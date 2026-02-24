Reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică au fost adoptate. Ministrul Finanțelor: Marcăm o tranziţie strategică la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă/ Principalele măsuri

„Am adoptat două ordonanțe importante, cea privind relansarea economică și cea privind reforma în administrație”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern de marți seara.

După adoptarea celor două reglementări, Guvernul urmează să finalizeze, săptămâna viitoare, legea bugetului de stat pentru anul 2026, a spus premierul.

Acesta a explicat că OUG privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar în vigoare, în așa fel încât să pună economia țării pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice din vara acestui an și în continuare, în anii următori.

„Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanță în așa fel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanță”, a adăugat premierul.

În ceea ce privește reforma administrației publice, Ilie Bolojan a spus că „rezolvă câteva aspecte importante”.

„În primul rând, face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administrație atât locală, cât și centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administrației din România. De asemenea, vine cu câteva precizări foarte importante care țin de susținerea descentralizării, un lucru despre care s-a vorbit de foarte multe ori, dar din păcate s-a făcut destul de puțin”, a declarat premierul.

Despre administrația locală

”În primul rând face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheluielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administraţie, atât locală, cât şi centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei din România”, a mai declarat premierul.

OUG cuprinde ”prevederi importante în ceea ce priveşte scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora şi crearea de baze legale pentru transferul activelor, care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt, de exemplu, bazele sportive, către autorităţile locale care au angajamente explicite de a le reabilita şi pune la dispoziţia comunităţii”.

”Acest pachet vine, de asemenea, să întărească capacitatea administraţiei publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor şi impozitelor locale, în domeniul planificării urbane şi întăreşte capacitatea administrativă a întregii administraţii publice locale din România, încurajându-le, aşa cum am spus, să fie mai performante şi mai eficiente”.

”Autorităţile locale vor putea decide dacă permit şi în ce condiţii să funcţioneze jocurile de noroc pe teritoriul lor. Este un aspect important care mută decizia spre marile autorităţi locale din România”.

”Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România, în aşa fel încât să avem o administraţie mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetăţenilor”.

Relansarea economică vizează economia României până în 2032. Ministrul Finanțelor: Marcăm o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă

OUG privind relansarea economică a fost prezentată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul a declarat că pachetul de măsuri de relansare economică, adoptat marţi în şedinţa de Guvern, vizează economia României până în anul 2032. El a precizat că acest pachet de măsuri reprezintă o ”tranziţie strategică”, de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă.

”Adoptarea acestui pachet reprezintă pentru România o tranziţie, prin asta marcăm o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă. Ne îndreptăm atenţia de acum încolo în aceste zone, nu în consum, pentru că am constatat în ultimii ani că acest consum pe care ne-am bazat ne-a dus în situaţii de dezechilibru bugetar. Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând, pentru a fi capabilă să atragă investiţii strategice mari, mult mai repede, competitiv şi în ritmul în care aceste investiţii pot fi atrase în acest moment”, a declarat Alexandru Nazare, citat de News.ro.

Principalele declarații:

România va fi mai bine echipată pentru a atrage investiţii, a menţionat Nazare. ”România va fi mult mai bine echipată pentru atragerea investiţiilor, va fi mult mai bine echipată pentru a proiecta în regiune leadership economic românesc prin băncile de investiţie, să poată antreprenorii români manifesta interes economic în regiune, în ţările din regiune şi să-i sprijinim pentru acest lucru, iar în aceste scheme prezentate există aceste prevederi”, a mai declarat ministrul.

”Nonificaţiile fiscale şi tot ce înseamnă măsuri care să mărească lichiditatea firmelor din piaţă, să ajute antreprenorii, sunt foarte importante”. ”Toată partea fiscală a pachetului rămâne în continuare foarte importantă, inclusiv creşterea plafonului de TVA la încasare şi introducerea amortizării super accelerate, dar mai ales creşterea atractivităţii profitului reinvestit. Ca atare, ca şi noutăţi faţă de varianta iniţială a pachetului, nu sunt foarte multe. Schema de resurse minerale şi de noi tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei”.

”Pachetul de relansare nu este un pachet care să vizeze anul 2026. El, ca şi schemă de finanţare, vizează economia României până în 2032, ca şi sume totale proiectate până în 2032. Avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele. Schemele acestea vor fi elaborate în 90 de zile de la momentul adoptării actelor normative şi vor fi puse în transparenţă şi dezbătute cu antreprenorii români”, a declarat Nazare.

