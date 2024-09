Pagerele explozive / Cum a reușit Israel să introducă pe poarta Hezbollah calul troian modern

La prima vedere, pagerele militanților Hezbollah care au explodat marți provocând moartea a 12 oameni și rănirea a altor sute au fost produse de compania taiwaneză Gold Apollo. Compania din Taiwan a afirmat că nu a produs pagerele, ci o companie din Budapesta, BAC Consulting, cu care avea contract pe licență.

Ungaria a spus că societatea în cauză a fost un simplu intermediar, care nu are niciun loc de producție în Ungaria. De fapt, BAC Consulting este un paravan, scrie New York Times, citând agenți informați pe această chestiune.

Paravanul BAC Consulting

O adevărată vânătoare a fost lansată pentru a identifica cine a produs pagerelor explozive, iar după Ungaria, Bulgaria și Norvegia au devenit noii suspecți.

NYT spune însă că totul pleacă de la compania paravan BAC Consulting și alte cel puțin două companii-fantomă care au fost create pentru a masca identitățile reale ale oamenilor care au creat pagerele, respectiv ofițeri de informații israelieni.

Israelul nu a confirmat și nici nu a negat că are vreun rol în explozii, dar toate semnele arată spre israelieni, în timp ce oficiali sau foști oficiali din apărare și din serviciile de spionaj descriu operațiunea ca fiind complexă și de lungă durată.

Aceștia au vorbit cu The New York Times sub condiția anonimatului, având în vedere sensibilitatea subiectului.

O oportunitate sesizată de serviciile secrete israeliene

Grupuri ca Hezbollah, susținut de Iran, au fost mereu vulnerabil în fața atacurilor sofisticate din punct de vedere tehnologic ale Israelului. De exemplu, în 2020, Israelul a asasinat un om de știință de top din domeniul nuclear folosnid un dispozitiv controlat de la distanță, prin satelit.

Într-un discurs televizat la 13 februarie, liderul grupării, Hassan Nasrallah, i-a avertizat pe susţinătorii săi că telefoanele lor sunt mai periculoase decât spionii israelieni, spunându-le că ar trebui să le spargă, să le îngroape sau să le închidă într-o cutie de fier.

Gruparea a ales să distribuie pagere membrilor Hezbollah din diferitele ramuri – de la luptători la medici care lucrează în serviciile sale de asistenţă.

El voia de ani de zile să investească în pagere, care sunt mai puțin susceptibile de a oferi detalii asupra utilizatorului, potrivit unei evaluări a spionilor americani. Oficialii serviciilor secrete israeliene au văzut aici o oportunitate.

Pagere produse pentru Hezbollah înainte ca gruparea să să renunțe la telefoane

Israelul a înființat o companie-fantomă care să se prezinte ca un producător internațional de pagere.

După toate aparențele, B.A.C. Consulting era o companie din Ungaria care avea un contract pentru a produce dispozitivele în numele unei companii taiwaneze, Gold Apollo. De fapt, era un paravan israelian, potrivit a trei ofițeri de informații informați cu chestiunea.

Ei au spus că au fost create cel puțin alte două companii-fantomă pentru a masca identitățile reale ale oamenilor care au creat pagerele: ofițerii de informații israelieni.

BAC avea clienți obișnuiți, pentru care a produs o gamă de pagere obișnuite. Dar singurul client care a contat cu adevărat a fost Hezbollah, iar pagerele destinate membrilor grupului erau departe de a fi obișnuite. Produse separat, acestea conțineau baterii cărora li se atașau material exploziv: Tetranitrat de pentaeritritol sau PETN, potrivit celor trei ofițeri de informații.

Pagerele au început să fie expediate în Liban în vara anului 2022 în număr mic, dar producția a crescut rapid după ce Nasrallah a criticat telefoanele mobile.

Milioane investite în operațiuni de dezinformare a Hezbollah

Unele dintre temerile lui Nasrallah au fost stimulate de rapoartele aliaților conform cărora Israelul a dobândit noi mijloace de hacking care vizau telefoane, activând microfoane și camere de la distanță pentru a le spiona proprietarii.

Potrivit a trei oficiali ai serviciilor de informații, Israelul a investit milioane în dezvoltarea tehnologiei și răspândirea acestor zvonuri în rândurile membrilor Hezbollah și ale aliaților săi că nicio comunicare prin telefonul mobil – chiar și prin aplicațiile de mesagerie criptate – nu mai este sigură.

