt conflictului izbucnit în urmă cu peste trei luni, iar semnarea electronică a documentului este așteptată în următoarele 24 de ore, a anunțat sâmbătă premierul pakistanez Shehbaz Sharif (foto), țara sa având rolul principal de mediator între cele două părți, potrivit DW.

Potrivit șefului executivului de la Islamabad, textul acordului a fost finalizat, iar autoritățile pakistaneze pregătesc procedurile pentru semnarea sa în format electronic. Ulterior, în cursul săptămânii viitoare, ar urma să înceapă discuții tehnice privind implementarea prevederilor înțelegerii.

Sharif a afirmat că părțile sunt „mai aproape ca niciodată” de un acord de pace și și-a exprimat convingerea că acesta poate constitui baza unei stabilizări de durată în regiune.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Anunțul intervine după mai multe zile în care oficiali americani și iranieni au transmis semnale că negocierile au intrat în etapa decisivă. Potrivit unor surse citate de Reuters, Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui text de principiu, chiar dacă anumite aspecte urmează să fie clarificate în perioada următoare.

Conform informațiilor apărute până în prezent, proiectul de acord ar prevedea redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru traficul comercial și reluarea exporturilor petroliere iraniene printr-o relaxare graduală a sancțiunilor americane. În paralel, Statele Unite ar urma să deblocheze o parte din activele iraniene înghețate, iar dosarul programului nuclear iranian ar fi negociat într-o etapă separată, pe parcursul următoarelor 60 de zile.

În același timp, persistă diferențe importante între pozițiile celor două state. Washingtonul susține că viitorul acord trebuie să conducă la eliminarea capacităților nucleare sensibile ale Iranului, în timp ce Teheranul insistă asupra dreptului de a păstra un program nuclear civil și afirmă că anumite prevederi prezentate în presa occidentală nu fac parte din înțelegerea negociată.

În pofida progreselor diplomatice, incidentele militare nu au încetat complet. Surse americane au declarat că forțele SUA au interceptat în ultimele ore mai multe drone iraniene care se îndreptau spre zona Strâmtorii Hormuz, subliniind că situația de securitate rămâne volatilă chiar dacă negocierile continuă.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a început la sfârșitul lunii februarie, după atacurile americano-israeliene asupra unor obiective iraniene, urmate de represalii ale Teheranului și de extinderea confruntărilor în regiune. Războiul a afectat transportul maritim prin Golful Persic, a provocat creșterea prețurilor la energie și a amplificat tensiunile în Orientul Mijlociu.

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