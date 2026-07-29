Centrala de la Cernavodă – complet deconectată de la Sistemul Energetic Național pentru prima dată, din cauza debitului scăzut al Dunării. Urmează importuri masive de energie

Nuclearelectrica (SNN), compania de stat care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă, a anunțat miercuri că și Reactorul 2 al centralei va fi oprit controlat și deconectat de la Sistemul Energetic Național (SEN), fie în seara zilei de miercuri, fie în dimineața zilei de joi, în funcție de scăderea nivelului Dunării.

Și Reactorul 1 a fost oprit controlat și deconectat de la SEN marți dimineață din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, cauzat de seceta severă. Deciziile sunt luate în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă, iar oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

Debitul Dunării a ajuns marți la o valoare de 1.650 mc/s, iar Apele Române au anunțat că este anticipată continuarea scăderii nivelului Dunării în perioada următoare.

Ieșirea din producție a celor două Unități de la Cernavodă echivalează cu un minus de producție de energie în bandă de aproximativ 1.350 MW, capacități care vor trebui înlocuite ori prin importuri ori printr-un aport mai mare al altor tehnologii de producere în bandă aflate în rezervă, în acest caz hidro, cărbune sau gaz.

Nuclearelectrica anunțase de luni că există riscul opririi și a Reactorului 2 – Nivelul Dunării e de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie

”În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau ambele, dacă situația o impune. Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor”, arată Nuclearelectrica într-un comunicat transmis miercuri Bursei de Valori București.

”Unitatea 1 a CNE Cernavodă este, în prezent, oprită în stare sigură, conform raportului curent emis de SN Nuclearelectrica SA pe 27 iulie 2026”, mai adaugă Nuclearelectrica.

Compania care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă spune că ”monitorizează în mod continuu evoluția nivelului fluviului Dunărea și colaborează cu instituțiile abilitate în vederea identificării momentului propice pentru reconectarea CNE Cernavodă la SEN, cu respectarea normelor de securitate nucleară și a procedurilor interne aplicabile în astfel de situații”.

Nuclearelectrica va emite un comunicat la momentul reconectării Unității 1 sau Unității 2 de la Cernavodă la Sistemul Energetic Național.

O eventuală avarie la vreuna dintre pompele de răcire ar presupune lucrări complexe de reparații la oricare din Unitățile de la Cernavodă, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an

Amintim că luni seară a avut loc o ședință a Comandamentului Energetic convocat de urgență la sediul Dispecerului Energetic Național, pentru evaluarea situației Sistemului Energetic Național în contextul acestui debit redus al Dunării.

”Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de mâine, ora 11:00. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an”, a explicat Ministerul Energiei într-un comunicat transmis luni seară.

România se pregătește de importuri: Vârful de consum din această săptămână e estimat la aproximativ 7.300 MW, producția puțin peste 4.000 MW – Hidroelectrica a intrat puternic în producție spre venirea serii

”Pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puțin față de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. Producția internă estimată va fi între 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiții comerciale. Diferența de cantități necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri”, arăta Ministerul Energiei, luni, în comunicatul menționat.

Miercuri spre venirea serii, la ora 18:40, înainte de oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă, producția de energie electrică a României era de aproape 6.000 de MW, cu un aport încă relevant al solarului (+1.000 MW) și unul redus al eolianului (+300 MW), în timp ce consumul era de aproape 6.200 MW. De notat că Hidroelectrica a intrat puternic în producție, în condițiile temperării producției solare, odată cu apropierea serii.

De notat de asemenea că consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul.

În același timp, trebuie menționat că instituțiile și operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluția pieței și a capacităților de producție și sunt pregătiți să adopte toate măsurile necesare pentru menținerea siguranței și echilibrului Sistemului Energetic Național.

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