”De asemenea, tot ca şi punct foarte important al acestui pachet, în sfârşit România are un instrument prin care să atragă investiţii mari de peste 1 miliard de lei, de peste 200 de milioane de euro, instrument pe care până acum nu l-am avut şi, din nefericire, în anii trecuţi am pierdut foarte multe investiţii mari pentru că nu am avut modalităţile de a oferi unui investitori strategici condiţiile necesare pentru a veni în România. Impactul anual pe 2026 este 2,2 miliarde de lei şi efectele pe care le-am precizat mai devreme le vedem pe termen mediu şi lung”.

”Introducem pentru prima dată creditul fiscal şi facem uz de acest credit fiscal în zona de cercetare, dezvoltare şi inovare, pentru care avem nişte scheme dedicate pentru atragerea şi pentru scalarea ideilor de business din această zonă, dinspre zona universitară de accelerator în zona de business mai mare. Acest instrument nu exista până acum”.

Principalele prevederi ale OUG privind administrația publică – aproximativ 20.000 de angajați vor fi concediați

Pachetul asigură mai multă descentralizare și dezvoltare mai rapidă pentru comunitățile locale, conduce la un stat mai suplu și la servicii publice mai bune oferite cetățenilor – a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

La autorităţile administraţiei publice locale se prevede un mecanism de reducere cu 30% a numărului de personal din aparatul de lucru al Consiliului Judeţean sau al primarului, cu o frână de 20% posturi ocupate şi care ar genera, la nivel naţional, o reducere de 10% a posturilor ocupate, mai exact 12.794 de posturi.

Potrivit datelor prezentate, la nivel local sunt vizate 12.794 de posturi, dintre care 6.102 sunt consilieri personali, iar la nivel central se reduc 192 de posturi în cabinete.

Disponibilizările se vor face cu un an de tranziție, însă, în administrația locală, care poate folosi un mix de măsuri pentru reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul.

La nivelul anului 2024, doar 644 de unităţi administrativ-teritoriale îşi puteau acoperi, din venituri proprii, cheltuielile de personal, restul până la 3.228 neputând face acest lucru.

Principalele declarații

Pachetul pe adminstrație are trei părți: una legată de descentralizare, cu proceduri mult simplificate, fără birocrație prea multă. De asemenea, ca mecanisme de apropiere față de cetățean a deciziei, mai avem și transferul competenție către prefecți de atestare a domeniului public al UAT-urilor, car enu vor mai veni la Ministerul Dezvoltării.

„În primul rând, va exista posibilitatea transferului imobilelor care astăzi nu sunt cadastrate sau nu sunt înscrise în cartea funciară către autorităţile locale, cu obligaţia ca acestea să facă această înscriere în cartea funciară în termen de trei ani de zile de la transferul imobilelor. De asemenea, în cazul transferului unui bun care face parte din domeniul privat al statului în domeniul privat al UAT-rilor, avem astăzi o reglementare şi o decizie a Curţii Constituţionale care ne spune că trebuie achitată contravaloarea acelui imobil. Pentru a uşura posibilitatea de a transfera aceste imobile, propunerea noastră a fost aceea de eşalonare a acestor plăţi, care rămân valabile pe termen de 10 ani, cu un avans de 25%, astfel încât aceste imobile să ajute în dezvoltarea comunităţilor locale”.

„Sunt propuneri de simplificare a închirierii bunurilor proprietate a statului, astfel încât pentru suprafeţe mai mici de 10 metri pătraţi să nu mai avem nevoie de tot felul de licitaţii pentru a pune un bancomat sau orice altceva într-o instituţie publică. De asemenea, în cazul închirierii unor imobile pe o perioadă limitată, de exemplu, o sală de conferinţă pentru 2-3 ore, astăzi practic trebuie făcută licitaţie pentru acea închiriere, deşi avem un singur ofertant. Se propun nişte soluţii prin care câştigăm şi timp şi soluţiile financiare îşi ating scopul”.

Pe funcția publică se impun mecanisme inovatoare. Anume: mobilitatea prin rotație a funcțiilor publice de conducere cu maxim două mandate de cinci ani și la înalții funcționari publici la două mandate de trei ani fiecare. Funcționeză foarte bine la Comisia Europeană.

Două comune apropiate vor putea să aibă specialiști cu câte jumătate de normă, astfel încât să asigurăm cât mai multe servicii publice în cât mai multe unități administrativ-teritoriale.

