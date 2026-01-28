OUG necesară înscrierilor în învățământul tehnologic

Guvernul a aprobat în ședința extraordinară de luni, un proiect de OUG necesar pentru înscrierea în în învățământul tehnologic.

În lipsa acestui act normativ, aproximativ 30% dintre unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul tehnologic s-ar fi aflat în imposibilitatea înscrierii adolescenților care doresc să urmeze astfel de cursuri.

”Neadoptarea de urgenţă a prezentei măsuri ar conduce la imposibilitatea înscrierii elevilor, în anul şcolar 2026–2027, la unele calificări profesionale solicitate de operatorii economici parteneri ai unităţilor de învăţământ tehnologic şi tehnologic dual”, menționează Nota de fundamentare a OUG.

Iniţiatorii proiectului precizează că, ”pentru a se evita întreruperea şcolarizării într-un anumit domeniu de pregătire profesională pentru care există deficit de forţă de muncă calificată, este necesară modificarea cadrului legal”.

De asemenea, în învăţământul liceal pedagogic urmează să se şcolarizeze noi specializări, rezultate din reorganizarea sau redenumirea specializărilor şcolarizate până în acest moment, fiind necesară completarea cadrului legal pentru a se asigura continuitatea în ceea ce priveşte şcolarizarea în cadrul acestui profil.

”Se au în vedere priorităţile naţionale privind dezvoltarea învăţământului agricol şi silvic, precum şi susţinerea învăţământului tehnologic dual ca răspuns la nevoile pieţei muncii locale, regionale şi naţionale”, precizează iniţiatorii OUG.

De asemenea, una dintre condiţiile pentru ocuparea unor funcţii didactice din învăţământul preuniversitar este aceea de a absolvi cu diplomă de licenţă unul din programele de studii universitare de licenţă ”Educaţie timpurie” sau ”Pedagogia învăţământului primar”.

”Până în anul universitar 2025 – 2026, instituţiile de învăţământ superior şcolarizează «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», iar începând din anul universitar următor acest program de studii se reorganizează prin divizare, sub denumirea «Pedagogia învăţământului primar», rezultă că se impune completarea normei cu un nou articol, art. 1021 care să reglementeze cu privire la momentul şi modalitatea de evaluare a acestui program”, se mai arată în Nota de fundamentare.

Încă un de masterat didactic

De asemenea, este stabilită organizarea pentru încă un an universitar a programului de studii universitare de masterat didactic.

Prin modificarea art.264 se asigură continuitate programelor de studii cel puţin pe perioada sustenabilităţii proiectului ”Start în carieră prin masterat didactic” prin menţinerea programelor de masterat didactic cu 120 ECTS şi în anul universitar 2026-2027.

”Deoarece toate elementele mai sus menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii a căror reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative identificate, fapt ce ar determina un impact suplimentar asupra dreptului la o educaţie de calitate în ansamblul său, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”, explică iniţiatorii proiectului.

