Pactul de apărare de la Mecca, activat de Arabia Saudită, Turcia și Pakistan – Desfășurarea rapidă de forțe în regatul saudit – Trupele yemenite recuceresc Strâmtoarea Bab el-Mandeb de la rebelii Houthi

Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au activat luni clauza de apărare colectivă din așa-numitul Pact de securitate de la Mecca și au convenit să desfășoare rapid forțe și capacități militare în regat, în timp ce trupele yemenite susținute de saudiți au avansat împotriva rebelilor Houthi, sprijiniți de Iran, scriu agențiile internaționale de presă.

Decizia a urmat unei ședințe de urgență a comitetului pactului de apărare de la Mecca, care a reconfirmat solidaritatea celor trei țări în confruntarea atacurilor împotriva Arabiei Saudite și a locurilor sfinte islamice, a declarat ministrul saudit al Apărării.

Comitetul a convenit să activeze „măsuri de descurajare colectivă” ca răspuns la atacuri și împotriva celor responsabili pentru acestea, a precizat el.

Pakistan și Turcia vor desfășura trupe în Arabia Saudită

Ministerul de Externe din Pakistan a menționat într-o declarație comună că cele trei țări au convenit, de asemenea, asupra desfășurării rapide de forțe și capacități militare în Arabia Saudită. Declarațiile nu au detaliat forțele implicate și nici nu au specificat ce rol vor juca acestea.

Măsura a survenit în contextul în care forțele guvernamentale yemenite susținute de saudiți au raportat progrese majore de-a lungul coastei Mării Roșii, declarând luni că au recucerit Mokha și au avansat în jurul strâmtorii strategice Bab al-Mandeb, la o zi după lansarea unei ofensive majore pentru recuperarea teritoriului ocupat luna trecută de rebelii Houthi.

Forțele armate ale guvernului recunoscut internațional din Yemen au declarat că au recucerit portul Mokha, a transmis Reuters. Purtătorul de cuvânt militar, maiorul Majed al-Nuzaili, a raportat, de asemenea, capturarea aeroportului Dhubab și tăierea drumului care leagă Dhubab de Mokha.

Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de saudiți, gnl. mr. Turki al-Malki, a declarat că 100 de avioane de vânătoare participă la Operațiunea „Yemen Dawn”, oferind sprijin non-stop forțelor terestre și acoperire aeriană deasupra strâmtorii Bab al-Mandeb. El a precizat că campania a distrus 324 de ținte Houthi „de mare valoare”

Ministrul Informațiilor din Yemen, Moammar al-Eryani, a declarat pentru Reuters că forțele guvernamentale au preluat controlul efectiv asupra strâmtorii Bab al-Mandeb, deși o altă sursă guvernamentală a menționat că luptele continuau la o bază militară din apropiere.

Ofensiva urmează avansului Houthi de-a lungul coastei de vest a Yemenului și în jurul orașului Taiz. Președintele Consiliului de Leadership Prezidențial, Rashad al-Alimi, a anunțat campania duminică, stabilind ca obiectiv eliberarea teritoriului controlat de Houthi și restaurarea instituțiilor statului.

Campania saudită se extinde spre Sanaa

Obiectivele declarate ale guvernului depășesc recuperarea teritoriului de coastă pierdut recent, vizând recucerirea capitalei Sanaa, aflată sub controlul Houthi din 2014.

„Forțele noastre armate au început punerea în aplicare a unei operațiuni ofensive strategice asupra orașului Sanaa”, a declarat luni al-Nuzaili. Televiziunea Al Masirah, administrată de Houthi, a raportat atacuri asupra capitalei, deși anunțul nu a confirmat că forțele terestre guvernamentale ar fi ajuns în oraș.

Avansul guvernamental de pe coastă s-a desfășurat în paralel cu noi progrese ale rebelilor Houthi în interiorul țării. Associated Press a raportat că gruparea a capturat duminică orașul Turbah, situat pe drumul principal dintre Taiz și Aden, un punct strategic important pentru forțele guvernamentale care apărau Taiz.

De asemenea, rebelii Houthi au continuat atacurile cu rachete și drone împotriva Arabiei Saudite — atacuri care au determinat Riadul, Ankara și Islamabadul să pună în aplicare noul lor cadru de apărare colectivă.

Luni, agenția HOCC a grupării Houthi a avertizat companiile aeriene că spațiul aerian saudit nu este sigur pentru zborurile civile și va deveni un „teatru de operațiuni” pentru forțele sale, potrivit unei declarații preluate de agenția de știri Saba, controlată de Houthi.

SUA susțin dreptul Arabiei Saudite de a se apăra

Activarea pactului de la Mecca adaugă o nouă dimensiune răspunsului militar al Arabiei Saudite, în timp ce Washingtonul oferă sprijin fără a se alătura direct războiului din Yemen.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut dreptul Arabiei Saudite de a răspunde atacurilor Houthi, în declarații făcute presei luni.

„În mod evident, saudiții au fost atacați de Houthi … și au dreptul să se apere”, a spus Rubio. El a adăugat că Washingtonul intenționează să își respecte acordul de securitate obligatoriu încheiat cu Riadul.

Rubio a precizat că nici Arabia Saudită și nici guvernul recunoscut internațional din Yemen nu susțin menținerea controlului Houthi asupra teritoriilor preluate de la forțele guvernamentale.

Aproximativ 200 de consilieri americani lucrează în centrele de planificare și operațiuni din Arabia Saudită, inclusiv pe partea de identificare a țintelor, în timp ce Washingtonul oferă, de asemenea, schimb de informații, asistență în planificare și realimentare în aer, a raportat luni Al Jazeera, citând un oficial american.

Oficialul a precizat însă că forțele americane nu participă la războiul din Yemen și nu au obiective militare specifice acolo.

În centrul campaniei se află Bab al-Mandeb, strâmtoarea îngustă care conectează Marea Roșie cu Golful Aden. Luptele din această zonă amenință transportul maritim comercial într-un moment în care războiul cu Iranul a perturbat deja tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Oficialii iranieni au prezentat anterior controlul Houthi asupra strâmtorii ca pe un câștig strategic împotriva Washingtonului. În declarații raportate pe 27 septembrie, gnl. mr. Yahya Rahim Safavi, consilier superior al liderului suprem al Iranului, a descris controlul Houthi asupra Bab al-Mandeb drept un alt pas către o înfrângere mai amplă a SUA în regiune.

Chiar dacă forțele guvernamentale își vor consolida pozițiile pe coastă, rebelii Houthi ar putea amenința în continuare navigația cu drone și rachete lansate din poziții aflate mai adânc în interiorul țării sau din alte puncte de pe coasta Yemenului.

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