Se propune evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță într-un procent de 50%, cealaltă valoare de 50% putând fi stabilită de fiecare conducător, ordonator principal de credite, astfel încât să răspundă nevoilor specifice a fiecărei autorități.

Se propune, la nivel central și local o reducere semnificativă de membri în cabinetele demnitarilor – la nivel central, cei numiți, de la premier până la subsecretarul de stat. Și la nivelul autorităților locale, la toate cabinetele aleșilor locali, de la primarul și președintele consiliului județean, primarului reședință de județ și prefect, până la viceprimarii de comună. Ca regulă, cu un post se reduce. Vă dau un exemplu: astăzi, un ministru are dreptul la patru consilieri în cabinet. După aprobarea acestei ordonanțe, numărul se reduce la trei.

„În ceea ce priveşte poliţia locală, se instituie alte norme de reprezentare, normă de personal pentru poliţia locală, de la un poliţist local la 1.000 de locuitori, va fi un poliţist local la 1.200 de locuitori, respectiv pentru servicii de pază care sunt la consiliile judeţene, de la un poliţist la 5.000 de locuitori, la un poliţist la 6.500 de locuitori, care generează, în asamblu, pe simulările noastre, reducerea numărului de posturi de poliţie locală cu 609 la nivel naţional”.

Pentru autorităţile locale unde veniturile proprii nu acoperă cheltuielile de salarii, se va propune, printr-un act normativ cu putere de lege, în 60 de zile, intrarea în vigoare a unei grile de salarizare care va fi în vigoare până la apariţia noii lei a salarizării unitare, care va prevedea tot grile.

La autorităţile locale, la comune, în condiţiile unor schimbări ale realităţii, de-a lungul timpului, în România, ministerul a propus, iar Guvernul şi coaliţia au fost de acord, ca să se instituie alte două trepte de norme de personal. ”Astfel, pentru cinci comune care au între 20.000 şi 50.000 de locuitori o să avem o normă de personal crescută faţă de segmentul 10.000 – 20.000 şi la peste 50.000 (este cazul comune Floreşti, din judeţul Cluj, să avem iarăşi o normă de personal crescută”, a explicat Cseke.

Există, de asemenea, o reglementare privind emiterea în 60 de zile a unui act normativ cu putere de lege prin care să fie posibilă externalizarea încasării creanţelor bugetare şi fiscale locale de către autorităţile locale, astfel încât acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. ”Va fi o posibilitate, nu o obligaţie”, a subliniat Cseke.

În privinţa Centrelor Militare Judeţene, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului adoptată marţi prevede obligaţia Ministerului Apărării Naţionale ca în 60 de zile să vină cu un proiect de act normativ de modificare a legislaţiei specifice, astfel încât de la 1 ianuarie 2027 centrele militare judeţene să fie finanţate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

Descentralizare

„Prin acest pachet de măsuri, am creat condițiile necesare pentru descentralizare și am eliminat obstacolele birocratice din calea acestui proces. Astfel, descentralizarea poate fi realizată mai rapid – până acum, un astfel de proces dura cel puțin patru ani”, a spus ministrul Dezvoltării. , a subliniat Cseke Attila.

Ministrul a adăugat că autoritățile locale vor putea decide asupra unor aspecte importante pentru comunitate. De exemplu, pot decide relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul localității.

Dezvoltarea comunităților locale

Cseke Attila a evidențiat că noile reglementări sprijină dezvoltarea comunităților locale întrucât autoritățile locale vor putea accesa mai ușor fonduri pentru proiecte. Dacă, până acum, era necesară aprobarea autorităților centrale, de acum înainte primăriile se vor adresa doar prefecturii din județ pentru a obține atestarea domeniului public.

Conform legislației în vigoare, imobilele aflate în proprietatea statului nu pot fi închiriate gratuit. Această prevedere legală naște situații ciudate, de exemplu, dacă o primărie construiește o clădire cu scopul de a găzdui poliția, aceasta putea fi închiriată doar instituției respective. Noul pachet creează posibilitatea simplificării acestei proceduri.

Autoritățile locale vor putea solicita preluarea imobilelor abandonate, fără proprietar, iar transferul unor imobile din proprietatea statului în proprietatea unităților administrativ-teritoriale va fi simplificat inclusiv în cazul celor neînscrise în cartea funciară, cu condiția ca acestea să fie înscrise în cartea funciară de către autoritatea locală, în cel mult 3 ani. „Noile prevederi servesc interesul public: în clădirile renovate, care erau, până acum, neutilizate, pot fi înființate creșe, cabinete medicale, grădinițe”, a declarat ministrul.

