OUG „trenuleț”: Împrumuturi pentru termoficare, deblocarea plăților prin „Anghel Saligny”, amânarea amenzilor pentru casele de marcat și eliminarea taxei logistice pe colete – Cheltuielile publice neesențiale vor fi limitate până la finalul anului

Guvernul a adoptat în ședința de vineri o ordonanță de urgență ce prevede numeroase măsuri cu impact asupra administrației publice, investițiilor finanțate din fonduri europene și bugetelor locale.

În plus, pachetul include și măsuri de limitare a angajării unor cheltuieli noi de către autoritățile și instituțiile publice, centrale și locale, până la finalul anului 2026. „Tot în logica protejării execuției bugetare, proiectul limitează, până la finele anului 2026, angajarea de noi cheltuieli neesențiale, până la evaluarea de ansamblu a strategiei fiscal-bugetare pentru perioada următoare”, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor

Printre principalele prevederi incluse în OUG „trenuleț” adoptat vineri se numără finanțarea sistemelor de termoficare pentru iarna 2026–2027, deblocarea plăților restante prin Programul „Anghel Saligny” și prelungirea termenelor pentru verificarea și plata proiectelor din PNRR. Ordonanța prevede și continuarea unor investiții spitalicești prin Programul Sănătate 2021–2027, alimentarea cardurilor pentru primele de carieră didactică, eliminarea taxei logistice pentru coletele extracomunitare de la 1 noiembrie 2026 și amânarea sancțiunilor pentru lipsa codului QR de pe bonurile fiscale până în octombrie 2027.

„Această ordonanță răspunde la trei urgențe concrete. Prima: nicio localitate nu trebuie să intre în iarnă fără soluții de finanțare pentru energia termică — deschidem accesul la împrumuturi bancare garantate de autoritățile locale, iar pentru cele fără acces la credit, la împrumuturi rambursabile din veniturile din privatizare, fără subvenții noi de la buget. A doua: închiderea PNRR nu trebuie să blocheze plățile — prelungim termenele de verificare și plată a cererilor de transfer și evidențiem distinct, în buget, sumele necesare finalizării proiectelor, astfel încât facturile pentru lucrările executate să fie plătite la timp, iar obligațiile rămase să fie cunoscute și programate corect. A treia: eliminăm, de la 1 noiembrie, taxa logistică pentru colete — odată cu intrarea în vigoare a noilor taxe europene, menținerea unei taxe naționale paralele ar fi însemnat o dublă impunere pe aceleași fluxuri, iar sumele încasate după această dată se restituie integral. Gestionăm cu rigoare fiecare leu, dar rigoarea înseamnă și ca banii să ajungă la timp acolo unde statul îi datorează”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Împrumuturi pentru termoficare

Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) care furnizează energie termică în sistem centralizat vor putea contracta împrumuturi de la bănci pentru cumpărarea de combustibil, până la 31 decembrie 2026. Până la 31 martie 2027, ele vor putea garanta și împrumuturile luate de operatorii de termoficare din subordine. Ambele măsuri se aplică prin derogare de la Legea finanțelor publice locale, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.

Ministerul Finanțelor va putea acorda, din veniturile din privatizare, împrumuturi totale de până la 300 de milioane de lei. Dobânda este ROBOR la 3 luni plus o marjă de 1, 1,5 sau 2 puncte procentuale, în funcție de scadență, iar rambursarea se face pe 1–10 ani, cu un an de grație pentru principal. Plafonul este de 75 de milioane de lei pentru UAT cu cel puțin 80.001 locuințe racordate și de 25 de milioane de lei pentru celelalte. Cererile se pot depune electronic până la 31 decembrie 2026, iar mecanismul va fi stabilit prin ordin al ministrului finanțelor în 15 zile.

Taxa logistică pe colete

Taxa logistică națională pentru coletele din afara UE cu valoare sub 150 de euro se abrogă de la 1 noiembrie 2026, când se aplică taxa europeană de procesare. Taxa rămâne datorată pentru coletele predate până la 31 octombrie inclusiv. Sumele încasate pentru coletele predate după această dată se restituie în 30 de zile.

„Având în vedere instituirea mecanismelor europene aplicabile coletelor provenite din state terțe (taxa vamală de 3 EUR per articol introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului și taxa de procesare de 2 EUR per articol stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108 completat prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152), în vederea asigurării coerenței cadrului normativ național cu reglementările europene și a evitării suprapunerii de reglementări cu privire la obligațiile fiscale aplicabile acelorași fluxuri de colete, se impune eliminarea, începând cu data de 1 noiembrie 2026, a taxei logistice naționale instituite prin art. XXII din Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 15 decembrie 2025, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în nota de fundamentare.

