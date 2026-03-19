Orange lansează o soluție pentru detectarea dronelor – antenele de telefonie mobilă devin și radare pasive

Orange Business, divizia dedicată companiilor a liderului francez în telecomunicații, a anunțat lansarea unei soluții de detectare a dronelor. „Orange Drone Guardian” este un serviciu ce permite „detectarea și identificarea dronelor intruzive în spațiul aerian”, conform unui comunicat.

Orange speră să atragă companiile, în special operatorii așa-numiți „de importanță vitală” (OIV), pe care statul îi consideră critici pentru securitatea națională, precum și grupurile din energie care doresc să-și protejeze uzinele și cele mai sensibile situri.

Totodată, compania vizează și „industria de apărare și securitate”, precizează Wassila Zitoune-Dumontet, directoarea generală a Orange Business în Franța, citat de Le Monde, publicație preluată de Rador.

Confruntați în 2025 cu o multiplicare a „survolurilor de drone în apropierea sau chiar deasupra instalațiilor lor”, numeroși actori publici și privați sunt interesați de acest serviciu, afirmă Nassima Auvray, directoarea diviziei de apărare și securitate a operatorului, care speră să semneze în curând primele contracte.

Pe lângă Franța, Orange intenționează să propună în curând acest serviciu și pe plan internațional, în special în țările din est.

Gigantul francez al telecomunicațiilor este prezent în Polonia, România, Slovacia și Moldova, toate având frontieră cu Ucraina, aflată în război cu Rusia de peste patru ani.

Transformarea antenelor de telefonie mobilă în „radare pasive”

Pentru a detecta dronele, Orange intenționează să instaleze senzori în jurul instalațiilor care trebuie protejate. Furnizate de Hologarde, o filială a Grupului ADP specializată în lupta antidronă, aceste dispozitive vor putea fi montate, printre altele, pe o parte din cei 19.700 de piloni, acoperișuri-terasă și turnuri de apă ale Totem, filiala sa franceză de turnuri telecom.

Două sisteme sunt deja instalate: unul la Val-de-Reuil (Eure), unde Orange operează un centru de date în apropierea unei uzine a laboratorului farmaceutic Sanofi și a unui sit al Direcției generale pentru armament; celălalt la Toulouse. Un al treilea este în curs de instalare la Brétigny-sur-Orge (Essonne), pe baza deschisă pentru testarea în zbor a dronelor.

Ar fi necesari între doi ani și jumătate și trei ani pentru a acoperi zonele critice ale Franței, adică aproximativ 2.000 de situri sensibile, a precizat conducerea Hologarde în cadrul unei demonstrații a sistemului, luni, la Brétigny-sur-Orge.

Acest sistem permite captarea semnalelor emise de balizele dronelor, în special cipul de identificare la distanță, un fel de „plăcuță de înmatriculare” a aparatului. Aceasta furnizează caracteristicile sale, numărul de identificare atribuit proprietarului la înregistrarea obligatorie la direcția generală a aviației civile, poziția pilotului și informații de zbor precum coordonatele GPS.

Problema este că teroriștii sau spionii pot dezactiva acest transponder pentru a efectua un atac. Pentru a contracara această amenințare, Orange va putea desfășura alți senzori de mișcare „la cererea clienților”, precizează un purtător de cuvânt.

În plus, echipele sale de cercetare și dezvoltare lucrează la o soluție care să transforme antenele de telefonie mobilă în „radare pasive”, capabile să detecteze orice obiect zburător, explică dna Auvray.

Modificare legislativă – operatorii de importanță vitală ar putea primi dreptul de a anihila drone. Acum, doar armata și forțele de ordine pot face acest lucru

Soluția Orange se limitează la detectare. Clienților le va reveni sarcina de a apela jandarmeria pentru a neutraliza, dacă este necesar, drona.

În prezent, doar armata sau forțele de ordine sunt autorizate să neutralizeze un aparat, în special cu ajutorul unor arme de bruiaj care pot bloca deplasarea acestor dispozitive.

Un nou text va fi integrat în legea programării militare actualizate, care ar urma să fie votată de Parlament până în luna iulie, pentru a permite operatorilor de importanță vitală să poată neutraliza singuri o dronă intruzivă.

Prezentată ca fiind „suverană”, cu un centru de supraveghere situat la Rennes, această soluție ilustrează ambițiile diviziei de apărare și securitate a Orange, înființată în iunie 2025. În prezent, această divizie are aproximativ 300 de angajați, iar cifra sa de afaceri a atins „câteva sute de milioane de euro” în 2025, precizează dna Zitoune-Dumontet. În contextul tensiunilor geopolitice și de securitate, aceasta mizează pe o creștere anuală a veniturilor de 7% între 2026 și 2028.

Pentru a convinge mai multe companii din domeniul apărării și militarii să apeleze la serviciile sale de conectivitate sau securitate cibernetică, Orange l-a recrutat recent pe Guillaume Poupard, fost director general al Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice între 2014 și 2022, în funcția de „director general al încrederii” începând cu 1 februarie.

La fel, generalul Olivier Bonnet de Paillerets, fost director adjunct al Direcției Generale a Securității Externe (DGSE), a devenit numărul doi al Orange Cyberdefense în octombrie 2023.

