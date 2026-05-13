Primul blindat Cobra II a ieșit de pe linia de producție din România – CEO-ul Otokar: „România nu este doar o piață pentru noi, ci un partener industrial pe termen lung”

Primul vehicul blindat Cobra II a ieșit de pe linia de producție din Mediaș, România, a anunțat miercuri Otokar, compania turcă producătoare, în contextul în care are loc, la București, în aceste zile, Black Sea Defense & Aerospace (BSDA).

”Otokar își dovedește angajamentul față de România cu MLI-ul TULPAR și un UGV de nouă generație pentru cerințele viitoare ale Armatei Române. Otokar marchează o etapă importantă în producția europeană de sisteme terestre și își consolidează angajamentul pe termen lung față de România. Otokar, membru al Grupului Koç din Turcia, care sărbătorește 100 de ani de activitate în 2026, expune trei platforme diferite: primul vehicul COBRA II produs în România, TULPAR MLI și UGV de nouă generație la Black Sea Defense & Aerospace (BSDA)”, a anunțat Otokar.

Compania expune la standul C1101 în perioada 13-15 mai 2026 la Complexul Romaero, București.

Piesa centrală a prezenței Otokar la BSDA 2026 este primul vehicul blindat COBRA II fabricat în România. Vehiculul a ieșit de pe linia de producție de la fabrica din Mediaș, unde producția de serie este programată să înceapă în iunie 2026.

„Suntem mândri să prezentăm vizitatorilor BSDA primul COBRA II fabricat în România. Prezentarea noastră constituie un angajament ferm față de industria de apărare a țării, precum și îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul proiectului ATBTU, care avansează conform planurilor inițiale. Dincolo de livrarea de vehicule blindate la standardele NATO și a capacităților de producție către România, considerăm țara ca un hub strategic pentru gestionarea contractelor noastre de apărare europene”, a declarat directorul general al Otokar, Aykut Özüner, comentând participarea companiei la eveniment și etapa importantă a procesului de fabricație.

Compania mai spune că anunțul privind acordul de achiziție al Otokar a Automecanica S.A., împreună cu unitatea de producție din Mediaș, din 29 aprilie 2026 – o tranzacție evaluată la aproximativ 85 de milioane de euro, care acoperă 96,77% din acțiunile Automecanica – reprezintă o etapă importantă pentru capacitățile locale de apărare.

Odată cu obținerea autorizațiilor locale, preconizate în următoarele luni, această achiziție va transforma oficial Otokar într-un producător european de echipamente de apărare, dar, mai important, într-unul românesc, arată compania. Prin această mișcare Otokar va îndeplini cerința de „producție locală” a licitației cu propria fabrică, va deschide ușa exporturilor către alte țări europene prin intermediul României și va obține avantaje în logistică și costuri de producție.

Din cele 1.059 de unități ale programului COBRA II ATBTU, peste 270 de vehicule au fost fabricate în unitățile Otokar din Turcia și predate Forțelor Armate Române. În cadrul programului, restul de de vehicule vor fi produse local în România, integrând tehnologii avansate de fabricație, inginerie și know-how direct în baza industrială românească.

Blindatul 4×4 e preferat de peste 20 de utilizatori finali din peste 13 țări. Conform producătorului, COBRA II oferă protecție balistică și împotriva minelor superioară, mobilitate ridicată și volum interior mare. Vehiculul este disponibil în multiple configurații – inclusiv transportor blindat de personal, antitanc, recunoaștere și supraveghere, CBRN, comandă și control, recuperare și evacuare medicală – toate construite pe o platformă modulară comună.

Tulpar: Vehicul de luptă pe șenile

De asemenea, la standul Otokar este expus TULPAR, vehiculul de luptă blindat pe șenile modular de nouă generație al companiei, prezentat împreună cu sistemul de turelă Otokar MIZRAK de 30 mm. TULPAR reflectă capacitatea Otokar în domeniul vehiculelor pe șenile, reunind puterea de foc, mobilitatea și protecția într-o arhitectură modernă a platformei, aliniată la conceptele operaționale actuale și viitoare ale forțelor terestre, după cum arată compania în comunicat.

