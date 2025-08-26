Orientul Mijlociu, în fierbere – Israelul intensifică ofensiva împotriva „tentaculelor” Iranului – Hamas, Hezbollah și rebelii houthi

Ofensiva armatei israeliene în Gaza este dublată, în această perioadă, de eforturi pentru dezarmarea mișcării șiite libaneze Hezbollah și de bombardarea pozițiile rebelilor houthi din Yemen.

Cabinetul de securitate israelian se va reuni, marți seară, la Ierusalim, având pe agendă o eventuală reluare a negocierilor pentru un armistițiu în Gaza.

La începutul lunii, sub președinția premierului Benjamin Netanyahu, Cabinetul a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza și a controlului de securitate asupra întregului teritoriu palestinian, cu obiectivul declarat de a elimina Hamas și de a-i elibera pe ostaticii israelieni. Este vorba de aproxiamtiv 50 de persoane, majoritatea răpite de Hamas în octombrie 2023, dintre care doar 20 ar mai fi în viață, potrivit BBC.

Forumul familiilor ostaticilor, principala organizație israeliană care reunește rude ale celor ținuți în captivitate în Gaza, a chemat la o zi de mobilizare națională, înaintea reuniunii Cabinetului de securitate. „O majoritate absolută a poporului israelian își dorește ca cei dragi să se întoarcă acasă. Amânarea deliberată a semnării unui acord pentru eliberarea lor contravine voinței poporului și valorilor noastre fundamentale: responsabilitate reciprocă și solidaritate”, a afirmat forumul într-un comunicat.

Pe teren, cel puțin 20 de persoane, printre care cinci jurnaliști, au fost ucise, luni, după ce două atacuri israeliene au lovit un spital din sudul Fâșiei Gaza, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas. Benjamin Netanyahu a calificat incidentul drept „un accident tragic” și a declarat că autoritățile militare „desfășoară o anchetă amănunțită”.

Planul pentru dezarmarea Hezbollah, prezentat pe 31 august

Libanul va prezenta, pe 31 august, un plan pentru a convinge Hezbollah să se dezarmeze, a anunțat trimisul special al SUA pentru Siria și Liban, Thomas Barrack. Israelul va prezenta o contrapropunere după ce va primi planul Libanului, a precizat Barrack, după întâlnirea cu președintele libanez la Beirut. Emisarul american a precizat că planul pe care Libanul îl pregătește nu va implica neapărat acțiuni militare pentru a convinge Hezbollah să renunțe la arme. „Armata și guvernul libanez nu vorbesc despre intrarea în război. Vorbesc despre cum să convingă Hezbollah să renunțe la arme”, a declarat el.

Israelul promis că își va reduce prezența militară în sudul Libanului dacă forțele armate libaneze vor acționa pentru dezarmarea Hezbollah, potrivit unei declarații făcute ieri de biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, spune însă că gruparea nu va depune armele. „Nu vom renunța la armele care ne protejează de dușmanul nostru și nu vom permite Israelului să ne cutreiere liber prin țară. Avem mulți susținători, mai mult de jumătate din populația libaneză, și toată lumea lucrează împreună pentru a proteja armele”, a declarat clericul șiit într-un discurs televizat.

Qassem a cerut guvernului să convoace o serie de sesiuni intensive de dialog pentru a stabili cum să restabilească „suveranitatea națională” prin diplomație, elaborarea unei strategii de apărare și consolidarea armatei libaneze aflate în declin. Hezbollah a respins măsurile aprobate în ultimele săptămâni de Consiliul de Miniștri și a dat asigurări că le va ignora, considerându-le a fi în interesul statului israelian într-un moment în care acesta continuă să atace aproape zilnic teritoriul libanez.

Atacuri în Yemen

Israelul a lansat, la sfârșitul săptămânii trecute, atacuri aeriene asupra capitalei yemenite, Sana’a, ca represalii pentru rachetele lansate de rebelii houthi către teritoriul israelian. Atacurile de duminică sunt cele mai recente dintr-o serie de atacuri directe și contraatacuri între Israel și militanții houthi din Yemen, care durează de mai bine de un an și care fac parte din războiul din Gaza.

Țintele au inclus un complex militar care adăpostește palatul prezidențial, două centrale electrice și un depozit de combustibil. „Atacurile au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi împotriva statului Israel și a civililor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol și drone către teritoriul israelian în ultimele zile”, a anunțat armata israeliană.

De când a început războiul Israelului împotriva grupării militante palestiniene Hamas în Gaza, în octombrie 2023, rebelii houthi, aliniați Iranului, au atacat nave în Marea Roșie, în ceea ce ei descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii. De asemenea, au lansat frecvent rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri asupra zonelor controlate de houthi din Yemen.

