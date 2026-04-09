Opoziția taiwaneză: Șefa partidului, în vizită la Beijing. Acasă, parlamentarii săi boicotează discuțiile despre bugetul apărării insulei

Partidul șefei opoziției taiwaneze, Cheng Li-wun (foto), aflată într-o vizită de mai multe zile în China, a lipsit de la discuțiile cruciale privind bugetul apărării insulei, spre nemulțumirea parlamentarilor puterii de la Taipei, potrivit Reuters.

Parlamentarii din Partidul Democrat Progresist (DPP), aflat la guvernare, au condamnat Kuomintang, formațiunea condusă de Cheng Li-wun, pentru boicotarea negocierilor din parlament. Acestea vizau găsirea unei soluții pentru a debloca planurile de a aloca încă 40 de miliarde de dolari pentru apărare.

„Nu amânați intenționat acest lucru din cauza întâlnirii de mâine cu Xi Jinping! Nu faceți legătura între acest lucru și comuniștii chinezi”, a spus parlamentarul Chen Kuan-ting din DPP, care este copreședinte al comisiei pentru apărare și afaceri externe.

Presa internațională a scris despre o posibilă întâlnire între șefa Kuomintang și președintele chinezi, însă nici una dintre părți nu a confirmat că aceasta va avea loc.

În schimb, Cheng Li-wun a vorbit joi, la Shanghai, despre pace. „Ceea ce ar trebui să zboare pe cer sunt păsările, nu rachetele. Ceea ce ar trebui să înoate în apă sunt peștii, nu navele de război”, a spus ea.

„Poate că nu am reușit să le oferim pacea strămoșilor noștri, dar cu siguranță putem oferi pacea oamenilor de astăzi și celor din viitor”, a adăugat Cheng Li-wun.

Partidul Kuomintang, care afirmă că susține cheltuielile pentru apărare, dar nu va semna „cecuri în alb”, a răspuns că „vizita de pace a lui Cheng pe continent nu are nicio legătură cu bugetul special pentru apărare”.

Liang Wen-chieh, purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Afaceri Continentale din Taiwan, responsabil cu elaborarea politicii față de China, a declarat că speră ca Cheng să poată cere Chinei să înceteze hărțuirea militară și să respecte dorința poporului taiwanez de a-și decide propriul viitor.

Beijingul și-a menținut activitățile militare zilnice în jurul Taiwanului, în ciuda prezenței lui Cheng în China. Ministerul Apărării din Taiwan a declarat joi dimineață că, în ultimele 24 de ore, a detectat șase avioane militare chineze și opt nave de război în jurul insulei.

„Faptele dovedesc că amenințarea militară a comuniștilor chinezi împotriva Taiwanului se intensifică”, a scris pe pagina sa de Facebook Michelle Lin, purtătoare de cuvânt a DPP și deputată. „Cheng Li-wun se află în călătorie de două zile, iar comuniștii chinezi încă țin un cuțit la gâtul Taiwanului”, a mai spus Michelle Lin.

***