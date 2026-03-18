Scandal în Parlament, pe proiectul de buget – Pachetul social al PSD, respins de două ori, partidul amenință că nu va vota bugetul

Reprezentanţii PSD şi cei ai PNL şi USR s-au certat, miercuri, în comisiile comune de buget-finanţe din Parlament, după ce pachetul în valoare de 1,1 miliarde de lei inregistrat de social-democrați ca amendament la bugetul pentru 2026 a fost respins printr-un vot contestat de inițiatori.

Amendamentul depus de PSD a fost votat inițial cu 23 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă şi o abţinere, în timp ce opt parlamentari AUR au exprimat ”prezent, nu votez”.

PSD a susținut că amendamentul este adoptat, în timp ce liberalii şi cei de la USR au precizat că nu s-a întrunit majoritatea celor prezenţi în sală, respectiv 51 de parlamentari, așa cum impune regulamentul.

Amendamentul a fost reluat, după o pauză, cu exact același rezultat, astfel încât a rămas respins.

Detaliul care a generat divergențe privind rezultatul votului a fost abținerea AUR. „Nu am ajuns la o concluzie. O concluzie pe care nu o putem schimba este că 23 e mai mare decât 19. Asta nu putem schimba, tot ne punem întrebarea cu AUR, că tot spun unii și alții că am avut nu știu ce înțelegere cu AUR. AUR nu a făcut nimic. AUR trebuie să explice ce înseamnă prezent, nu votez”, a declarat Daniel Zamfir (PSD).

La ora 18.00, ședința comisiilor a fost suspendată din nou.

PSD amenință cu blocarea bugetului, PNL face apel la rațiune

După noua suspendare a ședinței și amenințarea PSD că ar putea bloca votarea bugetului, liberalii au făcut un apel în care arată că fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcţional.

”Partidul Naţional Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliţie din PSD să renunţe la ameninţarea de a bloca votul asupra legii bugetului de stat pe anul 2026 şi să acţioneze în interesul cetăţenilor pe care îi reprezintă. Înţelegem că există, în orice coaliţie, divergenţe de opinie şi priorităţi diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituţional agreat, nu prin ameninţări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL şi-a asumat reforma fiscală şi responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că ştie ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism”, transmite PNL, într-un comunicat oficial. Liberalii arată că miza nu este una politică, ci miza o reprezintă românii.

”Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcţional, cu consecinţe concrete şi imediate: Primăriile şi consiliile judeţene nu pot planifica şi demara niciun proiect. Administraţiile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, nu ştiu ce resurse au, nu pot lansa licitaţii, nu pot plăti furnizori şi nu pot investi în infrastructura de care comunităţile lor au nevoie. Investiţiile publice se opresc. Mii de şantiere, de la drumuri judeţene la şcoli şi spitale, riscă să fie îngheţate din cauza incertitudinii bugetare. Accesul la fondurile europene este condiţionat de existenţa unui buget naţional aprobat. România are angajamente stricte în cadrul PNRR. Orice întârziere ne costă nu doar bani, ci şi credibilitate în faţa Comisiei Europene şi a partenerilor noştri din Uniunea Europeană”, subliniază PNL.

România nu poate fi indiferentă la contextul internaţional, mai arată liberalii: ”Conflictul din Iran a generat o nouă undă de şoc pe pieţele energetice europene. Preţurile la gaze naturale şi carburanţi sunt în creştere, inflaţia rămâne o presiune reală pentru gospodăriile româneşti, iar instituţiile financiare internaţionale urmăresc cu atenţie capacitatea României de a-şi respecta angajamentele fiscale asumate. Agenţiile de rating şi Comisia Europeană nu judecă intenţiile politice, ci judecă faptele. Un Parlament care blochează votul asupra bugetului în acest context transmite un semnal extrem de grav despre stabilitatea şi predictibilitatea statului român”, afirmă liberalii. PNL mai transmite că ”a negociat cu bună-credinţă”.

”Am construit împreună un buget care, în condiţii extrem de dificile, menţine deficitul sub control şi protejează serviciile esenţiale. Creşterile de cheltuieli propuse prin amendamentele PSD ar fi dus la depăşirea ţintei de deficit agreate, un prag periculos pe care România nu şi-l poate permite să-l depăşească. Facem un apel ferm şi responsabil: votaţi bugetul! Nu de dragul coaliţiei, nu de dragul unui partid, ci pentru românii care au dreptul la un stat care funcţionează”, mai precizează comunicatul.

Ministrul Muncii: ”Nu vom renunţa, până în ultimul moment, îl vom vota în plen.” Noi amenințări cu ieșirea de la guvernare

După respingerea amendamentului, ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat că partidul va face ce se poate pentru a obține votul în plen pentru acest amendament care prevede, printre altele, un ajutor financiar pentru pensionarii cu venituri mici.

”Nu vom renunţa până în ultimul moment. Evident că vom face tot ce ţine de noi şi în plen”, a răspuns Manole.