Administrații locale mai eficiente

Procedura prin care o autoritate locală poate organiza evenimente va fi simplificată și eficientizată. Până acum, pentru a închiria spații de vânzare producătorilor locali sau micilor comercianți era necesară organizarea unor proceduri costisitoare și birocratice de achiziție publică. În anumite limite, această procedură va deveni mai simplă. În unele cazuri, costurile depășeau veniturile obținute de primării.

Administrațiile locale vor putea funcționa mai eficient: un specialist în proiecte, acolo unde există deficit de personal, va putea lucra cu jumătate de normă în două primării. Totodată, potrivit actului normativ adoptat astăzi și care va intra în vigoare în câteva zile, instituțiile publice – de exemplu Instituția Prefectului și primăria – vor putea lua sau da în folosință gratuit imobile între ele.

Stat mai suplu

„Reducem aparatul administrativ central: numărul posturilor din cabinetele miniștrilor și din cabinetele demnitarilor aleși din administrația centrală și locală va scădea semnificativ. În total, vor fi desființate 6.409 posturi, ocupate și vacante. Numărul angajaților din administrația publică centrală va scădea cu 10%, cu excepția personalului din educație, cultură, apărare, ordine publică, respectiv spitale și serviciile publice de ambulanță”, a precizat ministrul.

Administrație mai eficientă la nivel local

În anul 2026, autoritățile locale vor putea decide temporar dacă reduc numărul de posturi sau doar cheltuielile salariale. Începând cu anul 2027, însă, 30% din totalul posturilor (ocupate și vacante) va trebui desființat.

Un număr de 731 de unități administrativ-teritoriale funcționează deja cu un număr echilibrat de angajați și nu vor fi obligate să facă reduceri suplimentare. În celelalte cazuri, la nivel național, numărul posturilor ocupate va scădea în medie cu 10%. Totodată, numărul angajaților din primăriile comunelor mari va fi corelat proporțional cu numărul de locuitori.

Suspendarea permisulul de conducere

La cumpărarea imobilelor și a autovehiculelor, atât vânzătorul, cât și cumpărătorul vor trebui să facă dovada achitării datoriilor față de autoritatea locală.

Amenda de circulație aplicată în mod legal va trebui plătită. În cazul neplății la termen, după o perioadă de grație de 90 de zile, permisul de conducere poate fi suspendat temporar pentru câteva zile, proporțional cu suma datorată (de exemplu, pentru o datorie de 50 de lei – o zi, pentru 500 de lei – 10 zile etc). Permisul nu va fi reținut fizic, însă valabilitatea acestuia va fi suspendată temporar.

CES a avizat nefavorabil Ordonanţa privind reforma administraţiei; polițiștii au protestat nemulțumiți de

Ședința de Guvern a început cu cu întârziere pentru că a fost așteptat avizul Consiliului Economic şi Social (CES), aviz ce a fost negativ în cazul ordonanței privind reforma administraţiei, întrucât, printre altele, ar fi neconstituțională.

Celălalt pachet, pentru relansarea economică, a primit aviz favorabil cu observații.

Sindicalişti din Apărare şi Ordine Publică afiliaţi la mai multe federaţii, au protestat nemulțumiți de creşterea vârstei de pensionare, prevăzută în OUG referitoare la refroma administrației.

Ei îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că ”doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”. De asemenea, Bolojan este acuzat de trădare. Sindicaliştii au pornit în marş către Palatul Victoria, însă li s-a spus că la Guvern programul cu publicul s-a încheiat.

”Premierul cunoaşte că are peste 20.000 de poliţişti şi militari pensionabili, se joacă cu cuvintele. Doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra şi nu vom accepta aşa ceva”, a declarat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC.

Acesta a avertizat că se poate ajunge la adâncirea deficitului de personal, pentru că tinerii ocolesc aceste mesarii având în vedere schimbările frecvente ale legislaţiei.

Principala revendicare a acestora a sindicaliștilor este ca în OYG privind reforma administrației să nu se mai prevadă că urmează să fie modificată, de către M.A.I. și M.Ap.N., legislația privind pensiile militare în 30 de zile de la adoptarea actului normativ.

****