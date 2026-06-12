Pactul UE privind migrația a intrat în vigoare. Polonia își reafirmă opoziția

Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul a intrat oficial în vigoare vineri, 12 iunie. Nucleul acestui regulament implică redistribuirea imigranților ilegali în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în statele membre care s-au opus anterior deschiderii frontierelor lor către migrația în masă. Conform acordului, dacă un guvern refuză să participe, contribuabilii vor fi obligați să plătească sancțiuni financiare Uniunii Europene.

Ca răspuns la implementarea legii UE, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne polonez, Karolina Gałecka, a emis o declarație în care reiterează poziția guvernului de la Varșovia conform căreia Polonia „nu va permite imigranților să intre în țară în temeiul Directivei UE și nici nu va plăti amenzi Comisiei Europene”.

Ministerul de Interne declară că „Polonia nu va implementa prevederile Pactului care amenință securitatea femeilor și bărbaților polonezi”.

În noiembrie, guvernul polonez a solicitat o scutire specifică de la relocarea forțată a migranților, justificând presiunea migratorie continuă venită din Belarus și acceptarea în țară a unui număr masiv de refugiați de război din Ucraina. Deși Varșovia a obținut cu succes această păsuire până la sfârșitul acestui an, guvernul susține că această scutire temporară este doar începutul și că Polonia nu va accepta imigranți indiferent de situație.

„Intrarea în vigoare a Pactului UE privind migrația are scopul de a ajuta la recâștigarea controlului asupra migrației în Uniunea Europeană. Opoziția față de mecanismele care ar putea reduce în cea mai mică măsură securitatea femeilor și bărbaților polonezi rămâne neschimbată. În același timp, în ultimii doi ani, multe prevederi ale Pactului au fost adaptate specificităților poloneze, inclusiv excluderea Poloniei de la relocarea migranților și plata taxelor în acest scop.” „Polonia va aplica doar reglementările care consolidează protecția frontierelor, consolidează politica de migrație și sporesc accesul la date pentru combaterea migrației ilegale”, se arată în declarația oficială a Ministerului de Interne.

În ceea ce privește schimbările care vor avea loc efectiv în țară, guvernul informează că „doar acele elemente ale reglementărilor UE care sporesc efectiv nivelul de securitate a migrației vor fi introduse în legislația națională. Acestea sunt în principal noi reglementări privind politica de returnare, o interdicție de instrumentalizare a migrației și instrumente care înăspresc procedurile în situații de criză sau aflux masiv de migranți. Prin urmare, Polonia nu intenționează să se abată de la soluțiile de suspendare a dreptului de azil care funcționează în practică, iar instanțele de judecată le recunosc ca fiind conforme cu Constituția Poloniei și convențiile internaționale.”

În plus, Ministerul de Interne notează că Polonia a fost un susținător activ și eficient al instituțiilor UE în abordarea problemelor instrumentalizării și transformării migrației într-o armă, lucrând în același timp pentru a crea o politică de returnare mai eficientă pentru persoanele aflate în situație de ședere ilegală în Europa.

Statul polonez susține pe deplin noile proceduri accelerate de repatriere, menite să asigure că străinii a căror prezență este considerată indezirabilă părăsesc Uniunea Europeană. Guvernul își subliniază poziția actuală afirmând că este unul dintre liderii Uniunii Europene în ceea ce privește eficacitatea deportărilor și returnărilor voluntare după anul 2022, numărul deportărilor reușite crescând cu 200%.

În încheierea comunicatului său, ministerul a indicat că Polonia continuă să sprijine o revizuire cuprinzătoare a abordării mai ample a Uniunii Europene în materie de migrație și solicită începerea imediată a lucrărilor pentru implementarea mecanismelor de bază prezentate în „Declarația de la Chișinău”.

Controlul intrării și șederii rămâne un drept suveran al statelor

În Declarația de la Chișinău a Consiliului European se menționează explicit că există provocări semnificative și complexe legate de migrație în diferite state ale Consiliului European și că neabordarea adecvată a acestor provocări poate slăbi încrederea publicului în sistem.

Declarația subliniază faptul că statele au dreptul suveran incontestabil de a controla intrarea și șederea cetățenilor străini și că este atât o obligație, cât și o necesitate pentru state să își protejeze frontierele în conformitate cu Convenția privind Drepturile Omului.

Provocările legate de instrumentalizarea migrației de către actori ostili, provocările reprezentate de sosirile în masă și procesele decizionale adecvate sunt, de asemenea, acoperite de declarație, la fel ca și noile abordări – cum ar fi „centrele de returnare” – pentru a aborda și, eventual, a descuraja migrația ilegală.

O ultimă secțiune subliniază importanța menținerii unui dialog deschis, informat și constructiv în cadrul sistemului, precum și a comunicării într-un mod care să consolideze încrederea publicului și să sporească încrederea în cadrul Convenției în ansamblu.

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