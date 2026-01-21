Operatorii europeni de telecomunicații vor primi acces nelimitat la spectrul radio / Comisia: Sectorul va deveni mai atractiv pentru investiții

Operatorii de telecomunicații din Europa vor beneficia de un impuls major în urma unei propuneri a Comisiei Europene anunțate miercuri, care le permite să utilizeze spectrul radio pe o durată nelimitată. Totuși, solicitarea acestora ca marile companii de tehnologie să fie obligate să contribuie la finanțarea costurilor de extindere a rețelelor de bandă largă nu a fost luată în considerare, potrivit Reuters.

Propunerea Comisiei, cunoscută sub numele de Actul privind rețelele digitale, face parte dintr-o reformă a regulilor din domeniul telecomunicațiilor, care va trebui aprobată de statele membre ale Uniunii Europene și de Parlamentul European în lunile următoare, înainte de a putea fi pusă în aplicare.

Acordarea de licențe pentru spectru pe termen mai lung și stabilirea reînnoirii automate a acestora vor crește predictibilitatea și coerența la nivelul întregului bloc, a transmis executivul european. În prezent, licențele pentru utilizarea spectrului radio sunt acordate pentru o perioadă minimă de 20 de ani.

Sectorul telecomunicațiilor devine mai atractiv pentru investiții

Obiectivul este realizarea unei acoperiri complete cu fibră optică între 2030 și 2035 în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Un oficial de rang înalt al Comisiei a declarat că licențierea nelimitată a spectrului reprezintă un semnal clar că sectorul telecomunicațiilor este unul atractiv pentru investiții.

„O infrastructură digitală performantă și rezilientă este esențială pentru consolidarea poziției de lider a Europei în materie de inovare, competitivitate și suveranitate digitală”, a declarat miercuri comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, într-un comunicat. „Obiectivul nostru este un mediu digital în care noile tehnologii sunt ușor accesibile, accesibile ca preț și bazate pe reguli corecte și de încredere, în beneficiul oamenilor”, a adăugat ea.

Comisia va stabili durata licențelor de spectru, condițiile de vânzare a frecvențelor și o metodologie de stabilire a prețurilor care să ghideze autoritățile naționale de reglementare în timpul licitațiilor pentru spectru.

Big tech nu va fi obligat să contribuie, dar vor putea coopera voluntar

Companii europene mari de telecomunicații au susținut de mult timp că giganții tehnologici ar trebui să plătească o taxă de rețea, deoarece generează o mare parte din traficul de internet, și au făcut presiuni asupra Comisiei pentru a impune o astfel de obligație.

Cu toate acestea, Actul privind rețelele digitale nu prevede o taxă obligatorie, ci propune un mecanism voluntar de cooperare între furnizorii de telecomunicații și marii jucători din domeniul tehnologiei, precum Google, Netflix și Meta, în ceea ce privește costurile de dezvoltare a infrastructurii digitale.

Actul privind rețelele digitale permite, de asemenea, guvernelor să extindă termenul-limită din 2030 pentru înlocuirea rețelelor de cupru cu infrastructură de fibră optică, în cazul în care este nevoie de mai mult timp pentru tranziție.

