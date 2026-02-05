Ministerul Sănătății – proiect de OUG cu excepțiile de la neplata primei zile de concediu medical

Ministerul Sănătății a elaborat o OUG ce introduce metodologii clare de protecţie în cazul neplăţii primei zile de concediu medical, la scurt timp după intrarea în vigoare a acestei măsuri.

”Aceasta corectează excesele din trecut şi elimină situaţiile în care pacienţii vulnerabili ar fi fost afectaţi de lipsa de reglementare”, precizează ministrul Alexandru Rogobete, despre care Ilie Bolojan spunea că ar fi cel care a propus eliminarea.

Declarațiile ministrului Rogobete, postate joi pe Facebook:

”Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale şi neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanţată şi aplicată corect, nu generalizată şi nedreaptă. Am avut o întâlnire consistentă cu asociaţiile de pacienţi, în care am analizat toate nuanţele şi criteriile tehnice. Există situaţii clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni – vorbim despre pacienţi oncologici, pacienţi cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind real de acest sprijin medical”.

”Aceste corecţii vor fi făcute direct de Ministerul Sănătăţii, pentru ca pacienţii care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejaţi. Rolul meu, ca ministru al sănătăţii, este să apăr pacienţii, personalul medical şi funcţionarea corectă a sistemului. Impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public. Dar nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor”.

Proiectul de OUG ”corectează excesele din trecut şi elimină situaţiile în care pacienţii vulnerabili ar fi fost afectaţi de lipsa de reglementare. Reforma înseamnă ordine, corectitudine şi protecţie reală pentru cei care au nevoie de sistemul medical”.

Declarație făcută de premier, miercuri seara, referitor la această măsură contestată de asociațiile pacienților cu boli cronice

Decizia de nu a plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunere Ministerului Sănătăţii și este una tranzitorie, până vor fi puse în funcţiune mecanismele prin care să nu mai poată fi acordate nejusticat concedii medicale, a declarat premierul Bolojan, într-o conferință de presă organizată miercuri seara.

”Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical este o decizie care a fost adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii, în baza unei discuţii pe care am avut-o în prealabil decidenţii din Guvern. Şi trebuie să discutăm despre ea, nu trebuie să fugim de această măsură. Ea este una tranzitorie şi ţine cont de realităţile pe care le avem”, a declarat Ilie Bolojan, referindu-se la concediile medicale acordate fără o motivație reală.

”Bugetele pe sănătate sunt nişte bugete foarte mari, care au crescut an de an şi toate tratamentele pe care trebuie să le asigurăm au o componentă care se ridică la aproximativ 25 de miliarde din acest buget. Ca atare, pentru că această sumă pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem, dar nu pentru concedii, ci pentru a acoperi costul medicamentelor şi al serviciilor”.