TULPAR este proiectat ca un vehicul cu șenile multifuncțional, cu variante cu greutatea cuprinsă între 28.000 kg și 45.000 kg, permițând adaptarea la diverse profiluri de misiune. Configurațiile disponibile includ tanc ușor/mediu, vehicul de luptă al infanteriei, vehicul de recuperare, vehicul cu mortier, transportor de arme de apărare aeriană, sprijin de foc și vehicul de evacuare medicală – toate având subsisteme comune. Testat în cele mai dure condiții climatice și pe teren accidentat, TULPAR oferă o protecție balistică și împotriva minelor ridicată prin blindajul modular.

Sedef Vehbi, șeful diviziei militare a Otokar, a declarat: „Avem o dorință puternică de a acționa ca producător de platforme terestre pentru România într-o gamă largă și de a satisface cerințele atât ale României, cât și ale regiunii mai largi. În acest context, intenționăm să continuăm dezvoltarea vehiculului de luptă cu șenile pentru infanterie (IFV) în România, vizând nevoile potențiale ale României, precum și ale altor țări europene, pe baza platformei noastre Tulpar complet calificate.”

UGV dezvoltat pentru România

Standul Otokar de la BSDA 2026 este completat de un vehicul terestru fără pilot multifuncțional (UGV) dezvoltat special pentru Forțele Armate Române, prezentat prin intermediul unui consorțiu format din Otokar, BlueSpace Technologies și Elektroland Defense, un pionier în sisteme autonome din Turcia.

Construit pe o platformă modulară 6×6 și proiectat pentru interoperabilitate NATO, UGV-ul este conceput pentru a sprijini o gamă largă de misiuni operaționale, reducând în același timp expunerea personalului în medii cu grad ridicat de amenințare. Proiectarea platformei UGV 6×6 se bazează pe o arhitectură unică a structurii șasiului, a transmisiei electrice, a tehnologiei bateriilor și a subsistemelor de mobilitate. BlueSpace este responsabilă de navigație, sisteme autonome, protocoale de comunicații securizate și securitate cibernetică.

Sedef Vehbi a adăugat: „Otokar, BlueSpace Technologies și Elektroland și-au unit forțele într-un singur consorțiu pentru a răspunde cerințelor României privind UGV-ul multifuncțional. Acest proiect vizează consolidarea ecosistemului de apărare al României și construirea unei capacități permanente, ancorate la nivel local, în domeniul sistemelor fără pilot.”

Parteneriat strategic pe termen lung între România și Otokar: „România nu este doar o piață pentru noi”

România este a noua țară europeană către care Otokar a exportat vehicule militare. Dincolo de actualul program COBRA II, Otokar își propune să ofere României o infrastructură modernă de producție conform standardelor NATO, contribuind în același timp cu capacități de inginerie și producție și creând noi oportunități de export pentru țară.

Cu peste 33.000 de vehicule militare în serviciu la peste 80 de utilizatori finali din aproape 50 de țări și în calitate de furnizor de lungă durată atât pentru NATO, cât și pentru Națiunile Unite încă din anii 1980, Otokar aduce o expertiză globală dovedită și un angajament profund față de dezvoltarea industrială locală.

„România nu este doar o piață pentru noi – este un partener industrial pe termen lung. Prezența noastră aici vizează construirea unei capacități durabile”, a mai spus Aykut Özüner, directorul general al Otokar.

Otokar face parte din Grupul Koç, cel mai mare conglomerat industrial și de servicii din Turcia, care deține în România inclusiv fabrica Ford de la Craiova. Otokar a fost înființată în 1963 și proiectează în prezent și produce diverse tipuri de vehicule blindate tactice cu roți 4×4, 6×6, 8×8, vehicule blindate pe șenile, vehicule fără pilot și sisteme de turele în industria de apărare. Otokar, care se numără printre furnizorii de vehicule militare ai NATO și ai Națiunilor Unite încă din anii 1980, are peste 33 de mii de vehicule militare în inventarul a peste 80 de utilizatori din aproximativ 50 de țări prietene și aliate.

***