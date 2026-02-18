DOCUMENT / OUG cu reducerile din administrația publică, pusă în dezbatere: în administrația locală – reducere cu 10% a posturilor ocupate, cu un an de tranziție. În administrația centrală – tăiere cu 10% a cheltuielilor cu personalul

Posturile ocupate din administrația locală vor fi reduse 10%, iar în administrația publică se va opera o diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal, conform proiectului de OUG privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie, pus în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării.

Proiectul prevede, printre altele, creșterea vârstei de pensionare pentru militari, reducerea sporului pentru doctorat acordat în învăţământ şi un sistem de salarizare în funcție de performanţă și reclasificarea spitalelor, în sănătate.

În administraţia publică locală, măsurile propuse sunt în continuare o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel naţional, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităţilor administraţiei publice locale. În acest an tranzitoriu, autorităţile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporţional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desfiinţate, urmând ca în 2027 să se aplice diminuările de posturi.

În administrația publică centrală s-a stabilit câteva domenii exceptate de la reduceri: ”Conform deciziei coaliţiei, pentru sistemele de învăţământ şi cultură, pentru spitalele publice şi serviciile publice de ambulanţă, dar şi pentru sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, proiectul pus în transparenţă decizională prevede excepţie de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii”, precizează Ministerul Dezvoltării.

Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calcul la efectuarea reducerii totale de 10%, un principiu stabilit, de asemenea, în coaliție.

Conform proiectului de act normativ, se prevede o disciplină financiară mai bună şi o reducere a cheltuielilor de personal pentru administraţia publică centrală de 10%.

De exemplu, conform măsurilor propuse, ar creşte vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învăţământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor şi un sistem de salarizare după performanţă.

Proiectul poate fi descărcat AICI.

Principalele prevederi vizând administrația locală

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, aparatului de specialitate al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026.

Având în vedere că numărul de locuitori din unele comune din România au depășit cu mult numărul de 20.000 se introduc două noi grupe: între 20.000 – 50.000 și peste 50.000 locuitori, care va permite acestora să aibă un număr mai mare de posturi care să deservească cetățenii ce locuiesc pe raza administrativ-teritorială a acestora.

Se redimensionează numărul de polițiști locali, în funcție de dinamica socială, respectiv de situația demografică a unităților administrativ teritoriale. Astfel, punctul 3 din Anexa 1 se modifică și se completează pentru poliția locală astfel: a) un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti; b) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti; c) unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali.

Un nou fond denumit „Fondul de regenerare locală”. Acest fond va putea fi înscris în bugetele locale în proporție de până la 5% din totalul veniturilor încasate și va avea ca scop principal conservarea patrimoniului imobiliar valoros din punct de vedere cultural, istoric și arhitectural.

Reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale. Această măsură generează o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.102 posturi, respectiv o economie anuală de 362.630.400 lei.

Sunt introduse reguli pentru executarea silită a indemnizației asistentului personal al persoanei cu handicap grav, începând cu data de 1 a lunii următoare datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Astfel, din 2026 indemnizația poate fi urmărită silit pentru plata impozitelor și taxelor locale neachitate în termenul legal. De asemenea, primăriile pot reține sumele datorate din indemnizație la solicitarea organelor fiscale locale.

Pentru eficientizarea activității instituțiilor prefectului se propune reducerea numărului maxim de posturi cu 25%, iar ministerul coordonator al activității prefectului va emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi și structura posturilor aferente instituției prefectului în 15 zile de la adoptarea OUG. Procedura de reorganizare a instituțiilor prefectului se definitivează de către instituțiile prefectului până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Măsura reducerii cheltuielilor de personal cu 10% centralizat pe fiecare ordonator principal de credite nu se aplică instituțiilor prefectului.

Măsuri introduse de administrația centrală

Se reglementează reducerea cu 10% a cheltuielillor de personal din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor subordonate ministerelor, din cadrul altor instituții și autorități publice. Măsurile de reducere a cheltuielior de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026.

În cazul ordonatorilor principali de credite care deja au redus cheltuielile de personal în 2025 (comparativ cu 2024) reducerea de 10% se ajustează corespunzător ca diferență dintre procentul de 10% și procentul de economii efectiv realizat în anul 2025.

Ținând cont de vulnerabilitățile și provocările din domeniile sănătate, educație, apărare, ordine publică și securitate națională, precum și din domeniul cultură, următoarele instituții au fost exceptate: instituțiile din învățământul de stat, spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, instituțiile publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Plafonarea salariului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) – economie estimată: 190.812 lei/an.

Limitarea salariilor din subordonatele Ministerul Dezvoltării prin grile de salarizare.

Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an.

Măsuri pentru creșterea veniturilor la bugetele locale

Începând cu data de 1 a lunii următoare datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se propune posibilitatea de a executa silit sumele acordate ca venit minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale.

Deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale. Organul fiscal trebuie să notifice debitorul în termen de 15 zile despre obligație și momentul pierderii dreptului de a conduce.

În 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, se propune ca toate unitățile administrativ-teritoriale trebuie să se înregistreze în Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP). Nerespectarea acestei obligații duce la sistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume din venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale.

Pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare.

În cazul construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate și se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație.

Se extinde cadrul legal privind impozitul pe clădiri, în special în ceea ce privește situațiile în care o clădire este edificată și utilizată fără respectarea integrală a procedurilor de autorizare. Impozitul se datorează nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată (dacă nu s-a solicitat prelungirea), precum și pentru cele edificate fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.

Autoritățile administrației publice locale vor putea efectua inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate. Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare, cu scopul să îmbunătățească controlul și identificarea construcțiilor ilegale sau nedeclarate.

Pentru autovehiculele înmatriculate și vândute în același an calendaristic, se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării. Se stabilește obligația proprietarului de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, se reafirmă obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii. Totodată, dacă un contribuabil solicită în cursul anului fiscal radierea la cerere a unui mijloc de transport, iar în anul următor solicită reînmatricularea acestuia, atunci el datorează impozitul pe mijlocul de transport pentru întregul an fiscal în care vehiculul se reînmatriculează.

Se elimină din lista de informații considerate a fi secret fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri de numerar etc. Lista de elemente considerate secret fiscal devine mai restrictivă, concentrându-se doar pe plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net și orice informații din declarații sau documente.

Se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală.

Perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce. În cazul în care titularul permisului de conducere nu are domiciliul în România, acesta prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

În localitățile rurale care au instalate și utilizează sisteme tehnice de supraveghere video, autoritățile administrației publice locale nu mai au obligația de a asigura personal de pază.

****