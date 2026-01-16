Operațiunea „Rezistența Arctică”: Ce țări europene au trimis militari în Groenlanda și care sunt obiectivele militare pe insulă

Mai multe state europene au trimis, joi, un număr redus de militari în Groenlanda, pentru a participa la Operațiunea „Rezistența Arctică”, inițiată și coordonată de Danemarca.

Sunt primele manevre militare de anul acesta. În septembrie 2025, peste 550 de militari danezi, francezi, germani, suedezi și norvegieni au luat parte la exercițiul „Arctic Light 2025”.

Aproximativ 15 militari francezi din unitatea de infanterie montană sosiseră, joi, în Nuuk, capitala Groenlandei, pentru Operațiunea „Rezistența Arctică”.

Germania a anunțat, de asemenea, că va trimite o echipă de recunoaștere formată din 13 persoane.

Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Finlanda și Olanda au transmis că vor trimite și ele personal militar pentru a începe pregătirile pentru exerciții militare mai ample, în cursul acestui an.

Președintele american Donald Trump afirmă că insula situată strategic și bogată în minerale este vitală pentru securitatea SUA și nu a exclus utilizarea forței pentru a o aduce sub control american. Groenlanda și Danemarca spun că insula nu este de vânzare și că amenințările cu forța sunt nechibzuite.

Modestele desfășurări de trupe europene, menite să ajute Danemarca să pregătească exercițiile militare de săptămâna aceasta, au transmis un mesaj de sprijin, la o zi după ce o întâlnire a oficialilor din SUA, Danemarca și Groenlanda s-a încheiat fără rezultate concrete.

Înainte de reuniunea de miercuri din SUA, Groenlanda și Danemarca au declarat că au început să-și intensifice prezența militară în Groenlanda și în jurul acesteia, în cooperare cu aliații NATO, scrie Reuters.

Danemarca are aproximativ 150 de militari și civili care la Comandamentul Arctic Comun de pe insulă.

Planuri pe termen lung

O misiune de recunoaștere în Groenlanda urmează să determine dacă pot fi desfășurate avioane Eurofighter și dacă este posibilă supravegherea maritimă cu fregate, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german.

„Este vorba despre a analiza dacă Arctica este securizată și în ce măsură putem contribui la acest lucru împreună cu partenerii noștri din NATO”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Aceasta implică exerciții de planificare, de exemplu cu aeronave de patrulare maritimă P-8 Poseidon (…) desfășurarea de fregate sau alte unități navale pentru supraveghere maritimă, și desfășurarea de avioane Eurofighter este de asemenea posibilă”, a adăugat el.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că țara sa va desfăşura în zilele următoare forţe terestre, aeriene şi navale în Groenlanda. „Franţa şi europenii trebuie să continue, oriunde interesele lor sunt ameninţate, să fie prezenţi fără escaladare, dar fără compromisuri în ceea ce priveşte respectarea suveranităţii teritoriale”, a spus Macron.

Casa Albă a reacționat prompt la desfășurarea de forțe europene în Groenlanda. „Nu cred că prezența trupelor în Europa influențează procesul președintelui de luare a deciziilor și nici nu îi va afecta în vreun fel obiectivul de a prelua Groenlanda”, a explicat la o conferință de presă purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.

Potrivit ministrului danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, aproximativ 200 de soldați americani sunt staționați în prezent în Groenlanda, care are o populație de aproximativ 57.000 de locuitori.

