„Ordonanța-trenuleț”, adoptată – Lista măsurilor. Ministrul Finanțelor: „Cea mai importantă măsură este cea de reducere a IMCA de la 1% la 0,5%

Guvernul a adoptat, marți seară, așa-numita „ordonanță-trenuleț” privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru anul viitor. Ordonanța cuprinde atât măsuri de reducere a cheltuielilor, cât și unele de de relansare economică și stimulare a investițiilor private.

„Cea mai importantă măsură pe care această ordonanță o conține este cea de reducere a impozitului pe cifra de afaceri de la 1%, cât era în prezent, la 0,5% pentru anul 2026, urmată de eliminarea acestui impozit din 2027 și înlocuirea lui cu impozitul pe afiliați, impozitul pe cheltuieli sensibile ale companiilor, astfel încât acest impozit să nu mai frâneze dezvoltarea și investițiile de care o să avem foarte mare nevoie pentru relansarea economică în 2026, ci să le stimuleze”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (foto), după ședința de Guvern.

Măsuri privind sprijinirea persoanelor vulnerabile

Sprijin pentru angajații cu salariul minim: se prelungește neimpozitarea unei părți din salariu, pentru creșterea veniturilor nete ale persoanelor cu venituri mici (300 lei până la 30 iunie și 200 lei din iulie până la finalul anului 2026);

Protecție pentru consumatorii vulnerabili de energie: măsurile de sprijin social se prelungesc până la 31 decembrie 2026, cu reguli mai echitabile de stabilire a eligibilității, pentru a asigura continuitatea ajutorului și combaterea sărăciei energetice.

Continuarea programului „Masa Sănătoasă”: elevii din învățământul preuniversitar, în special cei din comunități vulnerabile, vor beneficia în continuare de mese calde și echilibrate nutrițional;

Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale: se creează baza legală pentru actualizarea alocației zilnice de hrană în instituțiile de asistență socială, pentru un buget mai realist și servicii de calitate în 2026;

Măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale

Împrumuturi din Trezorerie pentru proiecte PNRR: autoritățile locale pot accesa până la 500 milioane lei pentru a asigura cofinanțarea și implementarea proiectelor PNRR aflate în sarcina bugetelor locale, până la 30 iunie 2026;

Sprijin pentru termoficare în sezonul rece: unitățile administrativ-teritoriale cu sisteme centralizate pot primi până la 200 milioane lei pentru acoperirea costurilor de producere și furnizare a agentului termic, inclusiv plata restanțelor și a pierderilor, până la 31 martie 2026.

Posibilitatea utilizării sumelor alocate potrivit anexei nr. 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările și completările ulterioare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar 2025 pentru finanţarea unor cheltuieli de aceeași natură;

Combaterea evaziunii fiscale și modificări ale reglementărilor în domeniul produselor accizabile

Autorizarea operatorilor din domeniul produselor accizabile este centralizată la nivelul ANAF și se bazează pe evaluarea credibilității financiare a administratorilor, asociaților și a sursei fondurilor;

Sunt introduse garanții financiare extinse pentru importatori și distribuitori de produse energetice, care acoperă efectiv riscul de neplată a TVA și a accizelor;

Regimul de autorizare, raportare și control al operațiunilor cu produse energetice este înăsprit pentru a asigura trasabilitatea completă a tranzacțiilor.

Lanțurile de tranzacționare sunt scurtate prin limitarea intermediarilor fără capacități de depozitare autorizate.

Deficit de 6,4% faţă în noiembrie 2025, față de 7,15% în noiembrie 2024

Deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%, mai mic faţă de cel din luna noiembrie a anului trecut, care a fost de 7,15%, a anunțat ministrul Alexandru Nazare.

„E foarte important modul în care vom pune bazele bugetului pentru 2026. Primele consultări pentru elaborarea bugetului vor începe în ianuarie. În acel moment vom şi anunţa un calendar de aprobare a bugetului. Aş putea să vă spun, în preambul, în privinţa lunii noiembrie, dacă mă tot întrebaţi de execuţie, vă dau veşti bune în privinţa execuţiei. Încă nu s-a publicat execuţia bugetară pentru luna noiembrie, dar pot să vă spun că deficitul înregistrat în noiembrie este 6,4% faţă de deficitul înregistrat anul trecut de 7,15%. Vorbim de 121 de miliarde aproximativ faţă de 125 câte erau anul trecut. Practic, deficitul nominal este mai mic în luna noiembrie cu aproximativ patru miliarde”, a precizat ministrul Finanțelor.

El a adăugat că ţinta de deficit în 2026 va fi între 6 şi 6,5%.

„Pentru 2026, bineînţeles ţinta de deficit o vom anunţa când avem proiectat bugetul, dar se ştie şi am vorbit public despre asta că va fi între 6 şi 6,5%. Cu cât vom înainta în elaborarea bugetului, vom şti exact care va fi şi cifra finală de deficit pentru 2026, oricum în limitele pe care le-am agreat deja cu Comisia şi sunt în traiectoria fiscal-bugetară agreată”, a mai spus Nazare.

