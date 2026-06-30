Camera Deputaților – Ordonanţa SAFE nu a întrunit numărul de voturi necesare, se întoarce la comisii și revine în plen la toamnă

Ordonanţa cu privire la programul SAFE nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată, în Camera Deputaţilor, şi se întoarce la comisii. Va fi votată de plen abia în sesiune parlamentară din toamnă.

OUG 38/2026 are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului. Senatul a aprobat acest proiect, dar Camera Deputaților este for decizional.

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat că ordonanța a fost modificată la Senat de către parlamentarii social-democrați, pentru a elimina unele articole ce ar fi acordat beneficii pentru primarii de la Bihor și pentru industria vinului.

Acesta acuzî că OUG nu a fost aprobată din cauza deputaților liberali, care ar fi votat împotrivă:

”După ce luni de zile ne-a spus cât de importantă este responsabilitatea, după ce luni de zile ne-a spus că din cauza Partidului Social-Democrat nu reuşim să implementăm PNRR, nu reuşim să implementăm SAFE, astăzi am văzut o dovadă clară a modului în care Partidul Naţional Liberal înţelege să fie responsabil faţă de România. Respectiv ordonanţa 38, adoptată de guvernul Bolojan, privind gestionarea SAFE, la care au adăugat şi o serie de prevederi despre interesele Partidului Naţional Liberal, respectiv finanţarea proiectelor de apă, de gaze din judeţul Bihor, sau avantaje pentru industria vinului, astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, Partidul Naţional Liberal a votat împotriva propriei ordonanţe pentru că aceste prevederi au fost eliminate la Senat”, a spus deputatul PSD Mihai Ghigiu, după vot.

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