Amânarea sancțiunilor pentru casele de marcat fără cod QR

Aplicarea sancțiunilor pentru emiterea bonurilor fiscale fără codul de identificare al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și datele prevăzute sub formă de cod QR este suspendată până la 31 octombrie 2027.

Măsura prelungește cu un an termenul actual, care urma să expire la 1 noiembrie 2026. Motivul invocat este că distribuitorii de case de marcat nu au avut suficient timp pentru dezvoltarea, testarea și instalarea noului software, operațiune care vizează aproximativ un milion de aparate fiscale.

Modificări ale calendarului de închidere a PNRR/ Proiectele de spitale eliminate din PNRR vor fi finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027

Termenul de plată și lichidare din Legea 183/2026 se mută de la 30 octombrie la 30 noiembrie 2026. Raportările se fac până la 15 noiembrie pentru plățile efectuate până la 30 octombrie și până la 10 decembrie pentru cele din noiembrie. Proiectele PNRR și cele eliminate din plan vor fi finanțate de la poziții bugetare distincte în titlurile 60 și 61.

Investițiile spitalicești eliminate din PNRR trec în Programul Sănătate 2021–2027. Cheltuielile deja făcute de beneficiari se decontează fără recuperarea banilor, iar sumele rambursate se întorc la bugetul de stat. Nerespectarea termenelor de raportare se sancționează cu amenzi de 10.000–12.500 de lei.

Pentru creșele din programul „Sfânta Ana“ se introduc convenții ex-post, cu condiția ca investiția să fie finalizată și recepționată până la 31 august 2026.

Deblocarea finanțărilor prin programul „Anghel Saligny“

Ministerul Dezvoltării va putea diminua, începând din noiembrie, sumele rezervate beneficiarilor programului care și-au asumat o contribuție proprie de 20%, în funcție de solicitările efectiv depuse în primele zece luni ale anului.

Fondurile astfel disponibilizate vor fi distribuite proporțional tuturor solicitărilor de transfer înregistrate, prin aplicarea unui procent unic, fără utilizarea criteriilor de prioritizare existente.

Beneficiarii care au sume rezervate și nediminuate le vor putea solicita până la 10 decembrie 2026. Sumele rămase nesolicitate vor fi redistribuite prin același mecanism.

„Una dintre intervențiile importante ale proiectului vizează corectarea mecanismului de utilizare a creditelor bugetare aprobate pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”, în condițiile în care există facturi transmise de beneficiari care așteaptă plata, concomitent cu sume rezervate care nu au fost solicitate integral.

În prezent, o parte din fondurile programului sunt rezervate beneficiarilor care și-au asumat o cofinanțare de 20%, însă ritmul solicitărilor efective este inferior sumelor alocate inițial. Acest mecanism a limitat posibilitatea utilizării disponibilului pentru plata altor facturi deja transmise, chiar dacă resursele se află în bugetul aprobat”, explică Ministerul Finanțelor.

Solicitările de transfer nu vor fi sistate pentru beneficiarii afectați de diminuarea rezervelor, iar sumele rămase vor avea prioritate la transfer în 2027.

Măsura urmărește plata unui număr cât mai mare de facturi și evitarea blocării șantierelor și a acumulării de datorii către constructori. Redistribuirea se va face în limita creditelor bugetare aprobate, fără alocări suplimentare de la bugetul de stat.

Limitări pentru noi cheltuieli și investiții până la sfârșitul anului

Pachetul include și măsuri de limitare a angajării unor cheltuieli noi de către autoritățile și instituțiile publice, centrale și locale, până la finalul anului 2026. Sunt vizate anumite categorii de cheltuieli pentru bunuri și servicii, precum furniturile de birou, reparațiile curente, obiectele de inventar, cărțile și publicațiile, consultanța și expertiza, pregătirea profesională, studiile și cercetările, precum și unele transferuri către asociații și fundații.

Sunt prevăzute excepții pentru domenii și servicii esențiale, între care sănătatea, învățământul, pensiile și asistența socială, hrana în penitenciare și în unitățile de asistență socială, intervențiile în situații de urgență, apărarea, ordinea publică și securitatea națională, deszăpezirea și activitățile culturale. Sunt exceptate, de asemenea, administrarea datoriei publice, obligațiile stabilite prin lege sau prin hotărâri judecătorești și cheltuielile necesare pregătirii și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene și programe naționale.

Pentru situațiile obiective care nu pot fi amânate până după 1 ianuarie 2027, ordonanța prevede mecanisme de flexibilitate: note justificative aprobate de ordonatorii principali de credite, în cazul autorităților locale, sau memorandumuri aprobate de Guvern, în situații excepționale și temeinic justificate.

