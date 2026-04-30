Otokar anunță cumpărarea Automecanica Mediaș, unde va produce vehicule blindate – tranzacție evaluată la 85 mil. euro

Otokar, principalul exportator de sisteme terestre din Turcia și furnizor pentru NATO și Organizația Națiunilor Unite, a anunțat semnarea acordului de achiziție a companiei Automecanica S.A. și a facilității sale de producție din Mediaș, România. Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare locale (Consiliul Concurenței analizează dosarul).

Potrivit companiei, acordul de vânzare-cumpărare a acțiunilor a fost semnat pe 29 aprilie 2026 și vizează achiziția a 96,77% din capitalul social al Automecanica S.A., pentru aproximativ 85 milioane de euro. Procesul de achiziție a fost inițiat în ianuarie, iar investiția este descrisă de Otokar drept un pas definitoriu în strategia sa industrială europeană.

„Această investiție este o expresie concretă a angajamentului pe termen lung al Otokar față de România”, a declarat Aykut Özüner, CEO Otokar, potrivit unui comunicat. „Prin acest acord, nu ne limităm la îndeplinirea unui contract – contribuim la suveranitatea industrială a României și la capacitatea sa de a sprijini apărarea aliaților pe flancul estic al NATO.”

Compania turcă precizează că, prin această tranzacție, devine un producător de tehnică militară cu operațiuni de producție în Uniunea Europeană, considerând acest lucru un „reper strategic” care îi va permite o implicare mai activă în procesele europene de achiziții militare.

Otokar susține că infrastructura existentă, facilitățile licențiate și forța de muncă experimentată din Mediaș vor permite nu doar îndeplinirea obligațiilor contractuale, ci și contribuția pe termen lung la industria de apărare din România.

În ceea ce privește programul COBRA II ATBTU, compania arată că acesta se desfășoară conform planului. Vehiculele produse în Turcia au fost deja livrate în România și sunt în prezent în dotarea Forțelor Armate Române. În paralel, pregătirile pentru producția locală în Mediaș au fost finalizate, iar etapele inițiale de producție au început. Asamblarea completă este programată să demareze în iunie 2026.

Facilitatea din Mediaș va funcționa ca centru de producție pentru vehicule blindate la standard NATO, acoperind întregul proces industrial, de la tăierea și sudarea metalului până la vopsire, asamblare și testare. Otokar a implementat programe de instruire și transfer de know-how pentru personalul român, astfel încât producția să respecte standardele globale ale companiei.

Unitatea de producție are o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați și angajează peste 250 de lucrători și specialiști tehnici, fiind echipată cu infrastructură și licențe necesare producției de serie de vehicule blindate conform standardelor NATO.

Compania descrie investiția ca având un impact pe termen lung, subliniind că nu este vorba despre livrarea de produse finite, ci despre transfer de competențe industriale, procese tehnologice și know-how. Fiecare etapă a producției COBRA II va fi realizată în România de echipe locale instruite la standarde internaționale.

În acest context, Otokar afirmă că modelul de producție locală contribuie la dezvoltarea capacităților suverane ale României în domeniul apărării și la integrarea acesteia în ecosistemul industrial NATO. Totodată, compania estimează că proiectul poate deschide noi oportunități de export, vehiculele produse la Mediaș putând fi integrate în lanțurile de aprovizionare europene și ale NATO.

În noiembrie 2024, Otokar a semnat un contract cu C.N. Romtehnica S.A. pentru livrarea a 1.059 de vehicule blindate ușoare tactice COBRA II 4×4 către Ministerul Apărării Naționale. Contractul are o valoare de aproximativ 4,26 miliarde de lei (circa 857 milioane de euro, fără TVA) și reprezintă unul dintre cele mai importante programe de achiziții de vehicule militare din Europa din ultimii ani.

Conform acordului, o parte semnificativă a producției va fi realizată local, în cadrul unui program de cooperare industrială destinat dezvoltării industriei de apărare din România și consolidării capacităților NATO pe flancul estic.

Otokar precizează că deține o prezență globală în domeniul apărării, cu peste 33.000 de vehicule militare aflate în serviciu în aproape 50 de țări și utilizate de peste 80 de operatori la nivel mondial. Vehiculele companiei sunt exportate în nouă state europene și sunt utilizate în condiții operaționale variate, inclusiv în medii de risc ridicat.

