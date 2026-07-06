Prin Strâmtoarea Ormuz trec 5 mil. barili de țiței pe zi, o treime din fluxurile de dinaintea războiului. Saudiții și-au re-rutat exporturile și au ajuns la 90% din nivelul pre-război

Puțin peste 5 milioane de barili pe zi de petrol brut au ieșit prin Strâmtoarea Ormuz, în medie, în luna iunie, volum ce reprezintă doar aproximativ o treime din fluxurile normale de dinaintea războiului, arată datele citate de specialiștii în energie și de agențiile specializate de monitorizare a traficului maritim.

Rapoartele publicate de MarineTraffic și Kpler arată că în ultima zi din iunie și primele două zile din iulie au fost înregistrate 34, 48 și 38 de traversări ale navelor, mult sub media de dinaintea războiului, de 125–140 de traversări pe zi.

BREAKING: Marine traffic, Kpler's verified data directly contradicts Trump administration's claims that oil flows through the Strait of Hormuz have surpassed 10 million barrels per day.



According to maritime tracking firm Kpler, there were 34, 48, and 38 vessel crossings over… pic.twitter.com/tNfJzdI57j — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 3, 2026

Kpler estimează că aproximativ 5 milioane de barili de petrol au ieșit zilnic, în medie, prin strâmtoare în luna iunie. Acest volum reprezintă jumătate din estimarea oficială americană de 10 milioane de barili pe zi și doar un sfert din cei aproximativ 20 de milioane de barili pe zi care tranzitau strâmtoarea înainte de război.

Din Strâmtoarea Ormuz iese din nou petrol, dar mult mai puțin din capacitatea pre-război – O explicație este re-rutarea transporturilor prin rute alternative

Un oficial american a declarat săptămâna trecută pentru Bloomberg că sprijinul militar al SUA a dus la o creștere puternică a transporturilor maritime.

De notat totuși că exporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz sunt mai mici și din cauza faptului că țările din Golf au re-rutat o parte majoră din fluxuri prin rute alternative de export – de exemplu exporturile Arabiei Saudite au urcat până la niveluri apropiate de cele de dinaintea războiului, după ce regatul a reluat încărcările de nave în interiorul Golfului Persic.

Arabia Saudită livrează barili atât prin conducta care ocolește Strâmtoarea Ormuz — iar încărcările sunt acum mai mari decât în urmă cu câteva săptămâni —, cât și, în ultimele zile, prin reluarea încărcărilor în interiorul Golfului Persic. Rezultatul: volume mari de petrol, în cea mai mare parte încărcări noi, nu stocuri.

Fluxurile de petrol saudit au ajuns la 90% din nivelul de dinaintea războiului

Saudiții exportă acum zilnic undeva la 6,3 milioane de barili pe zi, volum ce reprezintă totalul combinat al livrărilor din portul vestic Yanbu și din facilitățile Arabiei Saudite din Golful Persic. Dacă ritmul se menține, livrările ar marca o creștere semnificativă față de nivelurile din iunie, când acestea erau de aproximativ 4,5 milioane de barili pe zi, potrivit datelor de monitorizare a petrolierelor compilate de Bloomberg.

Amintim că acordul interimar de pace convenit luna trecută de Washington și Teheran a inclus o înțelegere potrivit căreia navele pot traversa din nou Strâmtoarea Ormuz. Totuși, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran continuă să revendice controlul asupra căii navigabile, iar mai multe nave au fost atacate.

Traficul prin Ormuz a crescut, navele deplasându-se tot mai des în convoaie pentru a traversa strâmtoarea. Navele non-iraniene trec, în general, printr-un coridor administrat de SUA în apele Omanului.

Doar un număr limitat de petroliere saudite mai rămân în interiorul Golfului Persic.

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