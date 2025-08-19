Proiect OUG: Guvernul interzice transferurile și detașările între instituții și aduce modificări la cumulul pensie-salariu

Ministerul Muncii a publicat marți, în consultare publică, un proiect de ordonanță de urgență (OUG) ce interzice transferurile și detașările între instituții, în contextul în care Guvernul Bolojan pregătește adoptarea reformei administrative și reducerea aparatului bugetar cu câteva zeci de mii de posturi ocupate.

Transferul și detașarea între instituții este utilizată de funcționarii publici când se instituie măsuri de reducere a personalului bugetar într-o instituție publică din moment ce autoritățile și instituțiile publice au obligația de a rezerva ”postul”. OUG urmărește să blocheze astfel de transferuri și detașări în scopul păstrării postului prin interzicerea lor până la final de 2026 (aplicare până la 31 decembrie 2026).

Angajații detașați, termen să decidă unde rămân

Modificările, conform notei de fundamentare:

Suspendarea detașărilor și transferurilor funcționarilor publici pentru personalul contractual, până la 31 decembrie 2026, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare.

Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului.

În termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență conducătorii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a dispune, în condițiile legii, prin act administrativ, încetarea detașării funcționarilor publici.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice în care se află detașați funcționari publici au obligația de a decide dacă funcționarii publici în cauză își pot continua activitatea în autoritatea sau instituția publică respectivă și dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe funcțiile publice vacante pe care au fost detașați anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile.

În termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență conducătorii autorităților și instituțiilor publice stabilesc funcțiile publice vacante pentru care este prioritară încadrarea și dispun, după caz, demersurile legale pentru ocuparea acestora, prin transfer în interes de serviciu, cu funcționari publici care îndeplinesc condițiile de ocupare, cu încadrarea în termenul de 30 de zile.

Nota de fundamentare precizează că legislația ”în forma actuală nu face distincția între transferul la cerere și transferul în interesul serviciului în ceea ce privește publicitatea anunțului privind demararea procedurii de transfer, pentru ambele modalități fiind necesară respectarea aceluiași termen de 30 de zile”, context în care se impune reglementarea diferențiată a celor două modalități de transfer”.

Nota de fundamentare mai explică faptul că legislația ”prevede că pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice, fapt pentru care se impune o modificare a acestei norme care să diferențieze motivele și perioada pentru care se rezervă postul aferent funcției publice pe perioada suspendării”.

Postul nu va mai fi rezervat

Prin OUG se modifică Codul administrativ ”în vederea reglementării distincției între transferul la cerere și transferul în interesul serviciului, publicitatea anunțului privind demararea procedurii de transfer, în termen de 30 de zile fiind aplicabilă doar transferului la cerere, având în vedere că transferul în interesul serviciului a fost introdus pentru a da posibilitatea autorităților și instituțiilor publice ca în situația unor nevoi urgente de resurse umane să se identifice funcționarii publici care să îndeplinească condițiile de studii și de vechime necesare ocupării postului și care să aibă experiență în realizarea atribuțiilor postului, astfel încât activitatea acestor instituții să nu fie afectată”.

În același timp, se renunță la obligativitatea autorităților și instituțiilor publice de rezervare a postului în situația suspendării raportului de serviciu cu acordul părților, precum și în situația încadrării la cabinetul unui demnitar și desfășurării de activități în organizații internaționale din inițiativa funcționarului public, prin instituirea unor excepții de la obligația rezervării postului, pentru situațiile în care suspendarea se realizează pentru motive obiective și de lungă durată.

Se exceptează de la dispozițiile actului normativ detașările în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale de maximum 2 ani, dacă detașarea s-a făcut la cererea salariatului și pe întreaga durată a detașării dacă aceasta s-a făcut la solicitarea instituției publice.

Bugetarii vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie

În ceea ce privește personalul plătit din fonduri publice, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de UAT-uri, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Persoanele menționate pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția suspendării plății pensiei.

Reluarea plății pensiei în cazul acestor persoane se face de la data încetării activității pentru care s-a solicitat continuarea contractului de muncă/raportului de muncă/de serviciu militar.

”În cazuri temeinic justificate, prin memorandum/hotărâre de guvern aprobat/aprobată de Guvern, se pot stabili excepții cu justificarea necesității şi încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget”, se precizează în nota de fundamentare.

Totodată, ordonanța prevede sancțiuni între 20.000 și 50.000 de lei pentru instituțiile care nu respectă noile dispoziții.

***