OpenAI lansează ChatGPT-5 – Cursa globală pentru inteligența artificială accelerează

OpenAI a lansat ChatGPT-5, pe care îl descrie drept un salt major înainte pentru inteligența artificială. Noul model are abilități îmbunătățite în raționament, automatizarea sarcinilor și programare și este oferit gratuit tuturor utilizatorilor, potrivit AFP.

OpenAI a lansat o nouă generație a emblematicului său ChatGPT, anunțând „progrese semnificative” în capacitățile inteligenței artificiale, pe măsură ce cursa globală pentru această tehnologie accelerează.

ChatGPT-5 este oferit gratuit tuturor utilizatorilor acestui instrument AI, folosit săptămânal de aproape 700 de milioane de persoane.

Co-fondatorul și directorul executiv, Sam Altman, a atras atenția că, în ciuda progreselor, mai este mult de muncă pentru a atinge ceea ce se numește inteligență artificială generală (AGI), care să gândească asemănător oamenilor.

„Când vorbești cu ChatGPT-5 simți că vorbești cu un expert cu doctorat în orice domeniu.”

„Acesta nu este un model care învață continuu în timp ce este folosit, pe baza lucrurilor noi pe care le descoperă, ceea ce, pentru mine, ar trebui să facă parte dintr-un AGI,” a spus Altman. „Dar nivelul de capacitate aici este o îmbunătățire enormă.”

GPT-5 este deosebit de priceput când vine vorba de AI care acționează ca un „agent” ce gestionează independent sarcini pe calculator, potrivit lui Michelle Pokrass, din echipa de dezvoltare.

„La GPT-3 mi se părea ca vorbeai cu un elev de liceu – pui o întrebare, poate primești un răspuns corect, poate primești ceva nebunesc,” a spus Altman. „La GPT-4 părea că vorbești cu un student universitar; GPT-5 este pentru prima dată când simți cu adevărat că vorbești cu un expert cu doctorat în orice domeniu.”

Programare „vibe-coding”

Altman a spus că se așteaptă ca abilitatea de a crea programe software la cerere – așa-numitul „vibe-coding” – să fie „o parte definitorie a noii ere ChatGPT-5.”

Ca exemplu, executivii OpenAI au demonstrat cum botul a fost rugat să creeze o aplicație pentru învățarea limbii franceze.

Cu o competiție acerbă la nivel mondial în domeniul acestei tehnologii, Altman a spus că ChatGPT-5 conduce detașat în programare, scris, îngrijire medicală și multe altele.

Rivali precum Google și Microsoft investesc miliarde de dolari în dezvoltarea sistemelor AI.

„Am creat evaluări pentru a măsura prevalența înșelăciunii și am antrenat modelul să fie onest.”

ChatGPT-5 a fost antrenat și să fie de încredere și să ofere răspunsuri cât mai utile, fără a sprijini misiuni care ar putea părea dăunătoare, conform liderului cercetării în siguranța AI de la OpenAI, Alex Beutel.

„Am creat evaluări pentru a măsura prevalența înșelăciunii și am antrenat modelul să fie onest,” a spus Beutel.

ChatGPT-5 este instruit să genereze „răspunsuri sigure,” limitându-se la informații de nivel înalt care nu pot fi folosite pentru a cauza rău, a adăugat Beutel.

***