”Foarte probabil că acest vot va conta, pentru că acesta era un amendament extrem de important pentru societate. Şi tocmai de aceea, dincolo de evaluarea Partidului Social-Democrat, sper ca 2,8 milioane de pensionari să ştie că, pentru ei, Partidul Naţional Liberal, USR şi AUR au făcut un singur lucru. Absolut nimic. La fel şi 300.000 de copii să ştie că, pentru aceste teme, USR, PNL şi AUR au făcut absolut nimic”, a mai spus Manole.

”Nu îmi pasă de conduita USR şi PNL faţă de Partidul Social-Democrat, ci eu critic faptul că USR şi PNL, de mână cu AUR, au avut o conduită negativă la adresa pensionarilor cu venituri mici şi a copiilor din categoriile pe care le ţinteam cu acest sprijin”, a spus ministrul, citat de Agerpres.

”Lupta pentru buget nu s-a terminat pentru că mai sunt puncte procedurale, mai este şi votul din plen şi noi ne vom susţine punctul de vedere până în ultimul moment, pentru că eu cred că avem această datorie faţă de pensionari şi de copii cu dizabilităţi şi poate, pe parcursul acestei zile, pe parcursul zilei următoare, se mai trezeşte din răceala asta şi lipsa de empatie pentru aceste categorii sociale şi un alt grup politic, poate Partidul Naţional Liberal, poate USR, poate oricine altcineva, pentru că avem nevoie de o soluţie pentru aceşti oameni şi repet încă o dată, nici Partidul Naţional Liberal, nici USR, nici AUR, ca să-i pun pe toţi împreună, cum s-au luat de mână astăzi, nu au pus nici o secundă pe masă nici o soluţie alternativă. Soluţia lor e nicio soluţie, dacă pot să zic aşa”, a mai declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii a anunţat că, dacă nu vor trece de plen măsurile propuse de PSD, va exista o discuţie şi o consultare în partid şi vor vedea ce decizie se va lua, făcând aluzie la retragerea formațiunii din coaliția de guvernare.

”Am spus deja că o să avem o consultare cu membrii de partid, cu 5.000 de oameni, acolo unde vom vedea ce decizie se va lua. Dar e un vot care va cântări decizia”, a explicat el.

Robert Sighiartău, către ministrul Muncii: ”Dintr-un populism pesedist, doriți să aruncați în aer deficitul”

Deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat miercuri că ministrul Muncii, Florin Manole, dorește să „arunce în aer iarăși deficitul bugetar al țării”, în contextul discuțiilor tensionate dintre PNL și PSD.

Liberalul a afirmat că ministrul Muncii acționează „dintr-un populism pesedist”, deși ministerului i-au fost alocate 17,18 miliarde de lei pentru servicii sociale.

Polemicile dintre cei doi au continuat și în spațiul virtual, unde liberalul a revenit cu acuzații noi.

„Să nu furați, domnule ministru Manole. Să nu furați șansele copiilor acestei țări. Într-o Românie care plătește anual aproape 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi, fiecare decizie iresponsabilă devine o povară pe umerii generațiilor viitoare. Și totuși, în loc de reforme reale, continuați risipa. Deși vi s-au alocat 17,18 miliarde de lei pentru serviciile sociale, dintr-un populism pesedist vă doriți să aruncați în aer iarăși deficitul bugetar al țării”, a spus Sighiartău.

Într-o postare pe Facebook, el susține că ministrul Muncii „a tolerat și încurajat un sistem profund nedrept: zeci de mii de persoane cu certificate de handicap obținute fraudulos, care iau banii celor care au cu adevărat nevoie”.

„Asta nu este protecție socială. Este furt din solidaritate. Ne amintiți de drama Meșterului Manole. Doar că astăzi zidiți viitorul generațiilor în pereții unui sistem greșit, construit pe dependență și lipsă de merit”, a mai scris deputatul PNL.

„Ați creat, intenționat, categorii sociale dependente de stat, în loc să le oferiți șansa unei vieți demne prin muncă și educație. Nu putem construi o țară pe datorie și iluzii. România are nevoie de investiții, de muncă și de corectitudine. Fiecare leu risipit astăzi este o șansă furată mâine. Nu mai zidiți România pe nedreptate. Construiți-o pe responsabilitate!”, a mai acuzat Robert Sighiartău.

PSD: ”USR şi PNL s-au agăţat cu dinţii de toate chichiţele legislative pentru a refuza amendamentul. Atât de rău aţi ajuns, să furaţi de la pensionari şi copii!”

PSD a transmis că toată lumea a putut să vadă cum USR şi PNL s-au agăţat cu dinţii de toate chichiţele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor şi copiilor cu dizabilităţi. ”Atât de rău aţi ajuns… Să furaţi de la pensionari şi copii…”, spun social-democraţii.

”Roberta Anastase s-a întors! Nu contează cum se votează, contează cum se interpretează! Astăzi toată lumea a putut să vadă cum USR şi PNL s-au agăţat cu dinţii de toate chichiţele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor şi copiilor cu dizabilităţi”, a transmis PSD, pe Facebook.

