OUG împotriva „băieților deștepți” din energie nu intră în vigoare – Consiliul Legislativ a emis aviz negativ după demiterea Guvernului Bolojan

Ordonanţa de urgenţă privind ATR-urile din energie, cunoscută sub denumirea OUG împotriva „băieților deștepți” din energie și votată chiar înainte de moțiunea de cenzură, nu va fi publicată în Monitorul Oficial şi nu va intra în vigoare. Motivul îl reprezintă avizul negativ emis de Consiliul Legislativ după ce Guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură.

Consiliul Legislativ este condus de fostul deputat PSD Florin Iordache, care a jucat un rol important în relaxarea legislației anti-corupție și a fost autorul OUG 13 din 2017, care a scos în stradă sute de mii de români.

Această OUG a fost votată într-o ședință extraordinară a Guvernului Bolojan ce a avut loc pe 5 mai dimineața, ultima înainte de demiterea prin moțiunea de cenzură votată de PSD și AUR.

OUG se amână – un guvern interimar nu are dreptul de a adopta OUG

Proiectul trebuie repus pe agenda şedinţei Guvernului, atunci când Executivul va avea din nou competenţa de a adopta acest tip de acte normative. Reamintim că un executiv interimar nu poate adopta orodnanțe d eurgență.

„Acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă a inclus modificări necesare pentru a crea premise mai bune de acces corect în sistemul energetic pentru investitori şi pentru a înlătura practicile speculative în obţinerea avizelor tehnice de racordare (ATR). Prin noile reglementări se instituia o garanţie de 30 de euro per kilowatt instalat, care ar fi trebuit constituită la momentul solicitării Autorizaţiei de Înfiinţare, drept o condiţie pentru obţinerea ei. Pentru Autorizaţiile de Înfiinţare care sunt deja emise în acest moment, garanţia de 30 de euro per kilowatt instalat ar fi trebuit constituită dacă beneficiarul nu finaliza investiţia în termenul de valabilitate şi solicita prelungirea Autorizaţiei de Înfiinţare. În acest sens, propunerile se refereau la completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare”, explică Guvernul.

O altă propunere de modificare viza OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiune pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

„Completările aduse ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

****