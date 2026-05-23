Ore decisive pentru Teheran: SUA ar putea relua loviturile în Iran în acest weekend, dacă iranienii nu fac concesii în negocieri. Care e planul lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump ia serios în calcul reluarea atacurilor împotriva Iranului în următoarele 72 de ore, potrivit surselor Axios și CBS, în contextul în care președintele și-a modificat programul pentru a rămâne la Washington.

Vineri dimineață, președintele american și-a adunat cei mai apropiați consilieri pentru a discuta despre războiul din Iran și răspunsul militar al SUA în absența unui succes de ultim moment în negocieri, scrie publicația Axios. Conform surselor publicației americane, Trump a fost informat în timpul ședinței despre stadiul negocierilor și despre diferitele scenarii în cazul în care discuțiile eșuează.

Detaliul interesant este că la câteva ore după această ședință internă, Casa Albă a anunțat modificarea programului lui Trump pentru weekend. Vineri la prânz, Trump a anunțat personal că nu va participa la nunta fiului său, Don Jr., și că trebuie să rămână la Washington din „motive legate de afacerile statului”. Anunțul președintelui american a alimentat speculațiile privind o posibilă reluare a ostilităților contra Teheranului, punctează și AFP.

În același timp, sursele CBS News au precizat că armata americană se pregătește deja pentru eventuale noi atacuri în cursul weekendului. Un detaliu interesant este și faptul că acest weekend este unul prelungit pentru piețele financiare din SUA, bursele fiind închise luni cu ocazia Memorial Day.

Axios mai scrie că președintele Trump a devenit din ce în ce mai frustrat de parcursul negocierilor cu Iran, în ultimele zile. Marți, Trump i-a spus premierului israelian Benjamin Netanyahu că vrea să mai dea o șansă diplomației, dar joi seară înclina deja spre a ordona noi lovituri, au spus sursele Axios. O altă sursă apropiată de Trump a transmis că președintele a ridicat posibilitatea unei operațiuni militare finale, „decisive”, după care ar putea declara victoria și încheia războiul.

Negociatori din Pakistan și Qatar s-au dus la Teheran – decidentul cheie al iranienilor e generalul Ahmad Vahidi, comandantul Gărzilor Revoluționare

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a sosit la rândul său vineri la Teheran pentru a facilita negocierile. Potrivit agenției Irna, el a discutat până târziu în noaptea de vineri spre sâmbătă cu ministrul de externe iranian Abbas Araghchi despre „ultimele eforturi și inițiative diplomatice menite să împiedice o nouă escaladare”.

Munir era așteptat să se întâlnească sâmbătă și cu generalul iranian Ahmad Vahidi (foto), comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran și un actor-cheie în procesul decizional iranian.

În același timp, o echipă de negociatori qatarezi a sosit vineri la Teheran, în coordonare cu Statele Unite, pentru a încerca să ajute la încheierea unui acord care să pună capăt războiului cu Iranul și să rezolve diferendele rămase, a declarat o sursă familiarizată cu negocierile pentru Reuters.

Iranul a acuzat sâmbătă Statele Unite că sabotează negocierile pentru încetarea războiului cu „cerințe excesive”, în timp ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că „președintele (SUA) își păstrează întotdeauna toate opțiunile, iar sarcina Pentagonului este să fie pregătit să pună în aplicare orice decizie pe care ar putea-o lua comandantul suprem”.

Un armistițiu fragil este încă în vigoare, perioadă în care SUA au instituit o blocadă navală asupra porturilor iraniene, în răspuns la închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz de către Teheran. Dosarul reprezintă unul din marile puncte de diferende între cele două părți.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat joi pentru Reuters că părțile nu au ajuns încă la un acord final, cu toate că punctele de dezacord s-au redus. Acestea vizează în special programul de îmbogățire a uraniului de către Iran și controlul asupra strâmtorii, pe care iranienii îl revendică.

Ayatollahul Khamenei a interzis ieșirea din țară a uraniului îmbogățit, Donald Trump a transmis că dacă iranienii nu-l predau, „bombardamentele reîncep la o intensitate mult mai mare”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmail Baghaei, afirmase anterior că divergențele dintre Teheran și Washington rămân „profunde”.

Analiștii evidențiază totuși că există o activitate diplomatică intensă care indică către direcția unui acord final. Câteva lucruri ies în evidență, punctează Trita Parsi, negociator american în acordul nuclear convenit de administrația Obama cu Iranul.

Potrivit acestuia, rolul Chinei în culise este „esențial”, mai ales după vizita lui Donald Trump la Beijing de săptămâna trecută, în condițiile în care Beijingul este principalul susținător al Teheranului.

”În timp ce Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, a călătorit la Teheran, premierul Pakistanului va pleca în curând spre Beijing”, scrie Trita Parsi într-o postare pe rețeaua X.

Acesta punctează și implicarea regională în mediere.

”Pakistan, Qatar, Egipt, Turcia, Arabia Saudită și Oman – toate joacă sau au jucat un rol în avansarea lucrurilor. Dacă se ajunge la un acord, acesta va avea o susținere regională (cu excepția Israelului și a Emiratelor Arabe Unite) la niveluri cu mult dincolo de acordul administrației Obama”, arată Parsi.

