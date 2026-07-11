Sfătuitor al lui Donald Trump, în vizită la Kiev: „Drumul către pace trece prin Beijing, nu prin Washington sau Moscova” – Atacurile Ucrainei au redus producția de benzină a Rusiei la 65% din consum

China ar putea juca un rol decisiv în exercitarea de presiuni asupra Rusiei pentru a accepta negocieri de pace, contribuind astfel la încheierea războiului din Ucraina, a declarat, vineri, senatorul american Lindsey Graham, un sfătuitor al lui Donald Trump. El a adăugat că următoarele câteva luni ar putea oferi o fereastră de oportunitate pentru o soluție diplomatică, transmite Reuters.

Graham, care a vizitat frecvent Ucraina în timpul războiului, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski. Cei doi au discutat despre nevoile urgente ale Ucrainei în materie de apărare antiaeriană și despre proiectul de lege din Congresul SUA privind sancțiunile împotriva Rusiei, a spus Zelenski.

Graham a afirmat că întărirea capacităților militare ale Ucrainei și corelarea sancțiunilor cu un demers diplomatic ar putea obliga Moscova să accepte negocieri.

Graham: „Drumul către pace trece mai degrabă prin Beijing decât prin Washington, Kiev sau Moscova”

„Drumul către încheierea acestui război, drumul către pace, trece mai degrabă prin Beijing decât prin Washington, Kiev sau Moscova. China are o influență disproporționat de mare. Mi-aș dori să își folosească influența în beneficiul întregii lumi”, le-a declarat Graham jurnaliștilor în Piața Mihailivska, din centrul Kievului.

„Nu cred că Putin este încă pregătit, dar nu ar fi nevoie de prea mult pentru a-l aduce în acel punct. Cu cât putem începe mai repede un dialog despre pace, cu atât mai repede se va încheia acest război”, a mai adăugat el.

China și Rusia au semnat un parteneriat strategic „fără limite” cu doar câteva zile înainte ca Putin să trimită zeci de mii de militari în Ucraina, în februarie 2022, într-o „operațiune militară specială de 3 zile” care s-a transformat într-un război de peste 4 ani.

Administrația președintelui american Donald Trump încearcă să contribuie la găsirea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului, însă, în pofida mai multor luni de eforturi, nu au fost obținute rezultate concrete.

Luptele continuă de-a lungul unei linii a frontului de peste 1.200 de kilometri. Rusia lansează rachete și drone asupra orașelor ucrainene aflate la mare distanță de front. ONU a anunțat că luna iunie a fost una dintre cele mai sângeroase ale războiului, după ce atacurile rusești au ucis cel puțin 265 de civili în Ucraina.

Atacurile Ucrainei în interiorul Rusiei i-au redus producția de benzină până la un nivel care acoperă doar aproximativ 65% din consum

În același timp, Kievul și-a intensificat atacurile cu drone în interiorul Rusiei, vizând instalații petroliere și unități de producție de armament, pentru a slăbi capacitatea economică a Moscovei de a continua războiul. Atacurile cu drone ale Kievului au scăzut producția de benzină a Rusiei până la un nivel care acoperă doar aproximativ 65% din consumul sezonier, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters și calculelor agenției de presă.

Potrivit surselor, producția zilnică de benzină este cu 40.000-45.000 de tone sub necesarul acestei perioade a anului, echivalentul unui deficit de aproximativ 35%. În luna iunie, deficitul era estimat la 25%. Consumul zilnic de benzină în Rusia se situează în perioada de vârf a verii între 115.000 și 120.000 de tone, pe fondul creșterii traficului rutier.

Deficitul de carburanți a dus la formarea unor cozi la benzinării în mai multe regiuni ale Rusiei. În unele zone, inclusiv în stațiunea Anapa de la Marea Neagră, membri ai organizațiilor de cazaci au fost mobilizați pentru a ajuta la menținerea ordinii și la organizarea alimentării autovehiculelor.

Autoritățile ruse încearcă să limiteze efectele crizei prin interzicerea exporturilor de motorină, benzină și combustibil pentru aviație, dar și prin creșterea importurilor.

Zelenski a discutat cu Trump și liderii europeni, la summitul NATO, despre rolul Chinei în încheierea războiului

Zelenski, care s-a întâlnit cu Trump la începutul acestei săptămâni, în timpul summitului NATO de la Ankara, a declarat că a discutat despre rolul Chinei în încheierea războiului atât cu președintele american, cât și cu mai mulți lideri europeni.

Graham a mai spus că echipa lui Trump susține acum proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, aflat în pregătire de mai multe luni. Inițiativa legislativă urmărește să taie o mare parte din sursele de finanțare ale operațiunilor militare rusești.

„Avem acum un moment unic”, a spus Graham. „În lunile următoare, dacă procedăm corect, dacă sporim capacitatea de luptă a Ucrainei și îi determinăm pe alții să ne ajute în relația cu Putin, în loc să îl susțină, putem pune capăt acestui război.”

***