Opt foști ambasadori americani, dintre care trei la București: Concesii teritoriale făcute Rusiei și relaxarea sancțiunilor nu vor conduce la o pace durabilă

Opt foști ambasadori ai Statelor Unite, între care trei diplomați care au reprezentat Washingtonul la București, avertizează, într-o opinie publicată în cotidianul israelian Israel Hayom, că eventualele concesii teritoriale făcute Rusiei și relaxarea sancțiunilor impuse Moscovei nu vor conduce la o pace durabilă în Ucraina, ci riscă să încurajeze noi agresiuni ale Kremlinului și să submineze securitatea NATO.

Autorii invocă lecțiile anilor 1930 și politica de conciliere practicată față de Hitler, susținând că recompensarea agresiunii poate pregăti terenul pentru un conflict mult mai amplu în Europa.

„Una dintre cele mai dure lecții ale secolului trecut este pericolul politicii de conciliere, adică acceptarea pretențiilor unui agresor care susține că are intenții pașnice”, scriu cei opt foști diplomați americani, care își încep argumentația printr-un citat celebru al lui Winston Churchill: „Un om care practică politica de conciliere este cel care hrănește un crocodil, sperând că acesta îl va mânca ultimul”.

Autorii consideră că această lecție istorică este relevantă în contextul eforturilor de încheiere a războiului din Ucraina și atrag atenția că abordarea liderului de la Kremlin trebuie să pornească de la comportamentul său concret, nu de la imaginea pe care interlocutorii occidentali și-ar dori să o aibă despre acesta.

„Este esențial să îl vedem pe Putin așa cum este în realitate, nu așa cum ne-am dori noi să fie”, subliniază semnatarii.

Aceștia precizează că paralela cu anii 1930 nu presupune că orice dictator contemporan este un nou Hitler și nici că diplomația nu își mai are rostul, ci că cedările în fața unui lider care folosește forța pentru extinderea teritoriului național pot încuraja noi agresiuni.

„Lecția este că cedările făcute în fața unui lider care folosește forța pentru a-și extinde teritoriul național nu fac decât să încurajeze noi acte de agresiune. Cu alte cuvinte, hrănesc crocodilul, în loc să asigure o pace durabilă”, afirmă foștii ambasadori.

Memorandumul de la Budapesta și încălcarea angajamentelor Rusiei

În argumentația lor, cei opt diplomați amintesc că Ucraina a renunțat, în 1994, la arsenalul nuclear moștenit după destrămarea Uniunii Sovietice, în schimbul unor garanții de securitate prevăzute în Memorandumul de la Budapesta, semnat de Rusia, Statele Unite și Marea Britanie.

„Rusia și-a asumat în mod explicit angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și granițele existente ale Ucrainei”, reamintesc autorii.

Aceștia enumeră ulterior acțiunile militare rusești din 2014, ocuparea și anexarea Crimeei, sprijinirea separatiștilor înarmați din estul Ucrainei și invazia la scară largă declanșată la 24 februarie 2022.

„Aceste afirmații nu au schimbat însă realitatea fundamentală: Rusia invadase un stat vecin suveran”, se arată în articol.

Critici la adresa abordării administrației Trump

Autorii cer ca politica Washingtonului față de Moscova să rămână fermă și condiționată de rezultate concrete.

„Nu ar trebui să oferim Rusiei relaxarea sancțiunilor până când nu se înregistrează progrese reale și măsurabile către pace”, afirmă cei opt foști ambasadori.

Articolul critică și măsurile economice și diplomatice despre care autorii susțin că ar diminua presiunea asupra Kremlinului, inclusiv relaxarea unor restricții privind importurile de produse petroliere rusești și renunțarea la anumite sancțiuni și taxe vamale. De asemenea, aceștia invocă informații Reuters potrivit cărora oficiali ai Pentagonului ar fi îndemnat în privat unele state europene, printre care Lituania, Letonia și Estonia, să își tempereze criticile publice la adresa Rusiei.

„Aceste măsuri slăbesc presiunea asupra Moscovei, oferind o gură de oxigen economiei sale grav afectate, și subminează unitatea aliaților”, avertizează semnatarii.

Paralela cu acordul de la München

Pentru a-și susține avertismentul, semnatarii evocă politica de conciliere adoptată de Marea Britanie și Franța față de Germania nazistă în 1938, când cele două puteri au acceptat cedarea regiunii Sudete către Hitler, în cadrul Acordului de la München.

Deși acordul a fost prezentat atunci drept o soluție pentru menținerea păcii, Germania a ocupat teritoriile cehe rămase în martie 1939, iar la 1 septembrie a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial.

„Politica de conciliere nu l-a mulțumit pe Hitler, ci doar l-a încurajat să formuleze noi pretenții”, notează foștii ambasadori.

Aceștia precizează că Rusia lui Putin și Germania nazistă nu sunt regimuri identice, însă consideră relevantă lecția politică a acelei perioade: cedările în fața agresiunii pot spori riscul unor noi atacuri.

„Concesiile nejustificate oferite Kremlinului în privința Ucrainei ar putea duce la amenințări rusești și chiar la atacuri împotriva aliaților NATO, extinzând și mai mult războiul lui Putin în Europa și provocând, eventual, necesitatea unei implicări directe a Statelor Unite pentru protejarea securității și intereselor economice americane”, avertizează semnatarii.

În concluzia articolului, semnatarii susțin că respectarea suveranității și integrității teritoriale trebuie să rămână principii fundamentale ale politicii externe americane și ale alianței transatlantice.

„Comunitatea internațională poate susține principiul potrivit căruia suveranitatea și integritatea teritorială trebuie respectate, agresiunea trebuie să aibă consecințe, iar crimele de război trebuie să fie sancționate. Sau poate permite ca oboseala politică și urmărirea unor înțelegeri pe termen scurt să erodeze aceste principii”, afirmă autorii.

Printre semnatari se numără trei foști ambasadori americani în România

Articolul este semnat de Adrian Zuckerman, ambasador al SUA în România în perioada 2019–2021, în timpul administrației Trump; Mark Gitenstein, ambasador în România între 2009 și 2012, în timpul administrației Obama, și ambasador al SUA la Uniunea Europeană între 2022 și 2025; Ron Gidwitz, fost ambasador în Belgia și ambasador interimar la UE; Jim Gilmore, fost ambasador al SUA la OSCE; Kathleen Kavalec, ambasador în România între 2023 și 2025, în timpul administrației Biden; Jim Rosapepe, ambasador în România între 1998 și 2001, în timpul administrației Clinton; Bridget Brink, fost ambasador în Slovacia și Ucraina; și John Sullivan, fost adjunct al secretarului de stat și ambasador al SUA în Federația Rusă.

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