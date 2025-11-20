„Pacea nu poate fi o capitulare”. Liderii europeni se distanțează de versiunea din presă a planului SUA pentru Ucraina. Oficial american: planul apărut în presă e „o fantezie maximalistă a Kremlinului”

Aliații europeni ai Kievului se opun unui plan de pace pentru Ucraina susținut de SUA, care, potrivit unor surse de presă, ar impune Kievului să cedeze mai mult teritoriu și să se dezarmeze parțial, informează Reuters.

La rândul său, Washingtonul „va continua să elaboreze o listă de idei potențiale pentru a pune capăt acestui război”, a declarat șeful diplomației americane.

Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au evitat, joi, să comenteze prea mult despre planul de pace al SUA, care nu a fost încă făcut public în întregime, dar au precizat că vor respinge cererile de concesii punitive din partea Kievului și au afirmat că orice acord nu trebuie să priveze Ucraina de capacitatea de a se apăra.

„Ucrainenii vor pace – o pace justă, care respectă suveranitatea tuturor, o pace durabilă, care nu poate fi pusă în discuție de viitoare agresiuni”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. „Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a adăugat el.

Orice acord trebuie să aibă sprijinul europenilor și al Ucrainei, a completat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

La rândul său, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a apreciat că Ucraina, ca victimă a conflictului, nu ar trebui să aibă restricții impuse asupra capacității sale de a se apăra.

Oficial american: „O fantezie maximalistă a Kremlinului”

Un oficial american de rang înalt a respins documentul ca fiind o „fantezie maximalistă a Kremlinului”, genul de listă de dorinţe extravagante pe care Washingtonul crede că Moscova le pune în circulaţie pentru a testa nervii Occidentului.

Casa Albă nu a comentat propunerile menționate în presa internațională. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pe X că Washingtonul „va continua să elaboreze o listă de idei potențiale pentru încheierea acestui război, pe baza contribuțiilor ambelor părți implicate în conflict”. „Încheierea unui război complex și mortal, precum cel din Ucraina, necesită un schimb extins de idei serioase și realiste. Iar pentru a se ajunge la o pace durabilă, ambele părți vor trebui să accepte concesii dificile, dar necesare”, a declarat Rubio.

O delegație a armatei americane, condusă de secretarul armatei Dan Driscoll și șeful de stat major al armatei, Randy George, se află la Kiev și urma să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski joi seara. Ei s-au întâlnit, miercuri seara, cu , Oleksandr Sirski. Acesta a declarat că le-a spus oficialilor americană că, în realitate, cea mai bună modalitate de a asigura o pace justă ar implica apărarea spațiului aerian al Ucrainei, extinderea capacității de a lovi adânc în Rusia și stabilizarea liniei frontului.

A patra iarnă se apropie. Armata rusă avansează lent

Odată cu apropierea celei de-a patra ierni a celui mai sângeros război din Europa din ultimii optzeci de ani, trupele ruse au avansat lent. Rusia, care a lansat o invazie pe scară largă asupra vecinului său în 2022, ocupă aproape o cincime din Ucraina și afirmă că nu va pune capăt războiului decât dacă Ucraina cedează teritorii suplimentare, acceptă neutralitatea permanentă și își reduce forțele armate.

Ucraina afirmă că acest lucru ar echivala cu o capitulare și ar lăsa-o neprotejată în cazul unui nou atac al Rusiei. După primele luni, când Ucraina a respins un atac rus asupra Kievului și a recucerit porțiuni de teritoriu, războiul s-a transformat, timp de trei ani, într-o luptă neîntreruptă de-a lungul unei linii de front de 1.000 km, cu pierderi uriașe de ambele părți.

O contraofensivă ucraineană s-a blocat în 2023, iar de atunci Moscova a înregistrat progrese lente, dar neîncetate, inamicii fiind separați de un teren carbonizat, fără stăpân, vânându-și reciproc forțele cu ajutorul dronelor.

Forțele ruse par acum gata să cucerească orașul Pokrovsk, odinioară locuit de 60.000 de oameni, prima lor victorie importantă de la începutul anului 2024. Moscova afirmă că acest lucru va duce la noi câștiguri pe câmpul de luptă, neavând niciun motiv să oprească luptele fără concesii importante. Kievul afirmă că avansurile rusești au doar o semnificație strategică limitată, dar nu are capacitatea de a le opri.

