Pagubele provocate de violențele din Franța s-ar putea ridica la sute de milioane de euro. Comercianții și restaurantele cer despăgubiri

Alexandre Bompard, directorul general al grupului Carrefour și președintele Federației Comerțului și Distribuției din Franța, estimează că pagubele provocate de violențele din 17 octombrie ar putea ajunge la sute de milioane de euro. Aproximativ 50 de magazine Carrefour au fost vandalizate, iar 1.500 de comercianți din întreaga țară au fost afectați. Reprezentanții sectorului hotelier și ai restaurantelor avertizează, la rândul lor, asupra consecințelor economice ale incidentelor.

Reprezentanții sectoarelor de restaurante, hoteluri și comerț cu amănuntul din Franța au condamnat actele de violență „inacceptabile” comise sâmbătă, 17 octombrie, în marja manifestațiilor împotriva scumpirii vieții, și au atras atenția asupra pierderilor economice provocate de vandalizarea și jefuirea unor unități comerciale.

Invitat la BFMTV, Alexandre Bompard, directorul general al grupului Carrefour și președintele Federației Comerțului și Distribuției (FCD), a declarat că valoarea totală a pagubelor ar putea ajunge la „sute de milioane de euro”, precizând că este încă prea devreme pentru o evaluare exactă.

„Am fost jefuiți toată după-amiaza, iar instrumentul nostru de lucru a fost afectat. În cazul Carrefour, pagubele se vor ridica la zeci de milioane de euro. Pentru întregul comerț francez, acestea se vor ridica la sute de milioane de euro”, a estimat acesta.

Bompard a solicitat accelerarea procedurilor de despăgubire și a precizat că aproximativ 50 de magazine Carrefour au fost vandalizate. La nivel național, circa 1.500 de comercianți au fost afectați de incidente.

Camerele de Comerț avertizează asupra riscului pentru micile afaceri

Camerele de Comerț și Industrie din Franța (CCI France) au condamnat duminică violențele „inacceptabile” produse cu o zi înainte, exprimându-și îngrijorarea cu privire la efectele pagubelor asupra micilor întreprinderi, deja afectate de dificultăți economice.

Potrivit organizației, incidentele au vizat „întreprinderi deja slăbite de ani de crize succesive, de creșterea costurilor și de scăderea frecvenței vizitelor în centrele orașelor”.

„Pentru multe dintre ele, aceste distrugeri ar putea fi lovitura de grație”, a avertizat CCI France într-un comunicat.

Șeful Intermarché: „Nu putem accepta ca violența să devină un răspuns”

Thierry Cotillard, directorul grupului Mousquetaires, care deține rețeaua Intermarché, și-a exprimat, la rândul său, indignarea într-o postare publicată pe LinkedIn și însoțită de fotografii cu două magazine devastate.

„În această seară sunt furios. Profund furios. Ceea ce am trăit astăzi este inacceptabil”, a scris acesta.

Cotillard a subliniat că dreptul de a manifesta, de a-ți exprima opiniile și de a-ți susține revendicările este fundamental, dar nu justifică distrugerile și punerea în pericol a angajaților și comercianților.

„Dreptul de a manifesta, de a te exprima și de a-ți apăra revendicările este fundamental (…), dar nu oferă niciodată dreptul de a distruge totul. Cu atât mai puțin dreptul de a-i pune în pericol pe cei care muncesc, pe membrii rețelei noastre și pe angajații noștri, care ne țin magazinele în funcțiune și contribuie la viața cartierelor noastre”, a declarat acesta.

„Nu putem considera aceste scene drept ceva normal. Nu putem accepta ca violența să devină un răspuns, ca distrugerea să devină o formă de exprimare și ca oamenii care muncesc cinstit să devină victimele colaterale ale furiei altora”, a adăugat Cotillard.

Acesta a insistat că persoanele și unitățile comerciale vizate nu trebuie tratate ca ținte ale protestelor, ci ca oameni și afaceri care merită respect. Mesajul său a fost adresat în mod special celor două persoane care administrau magazinele Intermarché devastate din Paris și Rennes.

„Aceștia nu sunt ținte. Sunt oameni care muncesc și care merită respect”, a afirmat șeful grupului Mousquetaires.

Hotelurile și restaurantele, afectate de anulări și închiderea unor unități

Reprezentanții sectorului ospitalității avertizează că violențele au avut consecințe directe asupra activității economice, inclusiv prin anulări și închiderea preventivă a unor unități.

Valentin Prudon, noul vicepreședinte al Uniunii Meseriilor și Industriilor din Industria Ospitalității (Umih), a lansat duminică, la postul de radio RMC, un apel la calm și a subliniat că hotelierii și restauratorii nu vor să devină victime colaterale ale incidentelor.

„Nu vrem să fim victimele colaterale” ale acestor violențe, a declarat acesta.

Potrivit lui Prudon, jafurile și distrugerile comise sâmbătă, în mai multe mari orașe franceze, în marja manifestațiilor împotriva scumpirii vieții, au determinat „anulări de facto” în unitățile devenite inaccesibile din cauza violențelor.

Reprezentantul Umih a precizat că este încă prea devreme pentru a estima cu exactitate impactul asupra activității hotelurilor și restaurantelor afectate. El a subliniat însă că numeroase unități au fost nevoite să se închidă preventiv, înaintea manifestațiilor, în timp ce altele au înregistrat o încetinire a activității.

În acest context, reprezentanții comerțului și ai sectorului ospitalității solicită măsuri care să permită evaluarea rapidă a pierderilor și accelerarea despăgubirilor, avertizând că efectele violențelor riscă să agraveze situația unor afaceri deja afectate de creșterea costurilor și de reducerea activității.

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