În mod similar, instituțiile și autoritățile publice nu vor mai putea încheia, până la sfârșitul anului, angajamente legale pentru investiții noi. Sunt exceptate procedurile de achiziție aflate în etapa de comunicare a rezultatului, proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile și rambursabile, din Fondul pentru modernizare și din Instrumentul SAFE, situațiile aprobate prin memorandum de Guvern și lucrările urgente asumate de ordonatorii principali ai bugetelor locale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste restricții nu reduc bugetele aprobate și nu opresc proiectele aflate în derulare, ci urmăresc prevenirea apariției unor noi obligații de plată fără acoperire.

Bugete locale: Primăriile pot folosi excedentul bugetar pentru servicii sociale

Autoritățile locale vor putea utiliza, în 2026, excedentul bugetar neangajat legal pentru finanțarea:

serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului;

centrelor de zi și centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap;

cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice.

De asemenea, disponibilitățile secțiunii de funcționare vor fi utilizate cu prioritate pentru aceste servicii și pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Totodată, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale trebuie să retragă până la 30 noiembrie 2026 creditele bugetare deschise și neutilizate.

Începând cu prima zi lucrătoare din decembrie, Trezoreria va putea efectua această operațiune dacă autoritățile nu și-au îndeplinit obligația. Sunt exceptate creditele aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și PNRR. Măsura nu împiedică deschiderea unor noi credite pentru efectuarea plăților necesare în decembrie.

Educație: Prelungirea alimentării primelor de carieră didactică

MIPE va putea alimenta, în noiembrie și decembrie 2026, cardurile pentru prima de carieră didactică ale beneficiarilor validați în anul școlar sau universitar 2025–2026 care nu au primit încă sumele.

Sunt vizați și beneficiarii pentru care cardurile nu au fost emise din cauza unor erori sau neconcordanțe în procesul de validare.

Beneficiarii trebuie să activeze măsura până la 14 decembrie 2026, iar prima va putea fi utilizată până la:

31 august 2027, pentru anul școlar;

30 septembrie 2027, pentru anul universitar.

Ministerul Educației va avea la dispoziție 15 zile pentru clarificarea erorilor din aplicația informatică.

Extinderea lucrărilor în regie proprie pentru proiectele de apă și canalizare

Mecanismul care permite operatorilor regionali să finalizeze în regie proprie lucrările abandonate sau reziliate este extins de la proiectele finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 la cele din Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027.

Plafonul valoric al lucrărilor care pot fi finalizate în regie proprie este stabilit la:

100 de milioane de lei pentru proiectele din perioada 2014–2020;

120 de milioane de lei pentru proiectele din perioada 2021–2027.

Scopul este evitarea blocării investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată în situațiile în care nu pot fi găsiți antreprenori pentru continuarea lucrărilor.

Fondul pentru mediu va acoperi TVA pentru proiectele de gestionare a deșeurilor

Proiectul clarifică finanțarea proiectelor de management integrat al deșeurilor prin Fondul pentru mediu.

Suma de 167,67 milioane de lei alocată pentru aceste investiții este precizată ca fiind fără TVA.

Totodată, Fondul pentru mediu va putea acoperi TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile și TVA nerecuperabilă aferentă proiectelor vizate, prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Extinderea atribuțiilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

Sunt actualizate atribuțiile instituției pentru gestionarea mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European și Norvegiei pentru perioada 2021–2028.

MIPE va avea și atribuții de coordonare strategică a asistenței tehnice primite de România de la instituțiile financiare internaționale și va gestiona o componentă din programul elvețiano-român privind eficiența energetică și energia regenerabilă.

Noi reguli pentru valorificarea bunurilor confiscate

Proiectul diversifică metodele prin care statul poate valorifica bunurile intrate în proprietatea sa, introducând explicit posibilitatea vânzării prin:

platforme și magazine online;

agenții imobiliare;

case de licitații;

brokeri de pe piața bursieră;

burse de mărfuri.

Sunt prevăzute și reduceri succesive ale prețului de pornire la licitații: 25% la a doua licitație, 50% la a treia și 75% începând cu a patra licitație.

Pentru anumite bunuri imobile, proiectul introduce și posibilitatea vânzării directe către coproprietari sau către proprietarii construcțiilor ori terenurilor aferente, în condițiile stabilite de actul normativ.

Proiectul mai introduce:

Prelungirea până la 31 decembrie 2026 a termenului pentru rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici care au primit aprobări prin memorandum pentru majorarea cheltuielilor salariale și a numărului de personal.

Reguli pentru transferul investițiilor în construcția de creșe între PNRR și programul guvernamental „Sfânta Ana”, inclusiv convenții ex-post pentru recunoașterea investițiilor deja realizate, cu condiția evitării dublei finanțări.

Reguli suplimentare privind raportarea cheltuielilor și închiderea proiectelor eliminate din PNRR.

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