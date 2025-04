Pacienții pot face donații spitalelor în care au fost tratați – legea, promulgată

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a promulgat marți legea ce le permite pacienților să-și arate recunoștința prin donații acordate spitalelor în care au fost tratați, în loc să le ofere mită medicilor.

Reamintim că mulți dintre medicii acuzați de luare de mită au invocat în instanță că banii și produsele primite reprezentau un act de recunoștință din partea pacienților, și nu o condiționare a actului medical.

„Pacientul poate face donaţii unităţii sanitare unde a fost îngrijit, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie”, prevede legea promulgată.

Oferirea de cadouri medicilor, o constantă a comportamentului pacientului român

Proiectul a fost inițiat de mai mulți deputați USR, care au menționat în expunerea de motive că „oferirea unui cadou medicului reprezintă o constantă în comportamentul pacientului român, prins la mijloc în lupta dintre dreptul la recunoştinţă şi implicaţiile penale ale unui astfel de gest”.

De-a lungul anilor, această practică „a primit varii interpretări din partea diferitelor segmente de populaţie, iar cadrul legislativ, deşi a suferit câteva modificări, nu oferă un răspuns pe deplin clar”, mai arată expunerea de motive.

„Dincolo de aspectele menţionate, nu ne dorim completa anulare a dreptului la recunoştinţă al pacientului. El poate fi veridic în anumite situaţii, motiv pentru care susţinem ca acesta să se manifeste doar prin donaţiile transmise către unitatea medicală în care pacientul a fost îngrijit, nu şi către medici sau alţi angajaţi ai centrelor sanitare”, se arată în expunerea de motive.

Emanuel Ungureanu, unul dintre inițiatori: „Nu se legalizează şpaga”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre iniţiatori, a precizat, după vot, că prin acest proiect „nu se legalizează şpaga”.

„Pacienţii trebuie învăţaţi de medici că un cuvânt de mulţumire şi o rugăciune sunt suficiente. Medicii sunt cei responsabili să le spună pacienţilor care vor să sprijine un spital ca formă de recunoştinţă pentru actul medical de calitate de care au beneficiat că acest lucru se poate face doar printr-o donaţie legală către unitatea sanitară. Orice altă formă de recunoştinţă din partea pacienţilor faţă de medici sau alţi angajaţi ai spitalului sunt interzise prin lege. (…) Ce am aprobat astăzi? Nu legalizarea şpăgii, cum am văzut nişte titluri false din media, ci am legalizat forma prin care orice persoană care vrea să sprijine un spital ca formă de recunoştinţă pentru binele care i s-a făcut să o poată face în mod legal. Şpaga nu se legalizează”, a declarat deputatul Emanuel Ungureanu în luna martie, după adoptarea proiectului în Camera Deputaților, forul decizional, citat de Agerpres.

