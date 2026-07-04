Pachet de reforme al cancelarului Merz – de la impozite, la sistemul de pensii

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat un acord al coaliției pentru reducerea impozitelor pentru persoanele cu venituri mici și medii și pentru promovarea unui pachet mai amplu de reforme economice menite să revitalizeze economia stagnantă a țării sale.

Anunțul vine în contextul în care cancelarul german este supus unei presiuni tot mai mari pentru a demonstra că coaliția sa, divizată ideologic, poate implementa reformele ample – de la impozite la sistemul de pensii – pe care le-a promis de mult timp, în efortul de a opri ascensiunea partidului de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), aflat pe primul loc în sondaje.

„Mă aștept ca, de îndată ce va deveni clar că suntem pe drumul cel bun cu aceste măsuri, aprobarea publică a guvernului federal va crește, la fel ca și popularitatea miniștrilor din guvernului federal”, a declarat Merz. „De aceea facem acest lucru acum – pentru a putea face ceea ce este corect pentru țară și pentru ca cetățenii să poată vedea că guvernul este pe drumul cel bun.”

Ratele de aprobare ale cancelarului au scăzut recent la noi minime într-un timp foarte scurt, reflectând popularitatea prăbușită a coaliției sale de guvernare.

Doar 12% dintre germani s-au declarat mulțumiți de performanța guvernului în sondajul efectuat de ARD Deutschlandtrend luna trecută. În același timp, AfD conduce sondajele de opinie naționale, apropiindu-se de 30% la intenția de vot și are un avans și mai mare în sondajele din două landuri est-germane unde se vor organiza alegeri în septembrie – lucru care ar plasa partidul anti-imigrație într-o poziție de a-și asuma puterea reală de a guverna un land pentru prima dată de la înființarea sa în 2013.

Merz a prezentat planul de reformă fiscală conceput de coaliția conservator-social-democrată aflată la putere ca o scutire de taxe de mult așteptată, dar sub nivelul care ar satisface alegătorii nemulțumiți de creșterea costului vieții.

O gospodărie formată din doi adulți și doi copii cu un venit impozabil de 60.000 de euro este așteptată să economisească aproximativ 600 de euro pe an, potrivit unui document al coaliției care detaliază planul. Reforma va fi finanțată în principal prin creșterea impozitelor pentru persoanele cu venituri mai mari: creșterea cotei de impozitare la 45% pentru veniturile de peste 250.000 euro/an și la 47% pentru veniturile de 280.000 euro/an și peste.

„Aceste reforme au toate un singur scop: Ne îndreptăm spre viitor”, a declarat Merz. „Ne consolidăm pentru a putea trăi mai bine în aceste vremuri noi.”

Scumpirea energiei și lipsa investițiilor promise

Economia Germaniei a revenit la o creștere modestă anul trecut, după ce s-a contractat timp de doi ani la rând. Guvernul se așteaptă la o creștere marginală de 0,5% în acest an, o cifră care a fost diminuată de consecințele războiului din Iran.

Țara cu 83,5 milioane de locuitori se confruntă deja cu o concurență tot mai mare din partea companiilor chineze, costuri energetice mai mari în urma invaziei rusești în Ucraina, precum și alte probleme precum tarifele vamale și politica comercială impusă de președintele american Donald Trump. Pe lângă acestea, există probleme structurale, cum ar fi costurile de producție ridicate, scăderea investițiilor private și sistemele de sănătate și asigurări sociale din ce în ce mai costisitoare din cauza îmbătrânirii populației.

Pensionare la 70 de ani și mai puține concedii medicale

Reforma sistemului de pensii include creșterea treptată a vârstei de pensionare la 70 de ani, în prezent cuprinsă între 65 și 67 de ani, în funcție de numărul de ani lucrați, pentru a reflecta sporirea speranței de viață. Liderii coaliției au declarat că vor implementa recomandările prezentate luna trecută de un grup de experți și politicieni mandatați de guvern pentru a stabiliza sistemul de pensii.

Scopul este de a preveni scăderea nivelului pensiilor și de a evita necesitatea unei creșteri semnificative, pe termen lung, a contribuției pe care angajații o plătesc.

Regulile mai stricte privind concediul medical nu le va mai permite angajaților să solicite un concediu medical de până la trei zile fără adeverință medicală sau un concediu medical de o săptămână doar sunând medicul fără consultație de specialitate. În schimb, angajatorii ar putea solicita un certificat medical din prima zi în care o persoană este în concediu medical.

Merz s-a plâns în repetate rânduri că numărul concediilor medicale este prea mare în Germania, dăunând productivității muncii.

AfD toarnă apă rece pe coaliția lui Merz

În ceea ce privește birocrația scăpată de sub control a Germaniei, vor fi simplificate procedurile pentru diverse aprobări și reduse numărul documentelor necesare, iar protecția datelor va fi redusă la minimul cerut de legislația europeană, a anunțat guvernul, adăugând că va exista, de asemenea, mai puțină birocrație în ceea ce privește depunerea declarațiilor fiscale.

Alice Weidel, co-liderul partidului Alternativa pentru Germania, care s-a clasat pe locul doi la alegerile naționale de anul trecut, a ridiculizat pachetul de reforme.

Ea a scris pe X că măsurile anunțate sunt „o redistribuire și mai de stânga și compromisuri minime care nu merită să fie numite «reforme»”.

„Faptul că acest lucru este vândut drept o «revoluție» arată un singur lucru: incapacitatea totală a acestui guvern de a face reforme reale”, a scris ea.

Cu toate acestea, Merz a făcut apel la toți germanii să sprijine pachetul: „Știm că dumneavoastră, doamnelor și domnilor – cetățenii țării noastre – doriți decizii și nu doriți conflicte. Și exact asta am realizat”, a spus el la conferința de presă.

***