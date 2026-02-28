Orientul Mijlociu, complet izolat aerian – cel puțin 8 țări își închid spațiul aerian, transportul global este grav afectat

Cel puțin opt țări, inclusiv Iran, Israel, Iordania și Qatar, și-au închis spațiul aerian în urma loviturilor americano-israeliene asupra Iranului și a represaliilor Teheranului.

Aceste evenimente au declanșat o explozie de violență regională, forțând închiderea unei mari părți a spațiului aerian din Orientul Mijlociu, cu repercusiuni pe tot globul.

Extinderea blocajului

Sâmbătă, pe măsură ce conflictul a evoluat, cel puțin opt state și-au declarat spațiul aerian închis: Iran, Israel, Irak, Iordania, Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, relatează Al Jazeera.

De asemenea, Siria a anunțat închiderea unei părți a spațiului său aerian din sud, de-a lungul graniței cu Israelul, pentru o perioadă de 12 ore.

Închiderile au survenit după ce SUA și Israelul au efectuat atacuri pe tot teritoriul Iranului, atacuri despre care președintele Donald Trump a promis că vor „radă de pe fața pământului” industria de rachete a Iranului și îi vor distruge flota navală. Iranul, care fusese angajat în negocieri cu SUA privind programul său nuclear chiar până în momentul atacului, a promis un răspuns dur și a început rapid lovituri de represalii în Israel, precum și în câteva state arabe din Golf care găzduiesc active militare americane (Qatar, Kuweit, EAU și Bahrain).

„Toate activele și interesele americane și israeliene din Orientul Mijlociu au devenit ținte legitime”, a declarat un oficial iranian de rang înalt pentru Al Jazeera. „Nu mai există linii roșii după această agresiune și orice este posibil.”

Impactul asupra aviației globale

Perturbările au determinat companiile aeriene globale să anuleze sau să devieze zborurile către destinații din Orientul Mijlociu, regiune devenită o rută esențială între Europa și Asia (având în vedere că spațiile aeriene rus și ucrainean sunt deja închise pentru majoritatea companiilor).

În Rusia, Ministerul Transporturilor a anunțat că transportatorii ruși au suspendat zborurile către Iran și Israel.

Air India va evita temporar întreg Orientul Mijlociu.

Alte companii care au anunțat suspendări: Lufthansa, Air France, Iberia, Wizz Air, Turkish Airlines, Qatar Airways, Virgin Atlantic, KLM, British Airways, Aegean Airlines, Indigo, Japan Airlines și Scandinavian Airlines.

